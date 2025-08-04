神州經脈 | 關鍵礦產對外限供，英偉達芯片出口受阻，人民幣大漲

滬深股市今日（4日）低開高收，滬指全日升0.66%，收報3583.31點，深成指倒升0.46%，創業板指也收升0.5%。兩市全日成交額約1.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量997億元或6.2%。

外電指美國商務部數千件出口許可申請停滯，包括英偉達輸華H20人工智能芯片的申請。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1766，較上個交易日4時30分收盤價升340點子，止六連跌，創7月29日以來近一周新高，全日在7.1755至7.1894之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1395，較上個交易日升101點子，止兩連跌，創7月24日以來逾一周新高，這也是逾半年來最大單日漲幅，較市場預測偏強水平收窄至不足400點。

今日新聞精選

1. 2025世界機器人大會將於8月8日至12日在北京舉辦。大會舉行新聞發布會介紹，50家人形機器人知名整機企業將展示最新展品及行業解決方案，人形機器人整機企業數量創同類展會之最。大會同期舉辦的機器人博覽會，將匯聚ABB、庫卡、費斯托、埃斯頓、宇樹科技、銀河通用、中信重工等200餘家國內外機器人企業的1500餘件展品，企業數量較去年增長25%。大會期間還將舉辦世界機器人大賽，來自全球10餘個國家的6000餘支賽隊、1萬餘名精英賽手將參加三大賽事。

2. 《華爾街日報》報道指，中國正在限制向西方國防製造商提供關鍵礦產，導致企業推遲生產，並爭相儲備從製造子彈到噴射戰鬥機等各種產品所需的礦產。其中一家為美國軍方供貨的無人機零件製造商被迫將訂單推遲2個月，以尋找中國以外的磁鐵供應商；部分公司亦警告，若得不到更多礦產供應將可能減產。報道並提到，國防工業所需的某些材料目前的價格，是中國近期實施礦產限制之前的5倍甚至更多。

3. 滙豐報告指出，中國經濟今年上半年實現強勁增長，擬議中的對等關稅休戰期延長、從DeepSeek到創新藥物的科技創新，以及近期圍繞結構性改革的政策動能，有望帶來更為穩定的下半年增長。滙豐將中國今年下半年GDP增長預測從4.0%上調至4.6%，全年GDP增長預測從4.5%上調至4.9%。

4. 外電指美國企業申請的數千件出口許可被擱置，因為美國商務部轄下的產業與安全局(BIS)運作幾乎陷入癱瘓，受影響的包括英偉達申請輸往中國的人工智能芯片。知情人士稱，問題出在BIS未能頒布業者等候已久的新規定、疏於對外溝通、排擠專家，以及員工因自動退休或辭職而大量流失。有官員指，現時積壓的申請個案待消化時間是逾30年來最長，或會波及價值數十億美元的AI芯片訂單。

5. 蘋果近日公布2025財年第三財季財務數據，期內蘋果總營業收入為940.4億美元，同比增長10%，是蘋果自2021年12月以來最大季度收入增幅；淨利潤234.3億美元，同比增長9%。中國市場的復甦尤其值得關注，期內大中華區收入153.7億美元，同比增長4.4%，扭轉了前兩個季度分別下滑2%和11%的頹勢。蘋果CEO庫克表示，這一好轉部分歸功於中國政府對部分設備的補貼政策，「補貼確實適用於我們的一些產品」。

6. 中國商務部公布，2025年上半年，中國服務貿易穩步增長，服務進出口總額38872.6億元，同比增長8.0%。其中，出口16883億元，增長15.0%；進口21989.6億元，增長3.2%。服務貿易逆差5106.6億元，比上年同期減少1522.1億元。旅行服務出口增長最快。上半年，旅行服務保持快速增長，進出口達10802.9億元，增長12.3%，為服務貿易第一大領域。其中，出口增長68.7%，進口增長5.5%。

7. 廣東省疾控局昨公布，7月27日0時至8月2日24時，全省新增報告2892宗基孔肯雅熱本地病例。按廣東疾控局此前公布截至26日24時累計4824宗病例計算，即截至2日24時全省基孔肯雅熱本地個案增至7716宗；錄得個案城市則從12個增至16個，新增梅州、惠州、潮州、雲浮。疾控專家指，全省疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，本周新增病例呈現下降趨勢。對上一周（7月20日0時至7月26日24時）全省新增報告2940宗。

8. 財政部、稅務總局近日公告，自2025年8月8日起，對在該日期或之後新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復徵收增值稅。對於老百姓買國債是否也要徵稅，稅務總局網站近日披露的一則政策指引顯示，老百姓購買上述國債、地方政府債券等，每月額度不超過10萬元，將享免徵利息收入增值稅優惠政策，而該政策執行期限截至2027年12月31日。

撰文：經濟通中國組

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