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神州經脈 | 標普服務業PMI回升，京東開折扣超市，股漲匯跌

05/08/2025

　　標普7月中國服務業PMI升至52.6，創14個月高，滬綜指今日（5日）重返三千六，收升0.96%，報3617.60點，再創年內收盤新高，深成指亦升0.59%，創業板指揚0.39%。滬深兩市全天成交額約1.6萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升976億元或6.5%。市場分析認為，上周市場有所調整，往後看短期A股可能維持震盪，但不改市場在三季度繼續向上的趨勢。

 

神州經脈 | 標普服務業PMI回升，京東開折扣超市，股漲匯跌

標普全球7月中國服務業採購經理人指數(原財新服務業PMI)升至52.6，創14個月高位。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1876，較上個交易日4時30分收盤價跌110點子，全日在7.1758至7.1898之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1366，較上個交易日升29點子，兩連升，創2024年11月6日以來九個月新高，仍較市場預測偏強300點，當前的中間價基本回到特朗普重新當選美國總統時的水平。

 

今日新聞精選

 

1. 標普全球7月中國服務業採購經理人指數（原財新服務業PMI）升至52.6，創14個月高位；上月為50.6；7月綜合PMI因製造業PMI下滑而跌至50.8。上周公布的標普全球7月中國製造業PMI跌破榮枯線至49.5，為三個月來第二次在榮枯線下。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，7月標普全球中國通用服務業PMI顯示，服務業在踏入下半年之際增速加快，需求改善支撐最近經營活動擴張。

 

2. 人民銀行、國家金監總局、中證監4日發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（徵求意見稿）》，進一步明確客戶盡職調查具體要求，對於金融機構和從事匯兌業務的機構為客戶向境外匯出資金金額為單筆人民幣5000元或者外幣等值1000美元以上的，應當核實匯款人身份，確保匯款人信息的準確性。

 

3. 人民銀行等七部門近日聯合印發《關於金融支持新型工業化的指導意見》，要求深化產融合作，提升金融支持強度精度效度，推動產業加快邁向中高端，防止「內捲式」競爭。目標到2027年，支持製造業高端化智能化綠色化發展的金融體系基本成熟，服務適配性有效增強；製造業企業有效信貸需求得到充分滿足，製造業企業發行債券的戶數和規模持續增長，股權融資水平顯著提升。

 

4. 京東又有新動作，據《界面新聞》報道，京東將在8月份於江蘇宿遷、河北涿州兩地開設五家折扣超市，與目前行業內已有的小店型、SKU（最小存貨單位）少的折扣超市不同，京東折扣超市依靠供應鏈優勢，採取大店型、多SKU的運營模式，首個涿州京東折扣超市門店面積達5000平方米，精選超5000款高性價比的民生商品，價格將普遍低於市場常規售價。

 

5. 據《經濟觀察報》報道，全國最後一家盒馬X會員店上海森蘭店確認將於8月31日停業，盒馬方面解釋稱，通過供應鏈升級，盒馬鮮生店和盒馬NB社區店的自營產品無論質量還是價格，都已向會員店看齊，且門店靠近生活區，更符合中國消費者「逛」的習慣。另據《新浪科技》引述知情人士報道，淘寶將上線全新大會員體系，打通餓了麼、飛豬、盒馬等阿里系資源。88VIP用戶權益將全面升級。

 

6. 據媒體報道，台積電部分前員工在任職期間試圖獲取與2納米芯片開發和生產相關的關鍵專有信息，涉案人員已遭解職。台積電今天表示，近期在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並採取相關法律行動。由於此案已進入司法程序，不便就細節多做說明。一般而言，製程節點的納米數越小，研發成本和技術難度就越高。台積電預計將在今年底前量產2納米技術，是全球最先進的芯片製造工藝。

 

7. 中國船舶集團旗下兩大上市平台合併進入實質階段。中國船舶、中國重工昨晚同時公告，將實施中國船舶換股吸收合併中國重工暨關聯交易事項異議股東現金選擇權。兩公司股票將在8月13日停牌，而中國重工將停牌直至終止上市。中國船舶和中國重工此次合併事項於7月18日取得中國證監會出具的批覆同意。8月13日停牌後，合併將正式進入實施階段。

 

8. 廣東多地持續暴雨，江河洪水快速上漲，防汛形勢十分嚴峻，廣東省應急管理廳今午2時將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。廣東氣象部門指，廣東上空的低渦系統將西南季風抽上來，源源不斷的西南暖濕氣流為降雨提供「燃料」，帶來持續性強降水。預計今日及明日廣東仍有強降水，周四（7日）本輪強降水過程結束；明日及周四，隨著副熱帶高壓加強西伸，低渦系統將逐漸北抬西移，廣東的降雨也將自東向西逐漸退場。

 

撰文：經濟通中國組

 

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