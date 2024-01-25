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高盛：人行記者會放鴿，料今年政策降息及降準各兩次

25/01/2024

　　人民銀行昨日（24日）意外預告降準50點子，高盛集團經濟學家魏琪和閃輝等發表報告指，這意味著貨幣政策寬鬆比之前預期的程度略更高調，報告又指，人行行長潘功勝被問到應對通縮風險時，其回應聽起來「相對鴿派」。


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 　　高盛預計人民銀行可能在第一季度和第三季度下調7天期公開市場操作(OMO)利率和1年期中期借貸便利(MLF)利率，下調幅度分別為10個基點，還可能在第二季度和第四季度進一步下調存款準備金率，每次下調25個基點，另外還可能通過MLF、抵押補充貸款工具(PSL)、再貸款和再貼現等多種貸款工具向銀行體系注入長期流動性。


　　人行行長潘功勝在提到如何應對通縮風險時，表示將強化跨周期和逆周期調節，為經濟增長和物價穩定營造良好的貨幣金融環境。一是維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。二是優化金融資源投向，引導金融機構科學評估風險，約束對產能過剩行業的融資供給，同時更有針對性地滿足合理的消費融資需求。

 

撰文：經濟通中國組

 

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