京城近觀｜古法黃金火爆，君佩北京首店迎排隊潮

「剛過去的三八婦女節，我花了一萬多買了個手鐲獎勵自己。」一個朋友最近告訴我。國際金價波動頻頻，從2月春節期間5000美元/盎司左右，3月初金價創歷史新高，一度突破5400美元/盎司，3月中旬至今快速回落，跌破5000美元關口，短期內漲跌幅超10%堪比過山車，但這無損北京消費者的買金熱情。

1-2月，北京市實現社會消費品零售總額2402.7億元（人民幣．下同），同比下降0.3%，降幅比上年全年收窄2.6個百分點，整體仍然處於下跌區間，唯獨黃金銷售表現一支獨秀。官方通報數據，從限額以上批發和零售業主要商品類別看，金銀珠寶類商品零售額在金價上漲及節日銷售較好等因素帶動下增長66.7%。

今年2月初在北京開出首店的君佩珠寶，備受消費者熱捧，店外始終有顧客排隊。（黃燕明攝）

2月初在北京開出首店，店外始終有顧客排隊

今年2月初在北京開出首店的君佩珠寶，備受消費者熱捧，店外始終有顧客排隊，等候時間約為20分鐘。相對去年同樣選址國貿商城、泡泡瑪特旗下同樣走輕奢路線的珠寶品牌POPOP，後者熱度已大大下降，門店冷清。君佩開店兩月的熱度一直居高不下。

據展台工作人員透露，「這個只是暫時的，後續會在北京開門店。」這次國貿商城的店位於一層中庭，看上去像一家不那麼正式的臨時快閃店，但正對著國貿商城的2號門，幾乎每一位走進來的顧客，都會看到這個金棕色的新品牌和圍著店外排隊的半圈人。在頂級奢侈品雲集的國貿商城南區。君佩被愛馬仕、勞力士環繞，不遠處還有卡地亞，距離同在南區一層的老鋪黃金，步行三四分鐘就能抵達。君佩珠寶的拓展野心，顯然不會止步於一家快閃店。

君佩定位是「珠寶級黃金」，產品主打「黃金+鑲嵌」組合。（黃燕明攝）

成立於2004年，總部深圳，定位「珠寶級黃金」

君佩珠寶是一家成立於2004年，總部在深圳的古法金品牌，君佩給自己的定位是「珠寶級黃金」。此次在北京國貿開出首店之前，已在全國布局，門店開進了南京德基廣場、杭州萬象城等高端商場。不同於老鋪黃金將產品分為「素金款」（純黃金）和「點鑽款」，君佩當前產品大部分都是「黃金+鑲嵌」組合。君佩珠寶門店工作人員介紹：「暢銷的貔貅護身佩、竹節和牡丹系列目前基本都沒有現貨，定制周期大概是3個月。」

在黃金圈子裏，此前排隊搶購的故事大多和老鋪黃金有關。在這條金光閃閃的賽道上，已加入了不少後來者，尤其是古法黃金。過去一年，被行業人士稱為高端古法黃金品牌大爆發「元年」，目前賽道內已跑出老鋪黃金、君佩珠寶、琳朝珠寶、寶蘭四家品牌，被並稱為「古法黃金四姐妹」。

3月9日起，君佩所有產品提價；貔貅護身佩是其暢銷產品。（君佩官方旗艦店截圖）

據中國黃金協會定義，古法黃金飾品是指，主要採用兩種及以上中國傳統金銀細金工藝製造，如摟胎、錘揲、花絲、鏨刻、失蠟澆鑄、手工修金等，融合現代設計、傳統文化內涵，表面呈亞光/砂狀肌理的足金飾品；源自古代宮廷造辦處技藝，並非特指「古董黃金」。古法黃金火遍全國的核心，不只是「黃金漲價」，而是它精準踩中了當代人的審美、情緒和消費需求，把傳統工藝變成了符合當下的流行趨勢。

3月初整體漲價，有手鐲一夜間漲近5萬

儘管金飾受歡迎有其背後原因，但金鋪漲價的幅度仍讓人瞠目結舌。2月底，老鋪黃金率先完成一輪20%－30%的漲價，在其漲價之前，其門店亦是人流如織、排隊不斷。如今，君佩緊隨其後啟動調價。3月9日起，公司旗下所有產品都進行了整體的價格調整。內媒報道，君佩珠寶旗下的一隻50克重的竹節手鐲，3月8日還是97530元，3月9日報價143080元，一夜間暴漲近5萬，漲幅超過46%。有網友在社交平台發文稱，「君佩要不要這麼離譜，一覺醒來暴漲8000元？」君佩激進漲價，有人直呼「買不起」，也有人愈漲愈買。

君佩店外立著選購需知牌子提醒，熱門款式或已售罄。（黃燕明攝）

漲價潮背後，離不開國際金價的持續衝高，但近期受中東戰爭影響，中東地區石油運輸持續受阻，伊拉克、卡塔爾等主要產油國此前宣布減產等因素，國際油價漲幅持續擴大，而黃金和白銀出現跳水。金價不會只漲不跌，當潮水退去，古法黃金能否延續當下的火熱，有待市場驗證。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇