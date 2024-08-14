數碼娛樂領袖論壇2024 體驗數碼娛樂及智慧生活無縫融合

在 Web 3.0和人工智能的推動下，數碼娛樂生態不斷演變，這種演化結合先進技術和創意，提供更豐富、個性化且沉浸式體驗，同時亦重塑了遊戲、電視電影、動漫、音樂、運動、藝術文化、教育及生活方式等領域的互動與應用方式。

由數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇2024」將於8月16日至18日舉行，本年度主題為「想像遊樂園：人工智能驅動Web 3.0娛樂創新」。

由數碼港主辦的年度盛事《數碼娛樂領袖論壇2024》（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱DELF）將於8月16日至18日在數碼港舉行。本年度主題為「想像遊樂園：人工智能驅動Web 3.0娛樂創新」，現場設有行業論壇、體驗專區、工作坊以及現場競賽，讓參加者置身於充滿活力的嘉年華，探索人工智能（AI）和Web3.0在數碼娛樂及智慧生活領域的創新應用外，更能親身體驗一場奇幻的數碼娛樂之旅。

4大主題 近50種體驗活動

當人工智能、Web 3.0、機械人技術等技術投放在學術、娛樂和生活層面上，絕對帶來超乎想像的數碼體驗！DELF 2024設有互動體驗，內容涵蓋「智慧生活」、「機械人技術」、「文化及藝術」和「運動及遊戲」四大主題，展示近50種體驗活動，讓你邊玩邊學。

精彩互動體驗率先看：

《Aero Dream - 天氣資料視覺化 粒子模擬動畫》

挪威視覺藝術家Reuko以其發光的三維模擬和催眠粒子雕塑而聞名，今次在DELF展現的作品是利用人工智能技術，將斯堪的納維亞半島上空的風繪製成動畫，以美學展示出來

《Aero Dream - 天氣資料視覺化 粒子模擬動畫》@智慧生活

《ChatsOK 互動式對話機器人》

提供不同故事場景，讓你與虛擬人進行真實對話，並利用AI、大數據去分析你的作答技巧。包括扮演警察，即時盤問匪徒，考你急才和即時應對能力; 或參加者進行模擬工作面試，訓練應對技巧。

《ChatsOK 互動式對話機器人》@智慧生活

《明天我要揸巴士》

走進MetaMe 3D Portal 極速進行3D全身掃描，將自己的影像傳送到虛擬世界。為MetaMe 設定個人化風格後，隨時可以登上這款像真度十足的歐盟六型Enviro 500 MMC 12.8米九巴，駕駛元朗西968線，從元朗穿梭至灣仔金鐘等一帶港島地區，展開一段神奇又有趣的虛擬駕駛巴士之旅。

《明天我要揸巴士》@智慧生活

《LAiPIC AI 繪畫機》

一款創新的小型娛樂互動設備，輕鬆生成高質量的藝術打卡照片。隨意選擇相片風格，短短幾秒內生成一張獨一無二打卡照片。

《LAiPIC AI 繪畫機》@智慧生活

《巴黎聖母院沉浸式探索體驗》

HTC 以嶄新 VR 技術開發 「巴黎聖母院虛擬實境體驗」項目，利用先進的 3D 掃描和建模技術，精細地重現這項世界文化 遺產的內外部結構。並以 AI 驅動的定位追蹤、空間感知、PC VR 串流等功能，打造個人化 VR XR Elite 遊玩體驗。

《巴黎聖母院沉浸式探索體驗》@運動及遊戲

《CAROS 虛擬飛行健身體驗》

體驗虛擬飛行健身，訓練全身肌肉，提升用戶平衡、協調和核心力量，帶來有趣的健身體驗。

《CAROS 虛擬飛行健身體驗》@運動及遊戲

《Rev to Vertex模擬賽車遊戲》

收集和整合空間數據作繪製地圖，1:1高度還原香港實際地形，玩家可以一嘗成為車手，在荃錦公路大帽山、新娘潭路及吐露港公路上飛馳。

《Rev to Vertex模擬賽車遊戲》@運動及遊戲

《Reno VlooR》

巨型LED燈和感應器的地板系統，進行舞蹈比賽和互動拼圖等，提供沉浸式的互動遊戲體驗。

《Reno VlooR》@運動及遊戲

論壇互動體驗區設有4大主題，近50種體驗活動，提供互動性及個性化的娛樂及智慧生活體驗。

60位星級講者 探討數碼娛樂及智慧生活未來

DELF除了安排一系列好玩刺激的互動體驗外，亦匯聚一眾數碼娛樂龍頭企業代表及星級講者，探討AI、高效能運算（HPC）和Web 3.0等新興科技，論壇邀請到逾60位分別來自微軟、思科、阿里巴巴、百度、富士康、小紅書、Dell、NVIDIA、BytePlus、Meta、teamLab、9GAG & Memeland、ESRI、天下一旗下FATface等多家國際及本地知名科技企業的星級專家，以及香港理工大學、香港浸會大學、康乃爾大學等院校代表出席參與論壇研討會，分享利用AI及Web 3.0等科技推動數碼娛樂、文化旅遊、智慧生活變革的專業見解。

邊玩邊學 AI 互動工作坊

現場亦設趣味十足的AI互動工作坊，包括：無人機設計和操作入門、機械人編程、模擬飛行駕駛體驗、遊戲開發程式編寫、AI混音等，結合人工智能技術和創意，保證讓人眼界大開。

參加者在體驗互動遊戲的同時，切勿錯過「邊玩邊賺」獎賞計劃。只要在入場前激活「邊玩邊賺」平台帳號，再完成30個不同指定地點任務（每個任務可獲10分），便可以根據每日所賺取的積分，換取獎品。

另外，大會亦於週六及週日增設「終極大獎挑戰」，參加者須於週六及週日各在30個不同的指定地點完成任務（每個任務可獲10分），並要在數碼港商場尋找「神秘二維碼」（10分），集齊兩日共620分將有機會羸取終極大獎。（先到先得，送完即止）

大獎包括Dell Alienware X16 R2遊戲專用筆記型電腦、三星電子Galaxy S24智能手機、DJI-Osmo Pocket 3相機、環保紅酒盒音箱、Microsoft XBOX遊戲機等。（禮物數量有限，先到先得）

*受條款及細則約束，詳情：https://delf.cyberport.hk/tc/play-to-earn

為答謝讀者支持，經濟通讀者只要在網站購票時輸入推廣碼「delf24media1」，便會有機會獲得價值120港元的體驗通行證，名額10個，先到先得。讀者如想登記全票通行證，可以優惠碼「delf24media」以200港元購票。

數碼娛樂領袖論壇2024

日期：2024 年8 月16 – 18 日（星期五至日）

時間：9:00 - 18:00

地點：數碼港

網站：https://delf.cyberport.hk/tc/index

登記：https://delf2024reg.chefdigital.io/?lang=tc

門票資訊：

• 「全票通行證」：優惠價 HK$300 (正價 HK$600)

• 「體驗通行證」：HK$120

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