簡單快速認識ETF

不少香港的投資者，都有買賣ETF的經驗，不過你對ETF的認識又有幾多呢？考考你，你是否知道：ETF是甚什麼？是如何運作？ETF有甚麼好處？可分哪些種類？

ETF是甚什麼？

ETF，即交易所買賣基金 (Exchange-Traded Fund)，旨在追蹤特定指數或資產組合的表現，例如恒生指數或者主題式的股票或資產。它們與傳統基金不同，ETF可以在交易所買賣，就像買賣股票一樣，無需經過申購、贖回等程序。

ETF 的誕生

ETF發行商直接或間接買入相關資產，組成一隻ETF，以基金單位形式出售。由於ETF直接或間接持有相關資產，所以每個基金單位的實際價值，與其相關資產的市場價格應接近一致。

投資ETF的好處

大家都聽過「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裏」，最簡單的方法就是同時買入多隻股票，但小股民本金有限，如何才能做到分散投資於各個行業和地域？

通過ETF，投資者就可以分散行業、地域或資產風險。ETF通常管理費用較低，而且不需要繳交印花稅，入場門檻通常較低。加上像股票一樣，小股民可以很方便地在交易時間內進行買賣，亦很容易得到即時報價資訊。ETF設有市場莊家，維持市場流通量，方便投資者隨時買賣。

ETF可以分主動型及被動型ETF

「被動型」ETF追蹤指數表現。「主動型」ETF的基金經理會「主動」管理基金，包括挑選資產種類及數目等。

ETF若以資產類別來分類，可以分為：

• 股票ETF

• 債券ETF

• 貨幣市場ETF

• 商品ETF：主要投資於商品原料市場，如黃金ETF或原油ETF。

• 虛擬資產ETF

ETF的「玩法」亦越來越靈活，如果看淡相關指數或資產，可以選擇反向ETF，部份投資者會用作對沖策略。槓桿 ETF提供特定倍數的單日回報，適合經驗豐富的投資者，香港的槓桿倍數上限設為2倍。

今集簡單介紹了ETF的基本認識，下集會聊聊，投資者應如何於投資組合內配置ETF，不要錯過。

交易所買賣基金和槓桿及反向產品:

https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Exchange-Traded-Products/Overview?sc_lang=zh-HK

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動