為何ETF在香港愈趨普及？

在上一個視頻中，我們介紹了ETF的基本知識。今集，說說為甚麼ETF在香港愈趨普，以及投資者應該如何在組合中配置ETF。

投資者在配置ETF前，要先問自己三個問題

1. 投資目標: 例如追求 升值、穩定收入或資本保值？根據投資目標選擇相應的ETF，例如股票ETF、債券ETF或混合型ETF。

2. 風險承受能力: 較保守的投資者可以考慮債券ETF或低波動性的股票ETF。願意承擔較高的風險，可以考慮股票ETF或行業ETF 。

3. 投資組合的比重: 在原本的組合上配搭ETF，令自己的投資組合更多元化，達到分散資產類別、地域、行業等的投資風險，令組合更均衡，但要避免重複投資於某一資產或行業過多比重！

ETF vs 傳統基金

相較於傳統基金，ETF交易成本、管理費用通常比較低。交易亦比傳統基金方便，可以隨時在交易所買賣。資訊及價格亦較透明，一般傳統基金，並無即時報價。

最重要的投資趨勢之一

近年ETF在全球已經成為最重要的投資趨勢之一。由1999年的盈富基金開始，香港發展ETF亦已經有25年歷史，是亞洲重要的ETF樞紐。2023年，香港ETF市場的規模按年增長17%至140億元，資金淨流入規模達到571億元，按年增加25.5%。現時，已經有超過180隻ETF在香港上市，為投資者帶來更多選擇。例如配合不同市況，可以選擇槓杆及反向產品。除港元外，亦可以選擇美元或人民幣櫃台，減低匯兌風險。

納入互聯互通

ETF於2022年納入互聯互通，是另一個里程碑。香港的ETF不單吸引國際投資者，內地投資者的需求亦與日俱增。2023年南向ETF的平均每日成交額達到27億元，按年增加197%，佔香港ETF市場成交額超過11%。

今集同大家聊了一點歷史，下次帶大家深入解構一下，ETF的機制！有興趣的朋友，記得收看！

(資料來源：香港交易所ETF市場概覽2023年第四季)

交易所買賣基金和槓桿及反向產品: https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Exchange-Traded-Products/Overview?sc_lang=zh-HK

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