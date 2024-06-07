  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
素食譜大全
etnet專輯

為何ETF在香港愈趨普及？

07/06/2024

 

為何ETF在香港愈趨普及？

 

在上一個視頻中，我們介紹了ETF的基本知識。今集，說說為甚麼ETF在香港愈趨普，以及投資者應該如何在組合中配置ETF。

 

投資者在配置ETF前，要先問自己三個問題

 

1. 投資目標: 例如追求 升值、穩定收入或資本保值？根據投資目標選擇相應的ETF，例如股票ETF、債券ETF或混合型ETF。

 

為何ETF在香港愈趨普及？

 

2. 風險承受能力: 較保守的投資者可以考慮債券ETF或低波動性的股票ETF。願意承擔較高的風險，可以考慮股票ETF或行業ETF 。

 

為何ETF在香港愈趨普及？

 

3. 投資組合的比重: 在原本的組合上配搭ETF，令自己的投資組合更多元化，達到分散資產類別、地域、行業等的投資風險，令組合更均衡，但要避免重複投資於某一資產或行業過多比重！

 

為何ETF在香港愈趨普及？

 

ETF vs 傳統基金

相較於傳統基金，ETF交易成本、管理費用通常比較低。交易亦比傳統基金方便，可以隨時在交易所買賣。資訊及價格亦較透明，一般傳統基金，並無即時報價。

 

為何ETF在香港愈趨普及？

 

最重要的投資趨勢之一

近年ETF在全球已經成為最重要的投資趨勢之一。由1999年的盈富基金開始，香港發展ETF亦已經有25年歷史，是亞洲重要的ETF樞紐。2023年，香港ETF市場的規模按年增長17%至140億元，資金淨流入規模達到571億元，按年增加25.5%。現時，已經有超過180隻ETF在香港上市，為投資者帶來更多選擇。例如配合不同市況，可以選擇槓杆及反向產品。除港元外，亦可以選擇美元或人民幣櫃台，減低匯兌風險。

 

為何ETF在香港愈趨普及？

 

納入互聯互通  

ETF於2022年納入互聯互通，是另一個里程碑。香港的ETF不單吸引國際投資者，內地投資者的需求亦與日俱增。2023年南向ETF的平均每日成交額達到27億元，按年增加197%，佔香港ETF市場成交額超過11%。

 

為何ETF在香港愈趨普及？

 

今集同大家聊了一點歷史，下次帶大家深入解構一下，ETF的機制！有興趣的朋友，記得收看！

 

 

(資料來源：香港交易所ETF市場概覽2023年第四季)

 

 

 

 

交易所買賣基金和槓桿及反向產品: https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Exchange-Traded-Products/Overview?sc_lang=zh-HK

 

 

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

返回ETF的流動性與沽空機制

相關資料 - 

異動股

異動股

08082

光尚文化控股

0.186

異動股

00288

萬洲國際

5.220

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

377.600

更多ETF的流動性與沽空機制

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,434.76
    +284.43 (+0.727%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,465.95
    +1.33 (+0.024%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,572.37
    -116.99 (-0.661%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.307
變動率︰+1.681%
較港股︰+0.61%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.832
變動率︰+1.657%
較港股︰-0.21%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.782
變動率︰+1.578%
較港股︰+0.03%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.548
變動率︰+1.481%
較港股︰-0.26%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升9.405
變動率︰+7.241%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.890
變動率︰+6.556%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.420
變動率︰+4.061%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升22.085
變動率︰+3.588%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升11.075
變動率︰+7.316%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌204.010
變動率︰-4.009%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌119.640
變動率︰-5.475%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌213.010
變動率︰-5.689%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2024 15:10 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2024 15:10 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08082 光尚文化控股
  • 0.186
  • 00288 萬洲國際
  • 5.220
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 377.600
  • 01876 百威亞太
  • 9.050
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 7.460
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.280
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.950
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.550
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.500
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.400
  • 00005 滙豐控股
  • 67.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.050
  • 00941 中國移動
  • 73.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
報章貼士
  • 00002 中電控股
  • 63.300
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 21.500
  • 目標︰$24.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.760
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 保險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.580
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.420
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.610
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 30.400
即時重點新聞

24/06/2024 16:31  《盤後部署》恒指或下試250天線，保誠回購兼增加派息利好股價

24/06/2024 18:40  證監會：明年初將公布加強貨幣市場基金監管初步方案

24/06/2024 16:49  歐舒丹全年純利跌18.4%至9389.3萬元歐元，不派息

24/06/2024 16:45  耀才(01428)全年純利跌10%至5.6億元，派息33仙

24/06/2024 16:23  《強積金》首季以永久離港為由提取強積金錄6500宗，涉15億

24/06/2024 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒１９億元，買建行沽盈富

24/06/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪３０５元

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

24/06/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒８０７５，兩周拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首5月財收降2.8%，FDI跌三成，股匯續跌新文章
人氣文章

新聞>國際動態

普京 | 俄總統普京甫離開河內，美助理國務卿即訪越「箍煲」新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

樂悠咭 | 8.25起長者限用樂悠咭享$2搭車優惠！八達通新設8個申請地點、遍佈港九新界！即睇服務時間、地址詳情
人氣文章

著數速遞

機票優惠 ︳HK Express、大灣區航空推下半年平機票！福岡來回包行李$576起、單程飛首爾低至$270
人氣文章

陶冬天下．陶冬

強美元對美國很重要
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖東酒店科研健康主題下午茶：惹味烤草飼牛扒田螺配黑松露薯蓉、超鮮味煎盲鰽魚柳伴黑魚子！頂級日本水果入饌低脂甜點、任食雪糕零邪惡感
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

「藝術銀行」是一個創新行業，還是一個混水摸魚的局？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳黑珍珠一鑽無國界餐廳！日式鹽麴乳鴿、法國風味花椰菜甘鯛魚、陝西和牛牛肉餡餅，一晚食勻全世界！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新冠 │ 台灣爆第6波新冠疫情！一周增623宗確診、長者佔死亡個案9成！醫生︰這兩類人病情較嚴重！
人氣文章
用易潔鑊煮食做漏1事致中毒暈倒！專家教4招安全使用易潔鑊︰選不含有1物質的鑊！檢驗塗層脫落用這方法！新文章
人氣文章
六旬婦臉部出白斑後蔓延至全身！醫生證患白蝕症︰香港逾4萬患者！公開主要成因、4大常用治療方法新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2024 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/06/2024
陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金