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ETF的機制

07/06/2024

ETF的機制

 

大家對ETF有了簡單的認識後，我們再解構一下ETF（交易所買賣基金）的機制。假設有一個名為ABC ETF的交易所買賣基金，旨在追蹤某個指數。當投資者想要購買ABC ETF時，他們可以通過證券交易所購買，就像購買一隻普通股票一樣。這是我們通常說的二級市場交易。

 

ETF的申購及贖回機制

 

ETF的機制

 

我們亦可以了解一下ETF的一級市場。ETF單位可以於一級市場，按資產淨值申購及贖回ETF單位。ETF發行商、參與證券商及市場莊家會參與一級市場的活動。

 

ETF的機制

 

舉個例子，假設ETF的價格因供求關係而上升，而並非ETF的資產淨值，莊家就會向參與證券商以及發行商申購單位，然後在二級市場出售，二級市場的供應便會增加，令ETF的價格回穩。

 

ETF的機制

 

贖回過程則以相反方式運作，市場的供應量會減少。通過這種申購和贖回機制，ETF的供應量可以根據需求進行調整，從而確保ETF的價格與其資產淨值保持接近。

 

ETF的機制

 

ETF 的流動性

我們經常說ETF的流動性，可以從幾個層面理解。首先，投資者可以觀察ETF的日均交易量，較高的日均交易量通常意味著該ETF更容易買賣，流動性較好。

 

ETF的機制

 

另外，ETF的市場價格應該接近其資產淨值，即ETF持有的資產價值。如果市場價格與資產淨值之間的差距很小，表明ETF的市場價格比較準確，流動性相對較好。而如果ETF所追蹤的標的資產本身很難買賣，那麼ETF的流動性可能也會受到影響。較高的日均交易量、較小的市場價格與資產淨值差距，以及較好的標的/相關資產流動性，都是投資者在評估ETF流動性時應該關注的重點。

 

ETF的機制

 

今集我們聊了ETF的機制及流動性，下集為大家揭開ETF的神秘面紗！

 

 

交易所買賣基金和槓桿及反向產品: https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Exchange-Traded-Products/Overview?sc_lang=zh-HK

 

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