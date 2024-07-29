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揭開ETF的神秘面紗

29/07/2024

揭開ETF的神秘面紗

 

除了ETF發行商，ETF市場還有另一個重要角色：莊家。今天我們將揭開莊家的神秘面紗，帶大家了解ETF莊家如何運作。

 

揭開ETF的神秘面紗

 

其實，莊家就是「流動量提供者」，莊家在ETF的運作上，有非常重要角色。莊家透過提高流通量及價格效益，讓投資者就能夠適時買賣、降低交易成本。莊家，又稱為造市商，亦是「流通量提供者」，在ETF的運作上，有非常重要角色。莊家的功能是提高流通量及價格效益，讓投資者適時買賣、降低交易成本。

 

揭開ETF的神秘面紗

 

假設有一個名為XYZ 的ETF，追蹤某隻指數。這位投資者A希望買入1000股XYZ ETF，而投資者B希望賣出1000股XYZ ETF。而莊家須根據XYZ ETF的莊家責任進行持續雙邊報價。例如：以每股100元買入，並以每股101元賣出。這樣，投資者A可以以101元價格買入XYZ，而投資者B則以100元的價格賣出XYZ。通過提供買賣報價，莊家在市場上促進了ETF的流動性。同時，還能夠調節買價和賣價之間的價差，稱為買賣價差（Spread）。

 

莊家的功能不僅僅是提供報價，他們還可以通過參與證券商向ETF發行商申購和贖回ETF股份，來確保ETF的市場價格與其資產淨值（NAV）保持接近。詳情可以參考上集我們聊過的申購和贖回機制。

 

揭開ETF的神秘面紗

 

ETF的沽空活動相對正股較高，一般與莊家有密切關係。

 

舉個例子，在２０２３年７月１９日，當日ＥＴＦ市場成交額高達３６１億元，其中，香港盈富基金（０２８００）的成交額亦創新高，達到１９８億元。沽空比率亦升至７７％，其中莊家的沽空活動佔大比數。

 

揭開ETF的神秘面紗

 

那是因為投資者看淡而沽空嗎？情況有機會恰恰是相反。

 

由於莊家在提供市場流動性的過程中須承受ＥＴＦ價格下跌的風險，所以ＥＴＦ莊家一般很少、甚至不會保留ＥＴＦ單位作為存貨，而是透過ＥＴＦ申購及贖回機制來管理庫存。

 

當投資者對ＥＴＦ的購買需求上升時，莊家當日為了應付市場需求，會先在市場沽空ＥＴＦ單位，然後再在一級市場創建新的ＥＴＦ單位，以補回其短倉。所以，沽空ＥＴＦ其實是莊家提供流動性的重要一環，有助維持市場穩定和高效。ＥＴＦ沽空比率上升有機會是反映市場情緒正面，令莊家須沽空ＥＴＦ以滿足市場的購買需求。

 

揭開ETF的神秘面紗

 

事實上，自２０２０年以來，香港的ＥＴＦ沽空活動雖然在金額上有所增加，但相對於ＥＴＦ總成交量的百分比一直維持在大概４０％。*

 

一連四集從不同角度帶大家了解香港ETF市場及ETF的特色，希望各位對ETF有更深的認識。感謝觀看，我們下次再見！

 

 

 

 

交易所買賣基金和槓桿及反向產品: https://www.hkex.com.hk/Products/Securities/Exchange-Traded-Products/Overview?sc_lang=zh-HK

 

*資料來源：ETNet 《ＥＴＦ解碼－羅博仁》打破ＥＴＦ沽空比率的迷思，2023年8月15日

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