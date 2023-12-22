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彭博：香港利率攀升刺激跨境理財通增長

22/12/2023

　　10月份，內地投資者透過「南向通」投資香港理財產品的交易額達到人民幣12.6億元，部分原因是香港投資產品的回報率高於內地，以及投資者的多元化需求。11月彭博對經濟學家的調查預期內地明年將進一步下調政策利率，導致香港與內地之間的利差可能會進一步擴闊。今年前十個月，由18300名內地投資者持有的投資產品總值增長逾六倍，達到23.5億元人民幣，其中存款產品增幅最大，債券和投資基金投資額則變化不大。

 


　
中美貨幣政策分歧續擴大
　
　　聯儲局加息令美元及港元的貨幣市場基金和存款收益率上升，人行則考慮進一步降息，內地貨幣市場基金回報率恐將面臨壓力。自去年以來「南向通」交易額激增，恰逢人民幣兌美元匯率走軟以及美國短期利率開始高於中國。
　
跨境理財通限額有望放寬
　
　　內地和香港監管機構於9月表示，跨境理財通將會擴容，具體細節尚待公布。跨境理財通目前投資範圍僅限於中低風險的基金、債券和存款產品，未來可能將包括更多種類的投資選擇。預計參與者的資格標準將會放寬，散戶投資者額度（100萬元人民幣）和總額度（1500億元人民幣）都可能上調，而證券公司亦可能獲准參與該計劃。


　　即使10月的投資額已躍升至創紀錄水平，內地的刺激經濟政策、投資者的多元化需求以及中美息差不斷擴闊將進一步提升對金融產品的需求。
　
內地債市波動衝擊北向通
　
　　受到內地理財產品回報下降和債券市場動盪的影響，「北向通」在年初九個月的活動有所減少，但到了10月似乎已開始穩定。截至10月底，港澳投資者持有的理財和基金產品總值達到人民幣2.27億元，過去半年基本維持穩定。在今年前10個月，「北向通」的每月交易額介乎1500萬至2900萬元人民幣之間。
　
大灣區成為跨境投資跳板
　
　　在2021年10月推出的跨境理財通計劃之下，粵港澳大灣區成為理財產品和基金自由銷售的試點地區。政府承諾在未來10年推動跨境資金投資。與現有的內地與香港基金互認安排(MRF)相比，理財通計劃下對資產管理公司的限制較少，且配額更為寬鬆。MRF允許香港的共同基金在中國內地進行銷售。大灣區的人口超過8600萬人，為香港的11倍，而2022年大灣區內GDP為13萬億元人民幣，是香港的五倍多，為香港的基金管理公司提供了重要的擴展機遇。

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