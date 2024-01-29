憂美制裁藥明生物藥明康德未止跌，博反彈要小心

上周五(26日)美國國會提出一項名為《生物安全法案》的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，引發一眾相關H股及A股午後集體急瀉，其中被點名的藥明康德(02359)一度恐慌式大瀉32%，收市仍瀉16%，藥明生物(02269)則跌18%，兩間公司針對相關消息澄清，指公司業務發展並不會對任何國家安全構成風險，今早(29日)股價都曾見反彈，惟半日收市終齊倒跌逾半成，為表現最差恒指成分股，若想低撈博反彈要小心。

（藥明生物網頁截圖）

藥明康德：草案內容不恰當不準確 藥明生物：對CEO描述具誤導性



藥明康德公布，指注意到在一項提交給美國眾議院的《生物安全法案》草案版本中，該集團被提及，並注意到法案草案包含有關集團的若干內容。集團認為，有關內容既不恰當也不準確，業務發展不會對任何國家的安全構成風險，正與諮詢顧問關注草案立法程序的進展。此外，近期亦有一項類似的法案草稿在美國參議院被提出。法案草案尚未生效頒布，其後立法程序要求眾議院和參議院分別在相關委員會審查後，對各自的法案版本進行投票以形成最終版本。因此，法案草案的內容包括提及集團之部分仍有待進一步審議，並可能變更。





同系藥明生物亦公布，該條法案草案中對該公司首席執行官及執行董事陳智勝有關經歷的描述具有誤導性。就有關文件中提及「陳智勝曾任中國人民解放軍軍事醫學科學院兼職教授」，藥明提到陳智勝的學術頭銜是2013年在他唯一一次受邀講座後作為一種禮遇而授予，這是中國高等院校慣例。公司理解陳氏在此之前及之後都未在該等機構任職，他既沒有為軍事醫學科學院或任何具有軍事背景的機構工作過，也沒有從具有軍事背景的機構中獲得過任何報酬。而公司在全球營運一切照常，公司致力於服務全球客戶且按照最嚴格的合規標準及開展業務地區適用的法律法規運營。

花旗：藥明康德或技術反彈 惟問題解決前長期投資信心或被削弱

花旗發表研報指，在與幾位行業專家及更熟悉華府事務的相關人士討論後，認為今年為大選年，中國將成為兩黨爭奪的焦點議題。雖然藥明康德的股價被低估，今日股價可能會出現部分技術性反彈，但預期在法案相關問題及爭議解決之前，市場對其長期投資信心可能會被削弱。



目前花旗在中國醫療保健行業的投資，將傾向於其他業務更專注在中國市場的藥物、生物製藥、設備、醫院、醫療美容、分銷商、藥房和中醫藥相關企業。

藥明康德遭明星基金經理葛蘭減倉 A股減持數量達291萬股



另外，藥明系上周五大跌，也有可能因為明星基金經理葛蘭減倉引起恐慌。被內地股民稱為「醫藥女神」的中歐基金旗下明星基金經理葛蘭管理的「中歐醫療健康混合基金」近日公布去年第四季報告，顯示葛蘭對創新藥類股票進行加倉，而對醫藥研發服務(CXO)類股票一律減倉。

基金季報顯示，藥明康德A股的倉位從三季度末的10.39%下調至9.24%，持股數量從6149.97萬股減至5858.79萬股，減持數量高達291.18萬股。

溫傑：進一步削弱投資者信心 不宜博反彈或作中線投資



（溫傑）



今日《開市Good Morning》請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指美國相關議案其實有兩個，分別於眾議院及參議院提出，內容差不多，主要指控藥明等公司受中國軍方高額補貼，通過一些醫療診斷的測試收集世界各地數百萬人的基因及敏感健康數據，甚至用於中國的軍方研究，開發針對美國的生化武器。他形容這兩個議案萬一通過會「好大鑊」。CRO(合同研究組織)是受託幫藥廠做一些臨床驗證的數據，一個藥物研究通常收300至500萬美元，而全球最大的藥廠通常都在美國，全球化的CRO很難不做美國生意。藥明生物及藥明康德有五六成收入來自北美，若相關議案通過可令其完全喪失北美收入，股價可能會跌五六成，且美國可能會聯合歐洲一起抵制。

不過，溫傑指，議案通過的機會應該不大，因這些議案只由個別議員提出，要先過委員會一關，跟著要交參眾兩院，即使通過亦未必與原本形式及條例一樣，當中花的時間不止一兩個月，但始終令人對藥明系有戒心。另外，藥明生物此前對業績展望反覆，一時預計未能達標，一時又指可以達標，機構投資者本已對其沒好感，此次消息進一步削弱對藥明系信心，股價應會維持於低位較長時間。惟藥明生物單日跌了那麼多，而由12月頭43元也累跌了很多，期間有投資者趁機買入很正常，未來幾日或會反彈3至5%，但一定不會返回消息公布前的股價，不建議博反彈，亦不值得中線投資。

藥明生物半日跌5.7%收報23.15元，最多曾升4.68%至25.7元，成交18.35億元。藥明康德跌5.96%報60.75元，最多曾升2.7%至66.35元，成交6.7億元。其餘藥明系股份亦下跌，藥明合聯(02268)跌0.79%報25元，藥明巨諾(02126)跌2.56%報1.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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