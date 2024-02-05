藥明生物(2269)指未有收集人類基因組數據，繼續股份回購

藥明生物(02269)公布，有關美國眾議院上提出一項建議限制美國行政機關與若干生物技術供應商訂立合約的法案草案，該集團注意到股份近日在聯交所股價及成交量出現不尋常波動，指既沒有人類基因組學業務，亦未在各類業務中收集人類基因組數據，將繼續進行股份回購。

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該集團澄清，法案草案目前仍然處於較早期階段，仍有待美國立法機構進一步審議變更，尚未頒布生效，亦重申首席執行官及執行董事陳智勝既沒有為軍事醫學科學院或具軍事背景的機構工作過，也沒有從具有軍事背景的機構中獲得過報酬。此外，該集團指，業務運營穩健，且按照年度和中期戰略持續推進，預期業務運營及財務狀況不會出現重大不利變動。

撰文:經濟通市場組

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