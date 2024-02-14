美議員再促制裁，藥明系反駁指控照樣急挫，未可低撈博反彈？

農曆新年長假過後，藥明系股價再受壓。據報美國數名國會議員致函政府部門，認為藥明康德(02359)及其關聯公司藥明生物(02269)與中國軍方的聯繫已威脅到美國的國家安全，應就是否對其實施制裁進行審查。縱使兩間公司重申不會對美國國家安全構成風險，並指美國議員的信函陳述失實，強烈反對其誤導性指稱，但股價今早(14日)照樣急插，其中藥明康德最多跌17%，藥明生物最多跌15%，分居跌幅最大藍籌頭兩位，並分別創約4年半及逾5年低。兩隻股份自1月尾受相關事件影響，股價已近腰斬，可否低撈博反彈呢？

（藥明康德官網截圖）

路透：美四議員引文件稱藥明康德與軍隊有聯繫 籲白宮制裁



路透社報道，美國4名民主、共和黨議員致函美國商務部、財政部和國防部，認為應就是否對藥明康德及其關聯公司藥明生物實施制裁進行審查，聲稱該全球製藥巨頭與軍隊的聯繫威脅美國國家安全。眾議院中國問題特別委員會的共和黨籍主席Mike Gallagher和最高級別民主黨籍委員Raja Krishnamoorthi，以及參議員Gary Peters和Bill Hagerty在信上援引中國政府公開文件、中國大學網站和媒體文章，概述藥明康德與軍隊有明顯聯繫。他們稱，藥明康德獲得了解放軍基金的投資，包括中航軍民融合精選混合型證券投資基金。

他們又提到2018年在清華大學網站上發布的藥明康德首席執行官陳智勝的簡歷，簡歷顯示陳智勝為解放軍軍事科學院軍事醫學研究院的客座教授，該機構已於2021年被列入美國商務部的出口管制清單。他們還稱藥明康德和藥明生物隱瞞了與中共和解放軍的關係，因此正通過與美國知名生物技術實體簽署協議，迅速融入美國供應鏈。

藥明生物：美議員信函陳述失實 藥明康德：強烈反對誤導性指稱



藥明生物公布，注意到有美國議員於本周一(12日)致函美國部分政府部門，其中提到該公司。該公司澄清並不是藥明康德的子公司，信函中的相關陳述失實。該公司澄清是在香港聯交所主板上市的獨立公眾公司，並獨立運營其業務。該公司完全支持監管機構對集團所在行業的監管，但強烈反對任何在未經正當考慮事實的情況下針對公司的不正確的陳述和缺乏根據的指控。該公司重申其過去沒有、現在或未來也不會對美國或其他國家的國家安全構成風險，該公司始終並將一貫遵守合規經營的原則，並遵照開展業務地區適用的法律法規運營，將一如既往地致力為全球醫療健康服務並作出貢獻。

藥明康德則表示，強烈反對針對該集團的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動。集團在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險，即使美國政府再次對該集團進行審查，亦將得出相同結論。此外，集團澄清「WuXi AppTec Co., Ltd. 」為其英文名稱，「WuXi」或者「Wuxi」並非公司名稱，而是城市「無錫」的漢語拼音。作為一家註冊於無錫市的外商投資股份有限公司，在20多年前從該地開始醫藥研發合同外包服務業務。集團重申沒有人類基因組學業務，現有各類業務不會收集人類基因組數據。

熊麗萍：政治風險仍存難反映基本面 博反彈要定止賺止蝕位



（熊麗萍）

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指藥明此類公司已不再看基本面，只要美國一提到其和軍方有關，股價即見很大壓力，就算公司否認，而美國議員提出的議案最終亦未必可通過，但若出來「講吓」，已對股價造成很大影響。因此，縱使基本面沒問題，近期資金也不太敢買中資股，因見只需幾個議員提出一些可能最終不了了之的議案已可令股價急跌，大家都覺得這是很難掌握的風險。總之，藥明系仍受政治因素影響，即使股價低殘會有反彈，但彈力仍弱，若想博要定止賺及止蝕位，暫不要期望往後股價可反映基本面。

藥明生物半日跌9.47%收報15.68元，最多跌15.13%低見14.7元，成交7.56億元。藥明康德跌14.39%收報40.45元，最多跌17.04%低見39.2元，成交2.58億元。其餘藥明系股份亦急挫，藥明合聯(02268)跌10.52%報13.1元，再創上市新低，藥明巨諾(02126)則跌4.76%報1.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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