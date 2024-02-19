港交所(388)將獲陳健波及任景信任董事，接替史美倫及洪丕正

港交所(00388)公布，政府委任立法會議員陳健波及數碼港管理行政總裁任景信，以及再度委任周胡慕芳為董事會成員，各人任期均約為兩年。

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該集團指，陳健波及任景信將接替於今年股東周年大會完結後退任的史美倫及洪丕正，任期直至2026年舉行的股東周年大會完結為止。該集團指，史美倫擔任港交所主席期間推動多項重大戰略發展，包括改革上市制度，改變市場基因，進一步優化互聯互通等。

撰文：經濟通市場組

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