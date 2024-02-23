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《午市前瞻》恒指須待調整後再突破 貓眼短線好消息已消化

23/02/2024

　　恒生指數半日報16702，跌40點或0.2%，主板成交逾531億元。恒生中國企業指數報5756，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數報3377，跌32點或1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及美團(03690)；騰訊收報287.8元，跌3.6元或1.2%，成交21.87億元；中海油收報16.44元，升0.16元或1%，成交20.77億元；美團收報80.9元，升1.15元或1.4%，成交20.46億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報74.2元，跌0.65元或0.9%，成交10.39億元。

 

 


李偉傑：恒指調整目標先看16150


　　恒指連升三個交易日後，今早低開高走，並一度突破100天線，為去年8月以來首度突破該線，但隨後即有回吐，半日跌逾40點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指短期內要重上17000並不容易，因為近日升幅已引來大量獲利盤，料大市須先回落整固，初步下望支持位50天線約16150。
　　但他認為，恒指今年升勢並未止步，挾兩會憧憬及即將公布的本港財政預算案，恒指有力上破17000，料將挑戰年初高位約17150。


貓眼娛樂短中線受制10元


　　內地影視平台貓眼娛樂(01896)發盈喜，預期截至去年12月31日止年度溢利將介乎約8.8億至9.3億人民幣，按年大增約7.4至7.9倍，主因旗下多套自家發行電影取得佳績；消息帶動股價今早最多大升超過一成半。李偉傑指貓眼盈喜令市場有驚喜，公司上半年溢利4.07億人民幣，即下半年溢利比上半年進一步提升，故帶動今早炒作。


　　他提到，目前貓眼受農曆新年假期票房旺季帶動炒作，回落後今日再因盈喜而炒高，料短線難再有重大利好消息刺激，預計股價於10元水平再度受阻，未來要觀望大市表現，以及旗下會否再有20億元票房的電影，才能帶動股價向上突破。

 

猫眼娛樂股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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