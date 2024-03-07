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京東美團先後爆升，下一輪到阿里騰訊？抑或有更佳選擇？

07/03/2024

　　京東(09618)昨日(6日)收市後公布業績，第四季營收及經調整淨利均勝預期，同時宣派末期息每股38美仙，又宣布未來3年內回購最多30億美元股份，業績帶來驚喜，不過京東績前已升近8%，今日(7日)逆市再飆逾半成。而美團(03690)本月初傳出可能停止社區團購業務，帶動股價當日升逾一成，之後曾反覆升越92元。反觀另外兩隻重磅科技股阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)近期股價都徘徊低位，其中阿里據報重啟內部自由轉崗加強業務之間協同，早前公布業績時又將回購規模擴大250億美元，而騰訊將於本月下旬公布業績，或可帶來驚喜，兩隻股份有否機會追落後？抑或有其他科技股更值博？

 

 （阿里巴巴官網媒體資料庫

 

京東季績勝預期增派息回購　大摩：有待更多增長證明


　　京東昨日收市後公布第四季業績，期內營收錄3060.77億人民幣，按年增3.6%，勝預期的2999億人民幣；純利33.89億元人民幣，按年增11.8%；經調整淨利84.15億元人民幣，按年增9.9%，勝預期的72.4億元人民幣。末期息增22.5%至每股0.38美元，以昨日收市價計，股息率約3.3厘。另外，京東董事會已批准一項新股份回購計劃，可於截至2027年3月的未來36個月內回購價值不超過30億美元的股份。

 

　　大摩發表研報指，京東宣布回購以及宣派股息以增加股東回報，且今年收入及GMV指引高於行業增長水平，有助投資者回復信心，不過有待更多公司增長回復正軌的證明，維持其美股目標價27美元及「大市同步」評級。

美團傳或停止社區團購業務　大摩仍予大市同步評級

 

　　上周五(1日)內地及本港網上有消息傳出，指美團有可能停止社區團購業務，帶動股價當日升逾一成至約88元。摩根士丹利發表研報指，相信美團股價當日大漲，與市傳集團可能停止虧損的社區團購業務有關，若新業務能於2025年達致收支平衡，其股價有望從現水平再上漲14%，而核心業務復甦趨勢亦將帶來上行風險，予「大市同步」評級，目標價85元。

 

　　大摩指，雖然暫時無法證實相關傳聞，但新業務的減損幅度一直是投資者關注的重點。預計美團2024和2025年新業務的經營虧損分別為150億元和100億元人民幣。如果公司能夠採取更進取的方式提高營運效率，並在2025年實現新業務的收支平衡，相信市場可能會願意以2025年的核心市盈率來評估其價值。

 

據報阿里重啟內部自由轉崗　回購規模擴大250億美元

 

　　近日內媒消息稱，阿里巴巴核心業務之間加強協同，預計從本月中開始，淘寶天貓和國際電商業務的員工恢復自由流動，毋須先辭職再申請加入另一部門。物流業務菜鳥團隊亦進入淘寶天貓一同辦公，管理層一起向集團首席執行官吳泳銘匯報。不過，阿里原本計劃最先上市的三項業務都有變，其中菜鳥押後上市，盒馬暫停上市，阿里雲不再分拆上市。另外，阿里與對手騰訊進一步「拆牆」談合作，旗下辦公軟件釘釘最新宣布，微信用戶毋須單獨下載打開釘釘客戶端，即可透過入會鏈接從微信加入釘釘會議。

 

　　值得一提，阿里上月初公布上季業績，期內收入逾2603億人民幣，按年增5%，其中淘寶天貓集團收入增2%至1290.7億人民幣，雲智能收入增3%至280.7億人民幣；經調整純利479.5億人民幣，按年跌4%。業績整體符合預期，惟欠缺驚喜，但集團同時宣布增加250億美元股份回購額度，有效期至2027年3月底，令未來三個財年仍有353億美元股份回購額度。

 

　　中金近日發表研報指，阿里表示目前資產和現金流情況可以確保回購資金的充足，有足夠的境外資金和匯出額度以完成回購，目前承諾每年3%以上的淨股份減少比例，若疊加1%以上的現金分紅比例，股東回報率有望超過4%，在淘天、國際業務和雲計算上的投入不會影響到回購和分紅。若阿里長期市場份額和淨利潤率能夠保持穩定，4%以上的股東回報水平已經有較大吸引力，維持「跑贏行業」評級，目標價109元。

建銀國際料騰訊上季經調整盈利符預期　收入或略遜預期

 

 

(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)


　　另建銀國際早前就騰訊發表研報，指其將於3月20日披露去年第四季業績，預期經調整經營溢利及經調整淨利潤將符合預期，但由於基數太高，網路遊戲增長放緩，收入或略低過市場預期。預期騰訊上季收入按年增長8%至1560億元人民幣，市場預期為1580億元人民幣。季內網路遊戲增長持平於420億元人民幣，其中國內增長1%，國際遊戲跌2%。另預期在視頻號不斷變現、線下活動正常化及視頻直播的增量收入推動下，公司廣告及金融科技及企業服務(FBS)業務保持增長15%及16%。


　　此外，建銀國際認為騰訊的新業務利潤增長及成本優化貢獻不斷提升，有助上季經調整經營利潤率按年進一步增長6.7個百分點至34%，帶動經調整經營溢利按年增長34%至528億元人民幣。另預測其經調整淨利潤按年增長39%至412億元人民幣，意味毛利率按年增長5.9個百分點至26.4%。該行維持騰訊「跑贏大市」評級，目標價由445元下調至411元，對其2023至2025年收入預測下調1%、2%及3%，以反映對公司遊戲前景更為保守的看法。


陳政深：外資看淡港股阿里騰訊難大升　惟網易短線可吼

 

京東美團先後爆升，下一輪到阿里騰訊？抑或有更佳選擇？

（艾德金融facebook截圖　陳政深）

 

　　艾德金融執行董事陳政深表示，阿里巴巴及騰訊股價有機會追落後，但上升空間有限。其中騰訊有遊戲及廣告等多方面業務，業績可能會有驚喜，但預計績前最多只升一成至約300元，除非用衍生工具，否則不值博，而再往上則阻力重重，下面則可能再見今年低位260元。騰訊前年更曾見200元，下跌空間比上升空間更大。至於阿里，其核心零售業務疲弱，賺錢有限，行業競爭也很大，惟現價距64.6元低位不遠，或可博升一成，但同樣最好用到衍生工具。值得留意，阿里及騰訊於恒指佔比很大，而現時外資都不看好大中華及本港股市，股價不易大升。而作為科技股，京東上季營收僅增約3%，今日股價表現亦不及昨晚美股ADR，寧吼美股中的科技股。

 

　　陳政深補充指，港股中科技股只宜短線吸納，其中網易(09999)走勢較強，惟由年初130至140元起步已升了不少，也要抖抖氣，若近兩日能守穩100天線約162元，可上望180元。

 

　　京東今日收市升6%收報94.55元，美團跌3.72%報85.4元，阿里跌1.6%報70.7元，騰訊跌1.31%報271元，網易跌4.01%報162.6元。其他科技股亦普遍下跌，百度(09888)跌1.6%報95.55元，快手(01024)跌0.97%報45.8元，小米(01810)跌1.84%報12.8元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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