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美股| 英偉達結束六連漲，美股超買警告浮出水面

11/03/2024

．英偉達終止六連漲，晶片銷售疲軟令博通重挫

．特斯拉跌幅亦擴大至13%

．華爾街分析認為，毫無疑問近期內有大量泡沫進入了市場，美股超買警告浮出

 

AI熱潮帶動的最新一波美股漲勢在上周五（8日）暫歇，英偉達終止六連漲，晶片銷售疲軟令博通重挫，特斯拉跌幅亦擴大至13%。

 

　　AI熱潮帶動的最新一波美股漲勢在上周五（8日）暫歇，英偉達終止六連漲，晶片銷售疲軟令博通重挫，特斯拉跌幅亦擴大至13%。

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　　科技股承壓拖累交易，納指下跌188.26點，或1.2%，報16085.11點。道指下跌68.2點，或0.2%，報38722.69點。標普500下跌33.67點，或0.7%，報5123.69點。EPFR Global數據顯示，在截至3月6日當周，約44億美元資金撤出科技股基金。


　　華爾街分析認為，毫無疑問近期內有大量泡沫進入了市場，美股超買警告浮出水面。而當天早些時候公布的非農就業報告顯示，就業還在繼續增加，但沒有刺激工資飆升，這些數據重新點燃了對於聯儲局將能夠實現軟著陸的希望。


　　美匯指數小幅下跌0.07%，報102.75。美元兌日圓跌0.7%，至147.03，周線跌幅為2.1%，為年內最大。英鎊兌美元連續第六天上漲，為去年10月以來最長連漲，一度上漲0.7%，至1.2894，為去年7月以來最高水平。



*金價再創歷史新高*


　　金價再創歷史新高，紐約期金漲0.9%，收每盎司2185.5美元。黃金現貨漲0.5%，報每盎司2170.55美元。油價下跌，紐約期金下跌1.2%，收於每桶78美元附近，進一步從每桶80美元的關鍵心理關口回落。布蘭特期油下跌88美仙，報每桶82.08美元。

 

撰文：經濟通國金組

2024-03-11｜美經濟數據參差 CPI數據成關鍵｜AI熱潮未停惟泡沫風險大？｜分析內地6G發展｜嘉賓：連敬涵｜開市Good Morning｜etnet

 

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