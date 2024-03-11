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《午市前瞻》恒指短期料維持窄幅上落 金股宜待調整再部署

11/03/2024

 

　　恒指今早高開62點或0.4%，報16416，其後升幅持續擴大至272點，早段最高升至16625，逼近100天線(約16644)。

 

 　　恒生指數半日報16562，升209點或1.3%，主板成交逾520億元。恒生中國企業指數報5738，升81點或1.4%。恒生科技指數報3472，升86點或2.6%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及比亞迪(01211)；騰訊收報277元，升7元或2.6%，成交23.97億元；美團收報89.5元，升4.8元或5.7%，成交17.45億元；比亞迪收報196.9元，升8.9元或4.7%，成交16.65億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及理想汽車(02015)；理想汽車收報144.3元，跌0.4元或0.3%，成交14.01億元。

 

　　另一方面，美國聯儲局主席鮑威爾上周出席國會聽證會時，表示有信心接近減息時間，而通脹率亦將達到2%目標，市場猜測聯儲局公開市場委員會最快將於6月份減息。減息預期刺激金價上周五創下歷史新高，現貨金價最高升至每盎司2195.84美元。


　　不過，今天金股表現參差，山東黃金(01787)曾高見15.16元，升2.7%；紫金(02899)高見15.12元，升3%；招金礦業(01818)最高曾見9.79元，升1.9%。靈寶黃金(03330)表現最佳，曾高見2.48元，較上日升7.4%，惟其後金股回吐大部分升幅。

 

《午市前瞻》恒指短期料維持窄幅上落 金股宜待調整再部署

(紫金礦業網頁截圖)

 


李澤銘：恒指受科技股推動難持久



　　紅蟻資本投資總監李澤銘接受《經濟通通訊社》訪問時表示，今早恒指上升主要受科技股推動，但李澤銘並不看好電商股短期表現。他預期恒指短期維持在50至100天線之間波動，且認為向上突破16800機會不大，反而要留意一旦恒指失守50天線，或有機會下試15400。


　　對於金價創新高，李澤銘表示，雖然他看好金價長期表現，但目前市場以2200美元為金價上升目標，可見再升空間不大，但他認為金價可守穩2000美元，甚至2100美元。不過，他強調，近期影響金價的基本因素未變，即使市場認為鮑威爾的言論預示減息可能性上升，但實際上亦是鮑威爾一貫的講法，而聯儲局亦未改變其設定的減息條件。


　　李澤銘表示，美國在2023年初爆發區域性銀行危機，但聯儲局仍然加息，故除非美國發生更大的金融系統性或銀行危機，否則，聯儲局不會加快減息，且今屆公開市場委員會(FOMC)決策委員的政策立場多屬中性，不會因為今年底將會舉行總統大選，而放寬減息條件去支持民主黨。

 

《午市前瞻》恒指短期料維持窄幅上落 金股宜待調整再部署

紫金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

《午市前瞻》恒指短期料維持窄幅上落 金股宜待調整再部署

山東黃金股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



金股領先金價惟上升空間不大



　　他指出，金股實際上較國際金價先行上升，例如紫金及山東黃金，兩者早於2月份開始上升，今早高見15.12元，逼近2021年2月22日高位15.58元，他預期紫金回調至13.5元的2月頂部有支持，屆時可以留意，若然向上突破，目標為16至17元。至於山東黃金，股價升破250天線(約14.82)已「差不多」，即使再升亦料在去年下半年的橫行區頂約16.4元受阻，同樣，他預期在13.8元有支持。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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