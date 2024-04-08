百威亞太首季銷量堪憂遭大行降目標，啤酒股股價齊挫仍可吼？

臨近夏季，啤酒股卻急跌，其中百威亞太(01876)自早前公布去年盈利倒退6.7%後，股價已反覆下挫，今日(8日)再遭多間大行下調目標價，料其中國及韓國市場首季銷量下降，令股價再插逾半成低見10.4元，創2019年上市以來新低，華潤啤酒(00291)亦跌逾4%，兩股分別為跌幅第二及第三大藍籌。不過，潤啤及青島啤酒(00168)去年盈利分別按年升18.6%及15%兼增派息，啤酒股或許仍值得吸納。

（百威亞太網頁截圖）

百威亞太去年少賺6.7%上季虧損擴大 惟末期息增四成

百威亞太早於2月尾公布業績，去年盈利8.52億美元，按年跌6.7%，末期息5.29美仙，升約四成。全年收入68.56億美元，增長5.8%；毛利34.53億美元，升6.6%，毛利率50.4%，升0.4個百分點。年度總銷量約92.77億公升，增長4.8%。單計去年第四季業績，期內收入12.93億美元，升11%；毛利6.17億美元，升15.5%；毛利率47.7%，升1.9個百分點。公司股權持有人應佔虧損由上年同期約1200萬美元增至期內約2300萬美元。季度總銷量約15.67億公升，跌0.7%。

百威亞太去年第四季每百升收入增長11.2%，此乃受中國持續高端化及亞太地區東部的收入管理措施所支持。其中由於行業受到消費者信心疲軟的影響，中國銷量下降3.1%，尤其是核心及價值品類；受品牌組合及渠道復甦帶動，中國收入增長11.1%，每百升收入增長14.7%。

摩通：中韓市場首季銷量料下降 目標價降至11元

摩通發表最新研報指，由於消費情緒不溫不火，預測百威亞太於中國及南韓的首季銷量將有所下降。而百威中國面臨的主要風險是渠道組合變化帶來的貢獻逐漸減弱(於去年下半年，更多的夜場轉型為Live House)，而南韓市場正受日本品牌捲土重來的影響，後者正爭奪自2019年貿易戰期間失去的市場份額。預期公司於2023至2026年間的銷售年均複合增長率為5%，EBITDA利潤率增長120點子至30.7%。另預期公司今年首季的銷量、產品均價、銷售、EBITDA分別按年跌2.4%、升5.6%、升3.1%及升3.7%，全年則各升0.8%、3.9%、4.7%及5.8%，對其今年預測較市場預期低6%。目前估值相當合理，維持「中性」評級，目標價由11.5元降至11元。



麥格理預測，百威亞太中國及南韓市場首季銷量受高基數效應影響按年下跌7%及4%，並指中國市場去年第四季疲弱表現延續至農曆新年，去年3月及4月積累需求釋放造成高基數效應。南韓市場啤酒行業銷量亦按年下跌。不過，公司在中國的高端化策略持續良好，百威啤酒需求在低級城市表現良好，但核心及價值產品銷量收縮。料中國市場產品平均售價按年升2%，南韓去年4月及10月的核心產品加價，將使當地首季平均售價按年升8%。料公司首季收入按年跌3.4%，受銷量下跌拖累，平均售價上升及原材料價格下調抵銷部分影響，料經調整EBITDA按年跌3.2%，下調對公司今明兩年淨利潤預測5.7%及3.5%，目標價由17.9元降至17.2元，維持「跑贏大市」評級。

高盛：料次季盈利重拾增長 惟將目標價降至14.9元

高盛預測百威亞太將於5月初公布2024年首季業績，料在區域擴張及節日需求的推動下，百威品牌在中國高端化市場將保持穩健增長，帶動毛利率及EBITDA提升。預測集團今年首季內生收入下跌1.6%，正常化EBITDA則增長4.2%。以美元計算，預測首季淨利潤將達約3億美元，按年大致持平。展望未來，預測百威亞太第二季盈利重拾增長。預期受惠產品平均售價上升以及低基數，亞太東部全年EBITDA有機增長料達17.9%，同時在中國市場持續溢價及成本效益等推動下，亞太西部EBITDA有機增長料達7.2%，令整體EBITDA料增長8.9%。



高盛認為，百威股價表現已反映中國市場近期銷量疲軟的影響，將2024至2026年銷售額預測下調約4%至7%，淨利潤預測下調約6%至9%，今年銷量預期微跌0.1%，產品平均售價及自然銷售額則估計增長4.7%及4.5%，將目標價下調至14.9元，評級「買入」。

潤啤去年多賺18.6%連特息派近65分人幣 首2月啤酒銷量續增

華潤啤酒早前亦已公布業績，去年盈利按年升18.6%至51.53億元人民幣，派末期息34.9分人民幣，按年增15.6%，另派特別息30分人民幣，以祝賀集團三十周年，即共派息64.9分人民幣。期內營業額389.32億元人民幣，升10.4%。整體啤酒銷量按年升0.5%至約111.5億升，次高檔及以上啤酒銷量約25億升，升18.9%。董事會主席侯孝海表示，在去年消費收縮的大環境下，集團的啤酒銷量及收入均有增長，而於今年1、2月仍然持續增長。

此外，潤啤宣布更改每手買賣單位，由2000股改為500股，4月11日生效。潤啤績後獲大行普遍唱好，指其業績符預期，派特息帶來驚喜，股價曾升至38元，創逾3個月高。

青啤去年多賺15%末期息增54% 高盛升目標價至73.7元



另外，青島啤酒去年盈利為42.7億元人民幣，按年升15%，末期息每股2元人民幣，增53.8%。期內營業收入339.4億元人民幣，升5.5%，實現產品銷量800.7萬千升。青島啤酒主品牌共實現產品銷量456萬千升，增長2.7%，其中中高端以上產品實現銷量324萬千升，增長10.5%。



高盛發表最新研報，將青啤今年至2026年的每股盈利預測上調1%至3%，以反映去年業績好過預期，平均售價提升推動毛利率改善，估計今年銷售額及盈利分別增長2.5%及16%，目標價由71.3元上調至73.7元，評級「買入」。

陳樂怡：行業高端化料放緩 惟潤啤若守穩50天線可分注吸納

（陳樂怡）



信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，啤酒股已普遍遭大行下調盈利預測，預期在首季內地消費降級環境下，啤酒行業高端化發展將放緩，雖然平均售價向上，成本壓力亦因包裝材料及小麥等價格回軟而紓緩，但若銷量下降恐帶來負面經營槓桿，令收入受壓，其中百威亞太在南韓市場更要面對日本品牌的競爭，雖然現時其估值與潤啤一樣低殘，企業價值(EV)已比5年平均低兩個標準差，但估值仍在持續收縮中。在消費股中，料市場仍會偏好奢侈品及性價比高產品相關股份，亦較喜愛服務消費如旅遊相關股份，啤酒股暫難受青睞，當中百威亞太宜待股價回穩才考慮。

不過，陳樂怡指，從中長線來看，啤酒股未致看得太淡，其中潤啤在產品高端化方面仍具較大發展空間，相反百威亞太在此方面已發展成熟。此外，潤啤有白酒業務，隨著去庫存完成及內地經濟好轉，用於宴會及商務場合的白酒銷量可望上升。股價方面，若能守穩50天線約32.9元可分注吸納。

百威亞太半日跌6.6%收報10.48元，成交1.41億元；潤啤跌4.49%報34元，成交3.97億元；青啤跌1.85%報50.45元，成交7831萬元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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