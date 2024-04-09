夏季電力供應緊張疊加國策加持，電力股獲券商唱好落鑊，中國電力股價落後最值博？

中資電力股昨日(8日)在內地政策和市場預期驅動下股價爆升，其中華能國電(00902)漲逾一成，大唐發電(00991)及華電國際(01071)都升逾7%，今早(9日)部分電力股持續上升。近期全國各地氣溫回升，有機構預測，今年迎峰度夏期間可能是近年全國電力供需最緊張的時間點，電力供應緊張或可容許電力企業加電價，令盈利提升，而煤價持續下跌對火電股更為有利。此外，國家部委近期就增強農村電力供應保障發布多項政策，也利好發電企業。電力股近日亦獲多間券商唱好，其中中國電力(02380)股價相對落後，可能更值博。





（中國電力網頁截圖）

北京多區氣溫創入春以來最高 中電聯：迎峰度夏期間電力供需最緊張



從電力需求看，經濟復甦疊加近期全國各地氣溫回升，市場預期未來電力負荷提高，推動電力股走強。4月8日，中央氣象台發布消息稱， 北京、天津、河北南部、山東北部、遼寧西部等地部分地區連續兩日的白天最高氣溫超過25℃，北京昌平、懷柔、密雲等地突破28℃，創下今年入春以來氣溫新高。

此外，排名前二的水電大省四川和雲南正遭受乾旱影響，電力供應存在一定不確定性，利好部分煤電和新能源發電企業。3月22日，水利部曾針對雲南、四川兩省啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應，並派出工作組赴雲南省檢查指導抗旱工作。央視新聞在4月1日報道，據水利部預測，近期西南地區旱情可能持續發展。



國家能源局統計數據顯示，今年1至2月，全社會用電量累計15316億千瓦時，同比增長11%，其中工業用電量9520億千瓦時，同比增長9.7%。中國電力企業聯合會預計，2024年全國電力消費平穩增長，全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右，而2024年迎峰度夏期間均可能是近年全國電力供需最緊張的時間點。

內地開展「千鄉萬村馭風行動」 風電下鄉探索綠色低碳新模式



另方面，國家部委近期就增強農村電力供應保障發布多項相關政策，利好發電投資企業。4月1日，國家發改委、能源局和農業農村部發布《關於組織開展「千鄉萬村馭風行動」的通知》，明確「十四五」期間在具備條件的縣(市、區、旗)域農村地區，以村為單位，建成一批就地就近開發利用的風電項目。4月7日，國家能源局印發《2024年定點幫扶和對口支援工作要點》，表示將重點從四方面指導幫扶甘肅省通渭、清水縣、江西省信豐縣振興發展，包括加快清潔能源發展，推進風電和分布式光伏建設，提升電力系統調節能力，探索能源開發新模式；強化能源保供基礎設施，鞏固提升電網保障能力等。



4月8日，國家能源局黨組書記、局長章建華在《人民日報》發表署名文章強調，將有序推動農網改造升級，鞏固提升農村電力供應保障能力，推動農村能源清潔低碳轉型。實施「千鄉萬村馭風行動」和「千家萬戶沐光行動」，探索農村綠色低碳發展新模式、新路徑、新機制。

國盛證券：火電處於政策紅利期 煤價下行盈利彈性空間提升



煤電方面，當前動力煤價格持續下跌，CCI5500大卡指數逼近800元人民幣/噸，一定程度降低煤電企業燃料成本。秦皇島煤炭網4月5日分析指，當前階段性補空單需求結束，電廠、水泥企業需求進入淡季，冶金、化工行業零散補庫；短期內市場需求乏力、港口煤價還有繼續下調空間，港口煤價或跌破800元人民幣/噸關口，向長協價格進發。



國盛證券近日發布研報指，展望後市，電力板塊依然聚焦「保供」與「消納」雙主線。隨著新能源比例快速提升，消納問題越發突出，催化調峰及輔助服務不斷推進建設。火電作為靈活性支撐電源處於政策紅利期，當前煤價下行，火電盈利彈性空間提升。另持續看好水電、核電板塊，紅利資產潛力顯現，把握長期投資價值，同時看好今年來水基本面改善帶來水電盈利能力改善。建議關注綠電板塊，隨著綠電、綠證交易推進和消納問題解決，底部空間迎來拐點。

華泰證券預測，今年中國出口量或兩位數增長，第二產業用電增長可能高於2023年。其中，隨著AI產業大力發展，算力需求快速擴張，預計數據中心有望在2024年貢獻用電量增速近1個百分點。預計2024年中國高峰時期電力供需面臨緊平衡，不排除高峰期間歇性電力緊張。另中國銀河證券稱，電力板塊整體業績確定性高，分紅能力強，未來也將持續受益央國企改革，持續看好電力板塊的長期投資價值。

大和：中國電力水力發電業務現轉機 目標價升至3.7元



值得一提，中國電力近日獲大和上調目標價，大和指，中國電力水力發電業務將為公司帶來具吸引力的轉變。公司去年水力發電業務虧損約5億元人民幣。不過今年首兩個月湖南及福建的水量強勁，公司管理層對相關業務扭虧為盈充滿信心，加上公司2024年首兩個月的併網水力發電量按年增加84%，該行將公司今年水電業務的淨利潤由5.2億元人民幣上調至7.89億元人民幣。

大和又認為，燃煤發電仍強勁支撐中國電力盈利表現，預計公司今年的每單位燃料成本會較去年同期下調3%至5%。公司亦預計今年將徵收總容量電費14.4億元人民幣，今年首兩個月已徵收2.4億元人民幣。至於混合再生能源業務的電費，應會維持下降的趨勢。綜合以上因素，將其目標價由3.6元上調至3.7元，並維持「買入」評級。





黃瑋傑：今年或可因供應緊張加電價 中國電力3.1元可吸

今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指去年火電股受惠煤價回落，加上前一年有低基數效應，令去年業績向好，如華能國電由前一年蝕80億元人民幣，至去年轉賺83億元人民幣，但今年將變為受高基數影響，會否仍有那麼大增幅成疑。不過，中電聯預測今年迎峰度夏期間會是全國電力供需最緊張的時間點，電價有機會因供應緊張可以提價，令電企賺多些，但相比去年因煤價回落令火電方面利潤大幅改善，料得益有限，因此見到電力股股價表現分化，有些仍然強勢，如大唐發電及華能國電昨日齊創新高，華電國際也正挑戰高位，中國電力則很落後。

黃瑋傑續指，中國電力股價於3月見頂後回落一成，現時走勢仍偏弱，華潤電力(00836)則似乎於19元有阻力。雖然電力股仍可看好，但今年盈利反彈應會比去年遜色。而於一眾電力股中，中國電力非火電業務佔比最高，惟今年初是炒作火電盈利復甦，中國電力就較蝕底。華潤電力去年盈利增長五成幾，中國電力去年盈利卻只增7%，正因享受不到煤價回落令火電利潤增加的紅利，故股價落後有原因，但若今年電價有提升空間相信也會受惠，買入博其追落後未嘗不可，或可於3.1元吸納，博升至近期最高約3.3元，以3元止蝕。

電力股今早股價個別發展，其中中國電力升0.64%收報3.15元，華潤電力跌0.75%報18.5元，華能國電跌1%報4.94元，華電國際升4.13%報4.54元，大唐發電升1.34%報1.51元，龍源電力(00916)升2.67%報5.76元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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