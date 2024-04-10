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港股 | 午市前瞻 | 恒指站穩萬七言之尚早 暴雪回歸網易上望175元

10/04/2024

　　恒生指數半日報17144，升316點或1.9%，主板成交超過571億元。恒生中國企業指數報6021，升126點或2.1%。恒生科技指數報3564，升86點或2.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報313.2元，升8.2元或2.7%，成交41.71億元；阿里收報74.15元，升3.65元或5.2%，成交37.3億元；美團收報103.7元，升4元或4%，成交17.01億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(網易遊戲網頁截圖)

 

美國最新CPI受關注  恒指升幅或收窄



　　恒指今日高開近百點，之後愈升愈有，再次衝上17000點大關。昨日恒指也一度升穿17000點，只是高位缺乏承接，收市升幅收窄。今日又能否站穩17000點？信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，其實恒指升上17000點並非新鮮事，只是這個關口易攻難守。今日大型科技股表現亮麗，阿里巴巴(09988)升半成，加上騰訊(00700)和美團(03690)的助攻，恒指走勢強勁。


　　阿里巴巴創辦人馬雲今日在公司內網文，除了表達對現管理層的肯定之外，還提到AI時代剛剛到來。張志威指，在這個AI時代，任何與AI搭上關係，都容易引起市場的憧憬。阿里的股價已經沉寂了一段時間，今日趁勢抽升可以理解。此外，傳統藍籌股如恒生(00011)和滙控(00005)走勢也不錯。


　　不過，由於市場關注今晚美國公布的消費者物價指數(CPI)，恒指收市能否站在17000點大關，現在言之尚早。相反，若今晚美國公布的CPI反映通脹升溫，不排除恒指明日回吐。



暴雪遊戲今夏回歸中國市場



　　暴雪娛樂、微軟遊戲與網易(09999)今日共同宣布，暴雪娛樂旗下《魔獸世界》等遊戲將根據更新後的遊戲發行協議，於今年夏季陸續重返中國市場。更新後的出版協議將涵蓋多款國服遊戲，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》及《魔獸爭霸》等。


　　張志威認為，暴雪回歸對網易肯定利好，網易的股價今日升幅溫和，但預料可以看高一線。股價這一波從148元附近開始反彈，預料有機會升到175元左右。

 

港股 | 午市前瞻 |

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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