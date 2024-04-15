比特幣 | 博時、華夏基金等獲證監會批准發行虛幣現貨ETF

．博時基金(國際）與HashKey Capital表示，雙方共同申請的兩隻虛擬資產現貨ETF已獲得香港證監會有條件批准，有望成為香港首批加密貨幣現貨ETF

．華夏、嘉實均夥OSL合作，推比特幣及以太幣現貨ETF

博時基金(國際）與HashKey Capital表示，雙方共同申請的兩隻虛擬資產現貨ETF已獲得香港證監會有條件批准，有望成為香港首批加密貨幣現貨ETF。博時和HashKey Capital表示，將推動發行比特幣（BTC，Bitcoin）和以太幣（ETH，Ethereum）現貨ETF。

推薦閱讀：

華為公司網絡安全與隱私保護官楊曉寧在出席數字經濟峰會時表示，華為今年將持續與各方密切合作.......

國際貨幣基金組織(IMF)現任總裁格奧爾基耶娃成功連任，將自2024年10月1日起開始第二個5年任期.......



華夏基金(香港)亦宣布，獲得香港證監會批准，可向投資者提供虛擬資產管理服務，現計劃發行能夠投資於比特幣現貨及以太幣現貨ETF產品。





*華夏、嘉實均夥OSL合作，推比特幣及以太幣現貨ETF*





OSL集團(00863)旗下OSL數字證券宣布，成為華夏基金(香港)的首家虛擬資產交易及託管合作夥伴，為其在港的首隻比特幣及以太幣現貨ETF提供支持。



嘉實國際表示，證監會已原則上認可嘉實兩隻分別投資於比特幣及以太幣現貨的ETF。OSL亦被任命為嘉實首家虛擬資產交易和託管合作夥伴。



證監會網站暫未見該相關現貨ETF產品獲認可的公告。

撰文：經濟通採訪組

2024-04-15｜中東緊張局勢推高金價 黃金技術前景分析｜日圓再創34年新低 為何當局仲未出手？｜#溫灼培 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇