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比特幣 | 博時、華夏基金等獲證監會批准發行虛幣現貨ETF

15/04/2024

．博時基金(國際）與HashKey Capital表示，雙方共同申請的兩隻虛擬資產現貨ETF已獲得香港證監會有條件批准，有望成為香港首批加密貨幣現貨ETF

．華夏、嘉實均夥OSL合作，推比特幣及以太幣現貨ETF

 

比特幣 | 博時、華夏基金等獲證監會批准發行虛幣現貨ETF

　　博時基金(國際）與HashKey Capital表示，雙方共同申請的兩隻虛擬資產現貨ETF已獲得香港證監會有條件批准，有望成為香港首批加密貨幣現貨ETF。博時和HashKey Capital表示，將推動發行比特幣（BTC，Bitcoin）和以太幣（ETH，Ethereum）現貨ETF。

 

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　　華夏基金(香港)亦宣布，獲得香港證監會批准，可向投資者提供虛擬資產管理服務，現計劃發行能夠投資於比特幣現貨及以太幣現貨ETF產品。



*華夏、嘉實均夥OSL合作，推比特幣及以太幣現貨ETF*



　　OSL集團(00863)旗下OSL數字證券宣布，成為華夏基金(香港)的首家虛擬資產交易及託管合作夥伴，為其在港的首隻比特幣及以太幣現貨ETF提供支持。


　　嘉實國際表示，證監會已原則上認可嘉實兩隻分別投資於比特幣及以太幣現貨的ETF。OSL亦被任命為嘉實首家虛擬資產交易和託管合作夥伴。


　　證監會網站暫未見該相關現貨ETF產品獲認可的公告。

 

撰文：經濟通採訪組

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