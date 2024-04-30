電動車 | 比亞迪(01211)首季盈利46億人幣，升11%
30/04/2024
．比亞迪公布，截至3月31日止第一季純利約45.7億元人民幣，升10.6%，每股盈利1.57元
．該集團指，營業收入1249億元，升4%，加權平均淨資產收益率3.25%，跌0.41個百分點
比亞迪(01211)(深:002594)公布，截至3月31日止第一季純利約45.7億元（人民幣．下同），升10.6%，每股盈利1.57元，扣除非經常性損益之純利37.5億元，升5.2%。
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該集團指，營業收入1249億元，升4%，加權平均淨資產收益率3.25%，跌0.41個百分點。經營活動產生的現金流量淨額約102億元，跌29.3%，計入當期損益的政府補助約8.6億元。
撰文：經濟通市場組
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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