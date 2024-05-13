娥姐錦囊－張賽娥 | 港股乘東風而起30年，未來會被上海超越？

《經濟通》1994年成立，見證了港股市場過去30年發展，期間中資參與度與日俱增，內地企業來港上市融資額超過8萬億，助港七度登上全球IPO集資榜首，雖然近日市場轉歸沉寂，但中國經濟轉型調整後，香港勢將得益。只要保持良好制度，全面開放，力求進步，本港在國家金融發展中仍可扮演獨特角色，未來30年，上海不會超越香港。

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中資企業佔港股市值約78%

過去30年，香港股市成了中國經濟和中美關係之縮影，港股市場與中國發展歷程息息相關。自1993年，首隻H股青島啤誕生後，中移動(00941)、華電國際(01071)、中石油(00857)等大型國企相繼在港完成上市，之後再有大量民企來港掛牌。港股總市值水漲船高。據港交所數據顯示，截至今年4月底，內地來港上市企業已增至1449間，佔本港上市公司總數約56%，佔市值總額78.3%，並佔成交額85.6%。回顧1993年6月時，香港證券市場市價總值僅約1.8萬億元，但今年4月底已增至32.1萬億，若非中資企業來港上市，香港斷不能擁此龐大市值。

中美關係左右市況

近年中美關係惡化，加上新冠疫情，香港新股市場以至恒指表現都停滯不前，國安法出台後，部分歐美資金減持甚至撤出香港，西方資金轉軚引致的損失，暫時難靠北水抵銷。當前中國經濟增長放緩，中央頻頻出招。除了量寬、減息、增加貸款和舊換新政策外，亦提出推動新質製造。

回顧過去，港股亦幾經風浪，97金融風暴、科網股爆破及雷曼事件，都安然度過，未來挑戰仍會出現，就如今天AI及電動車概念被熱炒，內卷未必不是好事，在激烈競爭洗禮後，脫穎而出的強者，必有實力帶領市場加快發展，惟投資者在過程中，稍一不慎，便會損手，當大家一面倒看好時，往往已經超買/超賣，所以投資謹記進場要早，且要量力而為，切忌瞓身。

展望未來，港股表現仍端視中國經濟和中美關係發展，估計兩雄之爭仍會鬥而不破，即使其他市場興起，中國世界工廠地位依然穩如泰山，預期中國經濟調整新方向後，將繼續向上，只要內地經濟持續開放，在外交上多交朋友，制度上不扼殺創意，14億腦袋各自拼博的力量，將支持中國經濟和股市欣欣向榮。

自由港及國際市場經驗優勢獨特

國家發展一日千里，觀乎港人紛紛北上消費，香港不能自滿，毫無危機感。不過，就金融市場來說，上海未來仍難超越香港，14億人口對上海來說既是紅利，亦是枷瑣，因她不能與國內其他地方切割，必須循序前行，相反，香港是自由港，奉行資本主義，採用西方法律，並享稅率低、人才國際化等優金金難勢，而且市場經驗豐富，就算面對投資大鱷也處變不驚。正因香港市場國際化，在亞洲金融風暴及金融海嘯等危機出現時，每受牽連，但在國家協助下，透過CEPA、自由行、港股直通車、互聯互通等惠港政策，都逢凶化吉，成功轉危為機。

註1：本文為個人觀點。

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