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外圍經濟 | 拉加德：隨著通脹受到控制，6月有可能會減息

22/05/2024

  • 歐洲央行行長拉加德相信，央行已經控制住了通脹

  • 分析預料將在6月下調0.25厘，9月和12月料再次減息

外圍經濟 | 拉加德：隨著通脹受到控制，6月有可能會減息

　　歐洲央行行長拉加德表示，由於消費者價格的快速上漲之勢目前基本上得到控制，下個月有可能減息。

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　　她受訪時表示，如果數據增強信心，歐洲將在中期內實現2%的通脹率，央行就很有可能在6月6日採取行動。她確實相信，央行已經控制住了通脹，對明年和後年的預測即使沒有達到目標，亦已經非常接近目標。


　　分析預料自去年秋季以來一直處於4厘紀錄高位的存款利率將在6月下調0.25厘，9月和12月料再次減息。

撰文：經濟通市場國金組  

 

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