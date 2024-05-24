《嚟緊炒D乜》國藥分銷網絡完善，中線獲利目標28銀

國藥控股(01099)為內地藥品及保健品分銷商及供應鏈服務供應商，並經營全國的藥品分銷網絡；主要向醫院、其他分銷商、零售藥店及診所等客戶分銷醫藥製品；向客戶分銷醫療器械，並提供安裝和維修服務；經營醫藥連鎖店；分銷實驗室用品、製造及分銷化學試劑、生產及銷售醫藥製品。

（國藥控股網頁截圖）



按照中國會計準則，國藥控股截至2024年3月底止三個月業績，錄得股東應佔溢利14.2億元人民幣，按年倒退10.7%；期內，營業額1472.66億元人民幣，按年增長1.2%。於2024年3月31日，集團之貨幣資金為489.06億元人民幣，短期及長期借款為629.64億元人民幣及142.93億元人民幣。



國藥控股公布，2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)，發行上限總額30億元人民幣，超額認購約4.57倍。集團指，債券票面利率2.48%，為期5年，債券主承銷商中信證券及其關聯方共參與認購5.7億元人民幣，東方證券承銷保薦及其關聯方共參與認購1億元人民幣。



另外，國藥控股截至2023年12月31日止全年度業績，錄得股東應佔溢利90.54億元人民幣，同比增長6.19%，每股基本盈利2.9元人民幣，末期息87分。期內，毛利率跌0.46個百分點至8.13%。



去年收入增8%，現價可買



期內，營業收入5965.7億元人民幣，按年增長8.05%。其中，佔總收入73.93%之醫藥分銷業務，收入4410.51億元人民幣，按年增8.47%，主要由於分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取率上升。



另外，佔總收入21.83%之器械分銷業務，收入1302.13億元人民幣，按年增長7.75%，增長主要由於分銷區域擴大、分銷產品新增和得標客戶增長；佔總收入5.98%之醫藥零售業務，收入356.89億元人民幣，按年增8.22%，主要由於處方藥銷售增長與零售藥店的網絡擴展。其他業務收入103.86億元人民幣，按年增1.73%，主要是由於行銷服務收入上升。



截至2023年12月31日止，國藥房店舖總數為1.2109萬家，較2022年底淨增1356家。其中國大藥房1.0516萬家，較2022年底淨增1203家；專業藥房1593家，較2022年底淨增153家，已經覆蓋全國30個省、市、自治區，305個地級行政區。



技術走勢方面，國藥今日以小陽燭向上，目前突破250天線，9RSI回升至55水平，錢駿建議現價21.65銀買入，首站23銀，中線以28銀為獲利目標，跌穿18銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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