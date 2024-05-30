「2023/24智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發44個獎項

本港具領導地位的財經資訊平台-經濟通（ET Net）繼往開來，與協辦機構香港數碼港連續第三年舉辦「智慧生活夥伴大獎」，並於今日在數碼港三座E區三樓會議廳舉行頒獎典禮，共頒發44個獎項。



主辦機構很榮幸邀請到創新科技及工業局局長孫東，題辭「精研科技 永續欣榮」，創新科技及工業局副局長張曼莉亦為大會題辭「宏籌遠策 智建新天」，並撥冗出席及主禮頒獎典禮，恭賀大會成功主辦「2023/24智慧生活夥伴大獎」。此外，主辦機構也榮幸邀請到立法會議員（科技創新界）邱達根為大會題辭「匯賢聚智 開創未來」。評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明早前預錄的一段短片，以表達她對大會及整個業界的支持。



以「綠色創新及可持續數碼化」為主題



數碼科技是幫助個人和公司實踐可持續生活方式的寶貴工具。企業可以向消費者提供更多資訊，提高消費者對綠色生活方式的實踐，從而推動他們活出可持續的生活態度。數碼化和可持續性正成為新興趨勢，智能技術逐漸被認可為日常生活中不可或缺的一部分。



今年大會以「綠色創新及可持續數碼化（Green Innovation and Sustainable Digitalisation）」為主題，希望強調未來香港將繼續致力於綠色創新和綠色發展。這是每個企業、組織和個人都必須面對的挑戰，只有不斷協作創新，才能克服困難、實現目標。實現經濟與環境的雙贏發展是重要保障之一。



頒發44個獎項予各專業領域傑出表現者





「2023/24智慧生活夥伴大獎」目的是表揚、推廣和支持致力於推動香港成為智慧城市、提升社會競爭力和提高公眾對數字化意識的優秀企業或組織。承蒙下列一眾來自創新科技界和市場零售科技的業界領袖組成專業評審團，根據創新和創意、功能和人體工學、品質、裨益和影響、市場潛力/表現、生態兼容性以及對環境及/或生態的潛在影響的六大評分準則，甄選出傑出企業。



評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明聯同由10位業界翹楚組成的專業評審團。經濟通是日頒發了橫跨12大組別，共44個獎項予在各專業領域中有傑出表現的得獎者，以肯定其在智慧城市發展上的成就。數碼科技的應用為企業和消費者搭建了一座通往可持續未來的橋梁。經濟通希望企業能充分利用好這些工具，持續推動可持續生活方式的普及和實踐。



「2023/24智慧生活夥伴大獎」得獎名單如下（排名不分先後）:

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