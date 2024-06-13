OPEC看好石油需求油價三連漲，中海油連日攀升看高一線？

石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)早前表示將從10月起逐步取消減產，令國際油價上周跌逾2%，惟今周卻連升3日，紐約期油昨日(12日)再漲0.8%，報每桶78.5美元；布蘭特期油漲0.8%，報每桶82.6美元。除了中東緊張局勢持續帶來支撐外，OPEC近日發布月報，維持今明兩年全球石油需求預測，亦利好油價表現。不過，國際能源署(IEA)卻下調今年全球石油需求增長預測，並料2030年出現供應過剩。另高盛料布油第三季將漲至86美元，花旗則料只處於82美元，明年更會跌至60美元。在一眾機構及大行出現分歧下，卻無阻中海油(00883)連日攀升，今早(13日)除淨後曾再升近3%高見21.75元，已連升5日，反觀中石油(00857)及中石化(00386)卻表現呆滯，「三桶油」是否仍以中海油為首選呢？

（Shutterstock）

哈馬斯未接納加沙停火決議 惟美國上周原油庫存意外大增



加沙戰事停火協議未達成，正在中東斡旋的美國國務卿布林肯昨日表示，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯對聯合國安理會通過的停火決議提出多項修訂，其中部分不可行，又指哈方試圖修改事先承諾的條件。哈馬斯高級官員否認有提出新修訂，只是重申要求全面停火及以色列撤兵，惟以方拒絕其建議。



不過，美國能源資訊署(EIA)昨日公布，截至6月7日的一周，原油庫存大增370萬桶，達到4.597億桶，分析師預期為減少100萬桶。汽油庫存增加260萬桶至2.335億桶，分析師預期為增加90萬桶。另方面，美國5月消費者物價指數(CPI)按年升3.3%，低於市場預期與前值的3.4%，惟聯儲局預期今年只會減息一次，認為需要給經濟施加更多的限制才能讓通脹受控。

OPEC維持今明兩年全球石油需求預測 料受旅遊和服務業支撐



石油輸出國組織(OPEC)周二(11日)公布最新月報顯示，該組織維持對今、明年全球經濟增長和石油需求預測，儘管今年第一季需求低於預期，但旅遊和服務業將支撐今年下半年的需求。OPEC將今年第二季原油需求預測上調每日5萬桶，全年石油需求增長預測仍然維持每日220萬桶不變。展望未來，OPEC預估今年下半年全球石油需求平均比去年同期增長每日230萬桶，與上月預測持平，比上半年每日多出15萬桶。另OPEC預估今年全球石油需求平均將達到每日1.045億桶，而2025年全球石油需求增長預測維持在每日180萬桶不變。OPEC預估航空燃油和汽油將成為經合組織(OECD)國家夏季旅遊旺季的主要推動力，在經合組織國家外，預料中國將引領需求增長，主要是受惠航空旅遊復甦和製造業改善。



至於供應方面， OPEC維持對非OPEC+國家2024年石油供應每日增長120萬桶的預測，並表示預估成長的主要動力將是美國、加拿大、巴西和挪威。OPEC也維持2025年石油供應每日增長110萬桶的預測。OPEC還表示，OPEC +有能力在不擾亂全球石油市場和不造成石油庫存積壓的情況下，恢復或增加石油供應。OPEC預估在第三季該聯盟需要每天提供4360萬桶石油，這比他們上個月的產量高出約270萬桶。這表明OPEC對全球石油需求的恢復和增長持樂觀態度，並相信即使增加供應，市場也能夠吸收這些額外的石油，而不會導致價格崩潰或庫存過剩。



與此同時，OPEC預估今年全球經濟增長率為2.8%，與上月持平。主要經濟體中，美國、歐元區、中國和印度的經濟有望保持相對穩健的成長，不過日本經濟成長則有所下調。而今年下半年全球主要央行，特別是美國、歐元區和英國，都將轉向更寬鬆的貨幣政策。

IEA降今年全球石油需求增長預測 料2030年供應過剩



另邊廂，國際能源署(IEA)發表年度報告指，全球石油需求將於2029年見頂，並在2030年開始收縮，在美國及非油組國家增產下，將導致石油供應過剩。該組織預測全球石油需求在2029年升至每日1.056億桶，2030年開始萎縮，受電動車使用增加、能源效益改善及減少使用石油發電影響。需求增長主要來自亞洲新興經濟體，尤其是印度道路運輸，以及中國的航空燃料及石化需求。報告亦預測2030年全球石油產能每日近1.14億桶，高於需求逾800萬桶。美國及非油組國家貢獻四分三產能增長。



報告警告，該等程度的產能剩餘對石油市場造成重大後果，包括油組及其他國家，以至美國頁岩油工業。此外，組織下調對全球今年石油需求增長預測，增幅減少每日10萬桶至每日96萬桶，明年增長預測為每日100萬桶。

高盛料布油第三季漲至86美元 花旗料明年跌至60美元

大行對油價看法亦出現分歧。高盛的石油研究主管、管理總監Daan Struyven預計，受健康的消費者和對交通和製冷設備的強勁夏季需求推動，預計布蘭特原油價格將在第三季上漲至每桶86美元，並堅持其75至90美元每桶的價格範圍預測，因油的實際需求，包括來自經濟大國的需求，往往會在價格下跌時上升。摩通的全球大宗商品策略負責人Natasha Kaneva則於上周在一份報告中指，油價最近的回調可能是暫時的。夏季庫存減少應該足以使布蘭特原油在9月份回升至每桶80至90美元的水平。



不過，花旗唱淡油價，預期布蘭特期油明年跌至每桶60美元，基於預期全球市場石油供應在OPEC+減產下仍會過剩。預期布蘭特期油未來一季處於每桶82美元，並在今年第四季回落，惟料油價會出現波動，有潛在上行風險，包括季節性因素及持續地緣政治緊張。該行建議產油商為潛在油價下滑作對沖，投資者應視短期上升為造淡機會。

林嘉麒：中海油回至20元以下才可吼 中石油7元中石化4.6元也可吸

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，美國聯儲局昨日議息維持GDP預測不變，可見對經濟狀況仍有信心，若石油需求增加油價上升，中海油在「三桶油」中自然最受惠，且當市況不明朗時，資金似乎更願意追捧中海油，加上其股價雖升了很多，股息仍有6.5厘算是吸引，惟現價不宜高追，它於5月中時也曾回落至50天線，可待恒指回升資金流出時再吼，建議回至20元以下近20天線才考慮。至於中石油，要同時看下游需求，受內地經濟前景影響較大，早前內地公布的PMI市場也不太滿意，而下周初又再有多項數據公布，中石油起碼回至7元附近有近7厘息才算吸引。而中石化股息率雖最高，但最受內地經濟影響，不過若回至4.6元有9至10厘息，也不妨吸納作長線持有。總之，可留意哪一隻先到價再考慮吸納。

「三桶油」今早表現各異，中海油半升0.76%收報21.3元，最多升2.89%高見21.75元。中石油無升跌報7.67元，中石化同樣無升跌報4.82元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此



其他油組/油股相關新聞：

大行報告 | 高盛點評內銀股，建行最牛看$6.34

《窩輪豪情－梁業豪》短期內市況反覆向淡的機會較大

《Ａ股焦點》中國石化A升近1%，與中國化學工程達成戰略合作

《Ａ股焦點》PPI降幅15個月低，資源股拉漲，中海油A漲4%

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動