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美元走強金價急挫惟再獲瑞銀唱好，可趁機吸納金礦股或黃金ETF？

14/06/2024

　　美國昨日(13日)公布5月生產者物價指數(PPI)按月意外下降0.2%，創7個月以來的最大跌幅，進一步證明通脹壓力正在放緩，但紐約期金昨仍急跌1.7%，收每盎司2315.4美元，現貨金亦大跌20.87美元或0.9%，收每盎司2303.86美元，美元指數則回升0.5%報105.2。分析指金價下跌是因投資者獲利了結，美匯走強亦不利金價走勢。金價近期較為波動，上周末曾單日大跌近100美元，觸發點為中國5月停止增加黃金儲備。不過，瑞銀不足1個月再上調金價展望，今年最牛看2800美元，可否趁金價調整吸納金礦股或黃金ETF？

 

  （Shutterstock）


瑞銀：官方機構及散戶或再增持　今年最牛看2800美元


　　瑞銀貴金屬策略師Joni Teves近日發表報告，將金價2024年平均預測和年終目標分別上調8%至2365美元和2600美元，而今年金價最牛看2800美元，該預期亦較上次升12%。她預計金價將在未來兩年進一步上漲，預計在此期間金價將突破2800美元。瑞銀最新長期金價預測(按實際價值計算)亦從1750美元上調11%至1950美元。該行指，這意味着儘管預計從長遠來看，金價最終會回落，但現在預計，在調整通脹後，名義金價應會保持在比以前高得多的水平，於2300美元左右。


　　不過，Joni Teves表示，黃金即將進入淡季，但在此期間出現的任何回落都會為建立黃金倉位提供機會。今年下半年存在很多不確定性，尤其是考慮到11月的美國大選。事件風險和對美國財赤的日益擔憂可能會在今年稍後成為金價上行催化劑。而該行不足1個月再大幅上調對金價預期，反映市場已發生結構性轉變，即官方強烈買金和具韌性的實物需求，使黃金交易區間上移，這為市場奠定堅實的底部，有助於鞏固投資者看漲黃金的觀點。宏觀不確定性及持續的地緣政治風險，官方機構和投資者的黃金多元化趨勢可能會繼續下去，該兩類市場參與者仍有增加黃金配置的空間。

 

分析師：金價一旦跌破2300美元　下一目標將是2277美元

 

　　至於金價短期走勢，FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指，儘管美國PPI疲軟，但美聯儲預測今年只降息一次，而美元走強也打擊金價。技術走勢方面，由於頭肩形態仍然存在，黃金價格保持中性至下行傾向，暗示金價將進一步下跌。相對強弱指數(RSI)的勢頭顯示賣方在控制，這表明一旦金價跌破每盎司2300美元，更低的價格就在前面。目前金價首個支撐位是每盎司2300美元，一旦有效跌破該位，下一個目標將是5月3日低點2277美元，然後是3月21日高點2222美元。一旦金價失守上述目標，那麼金價將進一步下滑，賣家可能瞄準頭肩形態目標(在2170至2160美元左右)。不過，如果金價突破6月7日的周期高點2387美元，那將為金價測試2400美元水平鋪平道路。

 

　　FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文指，黃金日線圖顯示，看跌破位的風險已經增加。金價在堅定看跌的20日簡單移動平均線(SMA)下方交易，而技術指標恢復在負面水平內的下滑，與金價將出現又一波跌勢的觀點一致。本周低點每盎司2286.69美元是金價短期支撐位。

 

中國5月停增黃金儲備　連續18個月買金勢頭中斷


　　值得留意，人民銀行在5月未有買進任何黃金。中國外管局上周五(7日)披露，5月底中國黃金儲備維持7280萬盎司不變，終止連續18個月買金，觸發金價上周五單日曾跌3.7%，從2380美元水平急回至2280美元水平。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，過去一年中國購買黃金成為金價上漲的主要動力，現時暫停買入，反映央行也認為金價偏高，不願意出手。而美國5月非農新增職位達到27.2萬個，遠較市場預期為多，5月平均時薪按年升4.1%，按月升0.4%，兩者均較預期為高，也拖累金價表現。相關數據打消了市場對更早減息的憧憬，因為工資增長堅韌，而且就業強勁，兩者均需要靠維持高利率以降溫。


　　不過，Money Metals Exchange的總裁Stefan Gleason指，近期許多「中國央行停止購買黃金」的新聞在財經媒體上曝光，構成金價下行壓力，但人行未報告5月購買黃金的數量，不等於在5月完全沒有購買黃金，可能實際購買行為仍然存在，只是沒有將其見諸報告。人行有可能想要壓低黃金價格，讓黃金變得更容易購買，或者是讓金價承受壓力，以促使美國不會把金價推高得太快。

 

熊麗萍：金價未見很大調整空間　黃金ETF較易掌握現價可吸

 

　　資深財經分析師熊麗萍指，金價受兩大因素影響，基本因素方面要看美元走勢及通脹，大家擔心美國未必太快開始減息，美元走強對金價自然構成一些壓力。而金價上一輪急升，是因很多央行因應通脹壓力，過去不斷增持黃金。不過，美元及通脹對金價即時影響應會較大，央行買金只是進一步推動其上升，暫時應多留意美元因素。此外，近期雖見中東局勢稍為緩和，但未必很快得到解決，金價暫時看不到有很大調整空間。而若見金價穩定上升，就可能是央行正慢慢增持。

 

　　熊麗萍又指，若見金價跌至近2300美元想投資黃金，買黃金ETF較容易掌握，因其與金價關連度較強。至於個別金礦股雖也會受金價影響，但有時未必跟足金價走勢，例如紫金礦業(02899)既有金礦又有銅礦等，就算只看金礦，也要看其開採成本及黃金質素，這要從個別公司的業績反映出來。買黃金ETF就可不用考慮個別公司毛利率等問題，若對金價看法較正面，其中SPDR金ETF(02840)現價已可分注吸納。

 

　　金礦股今日表現各異，紫金礦業升0.98%收報16.54元，招金礦業(01818)跌2.55%報13.02元，山東黃金(01787)跌0.62%報15.94元，靈寶黃金(03330)升1.03%報2.93元，中國黃金國際(02099)跌1.18%報50.2元。黃金ETF偏軟，SPDR金ETF跌0.18%報1672元，價值黃金ETF(03081)跌0.11%報54.94元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 


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