打風不停市 | 政府將實行「打風不停市」，許正宇：港交所將為券商提供技術支援

．行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，港交所(00388)將於9月23日起實施惡劣天氣不停市的安排

．財經事務及庫務局局長許正宇表示，大多數業界包括銀行界等，均支持上述安排，現時為實施上述安排的最佳時機，有必要盡快去實施相關方案

行政長官李家超今早出席行會前記者會表示，港交所(00388)將於9月23日起實施惡劣天氣不停市的安排。財經事務及庫務局局長許正宇表示，大多數業界包括銀行界等，均支持上述安排，現時為實施上述安排的最佳時機，有必要盡快去實施相關方案。

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他指出，香港作為國際金融中心做法應該與國際接軌，而2018年至今，港股曾因惡劣天氣而有11次停市，單計去年已4次停市，當中3次是全日停市，令投資者無法管理組合，也影響參與互聯互通。



許正宇提出「三大合適」安排，當中包括合適準備時間、合適配套以及合適相關支援安排，並指由今日起至9月23日實施上述安排，有三個月的準備時間讓業界作相關的準備，亦強調人生安全為重要考慮，業界應參考疫情期間在家工作的經驗，在惡劣天氣下全面採用遙距工作。他指，港交所將會為券商提供相關的技術支援，為落實方案做好準備，直到年底若有個別合資格券商，在短期內因特殊情況無法在惡劣天氣交易日履行結算要求，港交所將代為履行其當天未能繳付的款項責任。

港交所副行政總裁姚嘉仁表示，香港證券市場在惡劣天氣下會全天候如常開市，包括滬深股通以及收市後的交易時段等，而銀行及經紀商將會以電子渠道提供服務，但實體分行不會開放，並強烈建議市場參與者全面採用遙距工作方式，而在9月23日未能夠做到比較全面安排的部分中小經紀行，港交所將會提供相關支援。

各種颱風信號仍全天候開巿，若停電有適量考慮

被問及遇上極端惡劣天氣，例如像去年的暴雨情況，會否停巿。姚嘉仁重申，在實施新安排後，無論是各種颱風信號，以至極端天氣，仍然會全天候開巿，但亦會有不可抗力因素，例如全面停電等，將會有適量考慮。

許正宇表示，若出現非常極端情況和不可抗力，港府仍可特殊處理，介入安排。





撰文：經濟通採訪組

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