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中資電訊股5月營運數據對辦，兼具中特估概念獲中央加持，可部署吸納

21/06/2024

　　中資電訊股昨日(20日)公布5月營運數據，客戶數維持穩定增長。中移動(00941)5月移動客戶按月淨增107.8萬戶，5G網絡客戶達5億，中電信(00728)及中聯通(00762)5G套餐用戶分別按月淨增264萬及262.5萬。值得一提，央企國資國新投資近日出手認購3隻「港股通央企紅利ETF」，加上中證監主席吳清表示要大力推動上市公司提升投資價值，刺激一眾「中特估」股份連升兩日，而該ETF權重股包括「三桶油」及三大中資電訊股，「三桶油」早兩日升幅顯著，中海油(00883)更創歷史新高，今日(21日)才明顯回吐，三隻電訊股升幅相對溫和，可否趁股價回氣部署吸納呢？

 

（資料圖片）

 

中移動5月移動客戶按月淨增107.8萬　5G網絡客戶5億

 

　　中移動公布，今年5月移動客戶總數約9.98億戶，按月淨增客戶數107.8萬戶，今年首5個月累計淨增客戶數744萬戶。當中，5G網絡客戶數5.03億戶。5月有線寬帶業務客戶總數約3.08億戶，淨增客戶數約111.8萬戶，今年首5個月累計淨增客戶數927.5萬戶。

 

　　中移動表示，為更清晰反映公司5G發展情況，將月度披露的5G套餐客戶數換為5G網絡客戶數。5G網絡客戶數為當月使用過5G網絡的移動客戶數量。

 

中電信5月5G套餐用戶按月淨增264萬　中聯通淨增262.5萬

 

　　中電信公布，今年5月移動用戶總數約4.15億戶，按月淨增193萬戶，本年累計淨增761萬戶。其中5G套餐用戶數達3.34億戶，按月淨增264萬戶，本年累計淨增1560萬戶。有線寬帶用戶按月淨增54萬戶，至約1.93億戶，固定電話用戶數目按月淨減39萬戶，至約9942萬戶。

 

　　中聯通公布，今年5月5G套餐用戶累計近2.74億戶，按月淨增262.5萬戶；「大聯接」用戶累計達10.53億戶，按月淨增1206.7萬戶。5月物聯網終端連接累計約5.5億戶，按月淨增1037.5萬戶。5G行業虛擬專網服務客戶數目約1.11萬個，智慧客服客戶問題解決率98.4%，智慧客服智能服務佔比84.5%，而授權專利累計數量747件。

 

國新投資認購中證國新港股通央企紅利ETF首發份額


　　值得一提，國資委旗下中國國新控股本周三(19日)在官網發公告，旗下國新投資認購了廣發、南方、景順長城等基金公司發行的首批「中證國新港股通央企紅利ETF」，以傳遞堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極訊號，同時也彰顯了國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。這是國家隊繼去年12月增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手買央企ETF。「港股通央企紅利ETF」追蹤50家港股央企上市公司，指數涵蓋能源、通訊服務、工業、醫藥等重要產業，成份股包括中海油(00883)、中石油(00857)、中移動、中電信等龍頭央企。

 

　　2024陸家嘴論壇也於周三開幕，中證監主席吳清在會上宣布，中證監將推出「科創板八條」改革措施，並表示要大力推動上市公司提升投資價值。要進一步引導上市公司建立積極主動回報投資人的意識，同時支持上市公司發揮好資本市場併購重組主通路作用，助力上市公司加強產業橫向、縱向整合協同。


高盛：中資電訊股有能力且願意改善派息　股息率及估值相當吸引

 

　　另外，高盛上周發表研報指，進入2024年下半年，繼續看好中資電訊股，隨著公司派發股息，投資者將愈發關注該板塊，並相信在穩定的業務和自由現金流的支持下，電訊股有能力且願意改善派息。它們有幾點符合股息折現模型(Dividend Discount Model)，包括對未來派息比率有明確的指引，中移動及中電信2026年派息率為75%；業務和盈利增長穩定；有能力實現派息目標，估計自由現金流佔2024至26年純利的100%以上；遵從國企關鍵績效指標，願意提升股東回報並管理公司市值。因此，股息折現模型適合評估電訊公司的長期價值。


　　高盛又指，電訊股的股息率和估值相對吸引。從中國內地/南向投資者的角度來看，未來12個月電訊股的股息率介乎7至8%，稅後股息亦達5至6%，已高於中國政府一年期國債收益率及首30隻市值超過1000億元的港股股息率。此外，儘管增長和自由現金流前景變得強勁，但電訊股的估值仍低於新冠疫情前的水平和2008年以來的歷史平均值，因此，目前估值仍有吸引力，維持「買入」評級，並將其目標價上調5%至13%，其中中移動目標價由82.5元升至87元，中電信由5.1元升至5.4元，中聯通由7元升至7.9元。

 

溫傑：三大電訊股基本面佳兼受惠資金流　皆可待調整分注吸納

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，中資電訊股每月公布5G等傳統業務穩定增長，令公司維持充足現金流，固然很好，但不是最重要，現時其盈利增長動力主要來自雲業務等。除業務穩定外，它們都派高息，且受央企改革推動，願意增加派息及回購，現再加上「國家隊」加持，將更受北水追捧。事實上，內地人不是沒錢，且將很多錢放在銀行，但銀行受減息影響，定存息率只有2至3厘，與「中特估」股份一般有7至9厘息差得遠。再者，內地投資者現時不敢投資房地產，理財產品近兩年也不時出問題，也不願搬錢來港買保險，故透過港股通買入高息港股幾乎是唯一出路。

 

　　溫傑續指，三大中資電訊股基本面佳兼受惠資金流，都可繼續看好，可待股價調整分注吸納，其中中移動半年前股價只有60幾元，現時升至70多元，累積升幅逾兩成，對電訊股來說已不算少，不過在資金追捧下料回落幅度有限，可於72元附近吸納。中聯通昨日升至6.83元高位，比中移動升得更急，宜待回至6.2至6.3元才吸納。中電信則可於4.2至4.3元才買入。

 

　　中移動今日無升跌，收報74.3元，成交11.73億元。中電信跌0.89%報4.44元，成交2.01億元。中聯通跌1.92%報6.65元，成交2.71億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

 

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