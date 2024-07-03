美股 | 鮑威爾發表鴿派講話，美股大漲標普突破5500點

．聯儲局主席鮑威爾周二（2日）終於發表鴿派言論，進一步鞏固市場對減息的押注

．科技股推動美股大盤走高，特斯拉大漲10%，標普500指數年內第32次刷新紀錄，並在有史以來首次收於5500點上方

聯儲局主席鮑威爾周二（2日）終於發表鴿派言論，進一步鞏固市場對減息的押注。科技股推動美股大盤走高，特斯拉大漲10%，標普500指數年內第32次刷新紀錄，並在有史以來首次收於5500點上方。

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標普500上漲33.92點，或0.6%，報5509.01點。納指上漲149.46點，或0.8%，報18028.76點，亦創新高。道指上漲162.33點，或0.4%，報39331.85點。



鮑威爾表示，最新經濟數據表明通脹率正在回到下行軌道，但在降息之前需要看到更多證據。投資者下一步將等待當地時間周五（5日）公布的就業數據，為聯儲局的利率路徑找尋更多線索。



特斯拉領漲超大型股，但英偉達收跌。分析指，在穩健的公司業績、人工智能熱潮和降息預期的推動下，股市漲勢是可持續的。華爾街市場人士更預測，標普500在年底前將再創新高，年底目標可達5700點。



*美元兌日圓3連漲*



鮑威爾鴿派言論導致美元波動，美匯指數跌0.1%，至105.71。歐元兌美元持平，報1.0740。英鎊兌美元漲0.3%，至1.2681。



但美元兌日圓3連漲，至161.48，盤中高點報161.74。市場分析稱日本央行的債券政策若令人失望，日圓兌美元將跌至170。



金價微跌，紐約期金跌0.2%，至每盎司2335.3美元。油價小幅走低，從兩個月高點回落，紐約期油一度上漲1.2%，至每桶84美元上方，觸及4月26日以來最高盤中水平，隨後回落至每桶83美元下方。布蘭特期油下跌0.4%，結算價報每桶86.24美元。

撰文：經濟通國金組

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