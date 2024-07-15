金價獲券商唱好高位徘徊，金礦股逆市造好揀買邊隻？

市場料美國聯儲局將於9月減息，金價連續第三周上漲，上周五(12日)紐約期金微跌0.2%至每盎司2416.7美元，仍企於2400美元以上，逼近歷史高位2450美元。繼花旗及美銀早前齊料金價明年見3000美元後，金價再獲券商唱好，道明證券(TD Securities)料明年初見2700美元，光大證券指金價或受「特朗普遇刺」這類短期風險事件刺激，再創新高。金礦股今日(15日)普遍逆市上漲，其中紫金礦業(02899)及山東黃金(01787)最近發盈喜，料上半年盈利大幅上升，金礦股相信比黃金ETF更有肉食，不知可揀哪一隻呢？

（Shutterstock）

道明證券：美通脹再降溫加劇金價漲勢 明年初料見2700美元

美國勞工部上周四(11日)公布的數據顯示，6月美國消費者價格指數(CPI)按年升3%，漲幅較5月收窄0.3個百分點，且低於經濟學師平均預估的3.1%，顯示通脹有繼續放緩跡象。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI按年升3.3%，低於原先預期3.5%。另外，中國人民銀行7月7日公布的數據顯示，2024年6月，該行黃金儲備較5月持平於2264.33公噸，為連續第二個月未購入黃金。自2022年11月至2024年4月，人民銀行連續18個月增加黃金儲備，累計增加了316公噸。



道明證券(TD Securities)發表報告指，美國6月失業率升至4.1%，創下2021年11月以來新高，已經增強市場對聯儲局將於9月開始降息的預期，CPI通脹進一步降溫加劇了金價的漲勢。而隨著金價再度挑戰新高，一些觀望的投資者可能恢復對黃金的興趣。預計至2025年初，金價有望達到每盎司2700美元。儘管中國暫時結束長達18個月的購買，但可能不會結束其官方黃金購買計劃。中國只有5%的外匯儲備是黃金，要與國際水平相一致則需要約15至25%的配置，中國在未來幾年或10年內仍需要增加其黃金儲備。



加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)亦上調今明兩年的金價預測，認為隨著美國赤字持續增長，黃金將會表現良好，如果特朗普再度贏得總統大選，金價可能會出現更大漲幅。預估2024及2025年的平均金價將分別為每盎司2290美元及2600美元。

光大證券：特朗普遇刺或推升金銀價格 甚至創新高



另方面，美國前總統、共和黨總統參選人特朗普上周六(13日)在賓夕凡尼亞州舉行的一場競選集會上遭槍擊受傷，讓全世界感到震驚。中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平認為，此事對金融市場的影響可以分兩個層次進行分析，一方面是這種突發事件帶來市場的不確定性，增加投資者的避險情緒，可能會增配避險類資產，因而短期內可能是黃金價格上漲的推動因素之一。另一方面，槍擊事件可能會增加特朗普當選的概率，因而從中期視角看，市場可能會針對特朗普施政的傾向進行布局。



光大證券分析稱，從中長期看，本就受到美聯儲降息預期提振的金銀等貴金屬，有可能再次獲得「特朗普遇刺」這類短期風險事件的刺激而再次上漲，甚至創新高。Capital資深金融市場分析師Kyle Rodda指，槍擊事件發生後，他看到客戶資金流入黃金。星圖金融研究院副院長薛洪言指，全球重大突發事件一般利好黃金，但行情持續性有限。

紫金料中期盈利升最多五成 瑞銀：業績勝預期予目標價22.3元

紫金礦業上周發盈喜，預期截至6月30日止中期淨利潤約145.5億至154.5億元人民幣，同比增加約41%至50%，而預期扣除非經常性損益的淨利潤約148.5億至157.5億元人民幣，同比增加約54%至63%。集團指，中期業績預增主因期內礦產品產量同比增加，包括礦產金產量約35.4噸，同比增長9.6%；礦產銅產量約51.8萬噸，同比增長5.3%；礦產銀產量約210.3噸，同比增長1.3%。此外，期內礦產金、礦產銅及礦產銀銷售價格同比上升。



瑞銀發表研報指，紫金預計上半年盈利介乎145.5億至154.5億元人民幣，實現了瑞銀預期其2024財年盈利285億元人民幣的51%至54%，以及市場預期291億元人民幣的50%至53%。這意味第二季盈利為83億至92億元人民幣，超過瑞銀預測的81億元人民幣，以及市場預期約80億元人民幣。價格提升和成本控制改善為業績帶來驚喜，料投資者反應正面，予「買入」評級，目標價22.3元。

美銀指，紫金預期上半年稅後利潤介乎145.5億至154.5億元人民幣，相等於市場及該行對其全年稅後利潤預測的51%及52%，勝預期。估計紫金第二季業績勝預期，可能受黃金產量超預期、銅價上升及成本節約推動。基於紫金的可持續產量增長及對金、銅價的正面觀點，維持「買入」評級，目標價21元。

山東黃金料中期盈利最多升65% 大摩：次季盈利或下跌令人失望

山東黃金則預期截至6月30日止中期純利12.5億至14.5億元人民幣，按年升42.07%至64.81%，而預期扣除非經常性損益後的純利12.8億至14.8億元人民幣，升45.21%至67.89%。集團指，純利上升因持續優化生產布局，提高生產作業率。



摩根士丹利稱，山東黃金預期上半年純利介乎12.5億至14.5億元人民幣，按年增長42.1%至64.8%，剔除一次性影響後核心淨利潤按年增長45%至68%，達到12.8億至14.8億元人民幣，意味次季盈利將介乎5.5億至7.5億元人民幣，按年持平或錄得下跌，表現令人失望。雖然公司上半年保持較強勁增長，盈利增幅較今年首季的59%或加快，但在次季金價上漲時仍錄得持平或下跌的盈利表現，業績較為遜色，因此維持「與大市同步」評級，目標價20.2元。

李偉傑：金價回至2400美元以下吼黃金資產 紫金17元可吸

（李偉傑）

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美國9月減息機會已升至近九成，金價短期有望升至歷史高位2450美元或以上，但近日見其升至2400美元後略為偏軟，後市應仍可反覆向上，惟應不會再大幅上升，下方2380美元料會有支持，可於其處於2380至2400美元時買入黃金相關資產。

至於可吼哪些黃金資產？李偉傑指，金礦股在槓桿效應下波動性較大，若金價上升，會升得較快。不過，最近山東黃金(01787)雖然發盈喜，但按季表現不算突出，令股價出現回吐。而以生產能力、經營效率及成本控制而論，紫金礦業較值博，公司除金礦外擁多種礦產，近日發盈喜料中期盈利達145億億元人民幣以上，相信第三季仍可維持甚至超過上半年表現，若股價回至20天線約16.9至17元可吸納。而黃金ETF則較適合中長線持有，畢竟即使金價短期由2400美元升至2450美元，黃金ETF也只會有1至2%升幅。

金礦股今日普遍上升，紫金礦業升0.57%收報17.68元，招金礦業(01818)升1.87%報15.24元，山東黃金升2.3%報16.92元，靈寶黃金(03330)升1.46%報3.47元，中國黃金國際(02099)升4.28%報53.65元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.06%報1737元，價值黃金ETF(03081)升0.28%報57.26元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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