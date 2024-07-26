「中特估」輪流跌輪到電訊股，6月營運數據對辦也未可吸納

中資電訊股近日公布6月營運數據，客戶數維持穩定增長，其中中移動(00941)6月移動客戶按月淨增181.6萬戶，總數突破10億戶，中電信(00728)及中聯通(00762)5G套餐用戶分別按月淨增237萬戶及237.5萬戶。不過，三隻電訊股卻連續兩日重挫，中聯通今日(26日)最多跌逾7%，中電信亦曾跌逾半成。其實，中港股市持續積弱，很多股份都已跌了不少，石油股、煤炭股及電力股等「中特估」股份此前也跌了一輪，今次輪到電訊股也很正常，加上近日有大行預料內地電訊商新興業務增長放緩，想吸納看來要再等等。

（資料圖片）

中聯通6月5G套餐用戶淨增237.5萬戶 累計2.76億戶

中聯通截至今年6月「大聯接」用戶累計達約10.66億戶，按月淨增1295.9萬戶，其中，5G套餐用戶累計2.76億戶，按月淨增237.5萬戶。



集團指，6月物聯網終端連接累計約5.6億戶，按月淨增1154.9萬戶。5G行業虛擬專網服務客戶數目約1.2萬個，智慧客服客戶問題解決率98.7%，智慧客服智能服務佔比84.6%，而授權專利累計數量892件。

中電信6月5G套餐用戶淨增237萬戶 中移動移動客戶突破10億戶

中電信今年6月移動用戶總數約4.17億戶，按月淨增147萬戶，本年累計淨增908萬戶。其中，5G套餐用戶數達3.37億戶，按月淨增237萬戶，本年累計淨增1797萬戶。至於有線寬帶用戶按月淨增51萬戶至約1.93億戶，固定電話用戶數目按月淨減26萬戶至9916萬戶。

中移動今年6月移動客戶總數超過10億戶，按月淨增181.6萬戶，今年累計淨增客戶數925.6萬戶。6月5G網絡客戶數5.14億戶。6月有線寬帶業務客戶總數約3.09億戶，按月淨增客戶數約165.1萬戶，今年累計淨增長1092.6萬戶。

中金：高分紅股份輪動回撤正常 可待充分回調後重新介入

中金近日發表研報指，年初以來領漲的高分紅風格股份近期明顯回調，再度引發市場對高分紅因子是否「熄火」的討論。近期看似高分紅板塊的回調未必都能「歸咎」到分紅因子本身，更多與行業因素有關，例如能源與原材料板塊受「特朗普交易」影響而波動。而高分紅因子在經歷了較大漲幅透支後，因為輪動出現一些回撤也是正常情況，並不改變長期投資邏輯。考慮到當前10年期中債利率為2.3%左右，加上一定風險補償，該行提示A股股息率低於4%(港股低於5%)時可以暫時謹慎，待充分回調後再重新介入。

中金又指，在篩選高分紅股份時，需要重點關注盈利和分紅能力，而非簡單看股息率高低，因此那些穩定盈利、後續分紅能力較強的標的在近期波動中反而提供更好的布局機會。



另江海證券指，央行借券賣出將影響債券供求關係進而擾動收益率曲線，可能一定程度影響到高股息的投資邏輯。但是這種影響屬短期影響，中期看內地無風險利率下行的趨勢並沒改變，高股息驅動的紅利投資邏輯並沒改變，增長走強並不意味紅利一定走弱，二者還有共存的可能。



野村料電訊商新興業務增長放緩 惟仍升中移動中電信目標





另外，野村認為，中移動仍是核心防守性股，儘管其收入增長可能因宏觀不利因素而在2024年第二季度放緩，但公司具有強勁的資產負債表和現金狀況或能支撐其股息派發，從而帶來可持續的高單位數股息率，預計公司將實現低單位數的服務收入增長，符合行業平均水平。由於成本控制穩健，有利盈利增長。惟將其2024至2026財年服務收入預測下調0.3%至0.7%，盈利預測亦下調1.2%至1.7%，以反映新興市場業務增長放緩，將其目標價由79元上調至89元，維持「買入」評級。

至於中電信，野村認為其次季服務收入增長很大機會維持領先同行的水平，歸功於核心業務的穩定表現，儘管雲端等新興業務有所放緩，料其次季服務收入增長4至5%，盈利增長5至7%，較首季放緩。但從派息持續上行的角度而言，股份仍然有吸引力，維持「買入」評級，目標價由5.1元升至5.8元，惟將其2024至26年服務收入預測下調0.6%至1.1%，盈利預測下調5.4%至7.6%。

另野村將聯通評級由「買入」下調至「中性」，並將目標價由7.1元調低至7元。該行認為聯通的產業網際網路業務受到經濟增長放緩影響，可能導致第二季服務收入增長低於行業平均水平，同時認為聯通在政企數位業務的拓展可能會影響其應收帳款，導致壞帳風險，以及現金流增長放緩。不過，受惠於更嚴格的成本控制，相較於第二季低單位數的收入增長預測，認為公司應能維持較佳的純利增長率，將其2024至2026財年營收預測下調2%至4%，利潤預測下調4%至6%，以反映新興業務的增長放緩。

李偉傑：中特股輪流跌 電訊股看能否守穩100天線

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，之前「中特估」股份輪流下跌，只靠內銀股及電訊股撐住，除因早前傳內地考慮減免港股通股息稅等措施沒了下文，令市場失望外，相信也因內地股市持續向下，投資者正尋找仍能於高位套利的股份，料短期此趨勢會持續。而在一眾「中特估」股份中，油股由7月頭跌到7月尾，已跌近甚至跌穿100天線，現時則輪到電訊股下跌，但仍未跌近100天線，暫只宜觀望，想吸納可再等等，先看其100天線防守力如何，起碼要跌至有7至8厘息才可考慮，並留意其稍後公布的中期業績，因只有企業盈利仍有較好增長時，才願意及有能力派高息。

中聯通今日收市跌4.21%報6.83元，中電信跌1.71%報4.59元，中移動跌2.68%報72.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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