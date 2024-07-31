大和指次季盈利倒退遜預期，華能國電股價急挫未宜急撈

華能國電(00902)公布中期業績，純利按年升20%，惟收入跌5.7%，並一如以往不派中期息。大和指其再生能源業務疲弱，第二季純利跌三成，差過市場預期。華能國電今早(31日)最多跌近9%至4.47元，創4月8日以來新低，看來暫未宜吸納。

（華能國電網頁截圖）

中期純利按年升20% 惟收入跌5.7%不派息





華能國電公布，截至6月30日止中期純利約77.75億元人民幣，按年升19.8%，每股盈利40仙人民幣，不派中期股息。期內營業收入約1188億元人民幣，跌5.7%，境內營業收入下跌因電價下降，而營業成本跌8.7%，折舊費用升1.2億元人民幣，至127億元人民幣，人工成本升約12.7億元人民幣，純利上升主因持續加大成本管控力度，單位燃料成本同比下降和煤機利潤同比增長，以及新能源規模擴大，利潤貢獻同比增長。



集團指，上半年中國境內各運行電廠按合併報表口徑累計上網電量2106.78億千瓦時，按年下降0.22%，每兆瓦時平均上網結算電價為498.7元人民幣，下降3.21%，市場化交易電量比例為86.91%，下降0.77個百分點。

華能國電：火電發電量按年下降 新能源發電量快速增長

華能國電指，公司電量下降的主要原因是為保障迎峰度夏期間電力供應，公司提前優化機組運行方式，火電發電量按年下降，而風電和光伏裝機容量持續增長，新能源發電量按年快速增長，促進年累計發電量降幅收窄。

另集團料下半年煤炭供需格局改善，降價壓力持續向電價側傳導，電力批發、零售市場穩價難度增大；新能源入市進度加快、綠電需求增長，購電結構差異對零售市場價格影響愈來愈大；同時電力現貨市場建設加速推進，市場競爭更趨複雜。

大和：次季純利跌三成遜預期 再生能源業務疲弱

大和發表研報指，華能國電次季純利按年跌30%至28.58億元人民幣，差過市場預期，業績表現疲弱主因是再生能源業務疲弱，期內風力及太陽能的單位盈利分別為每千瓦時0.183元及0.176元人民幣，較去年同期跌24%。大和近日已將其評級由「買入」降至「持有」，目標價由5.9元降至5元。華泰證券則仍維持其「買入」評級，惟將目標價由5.78元降至5.67元。



大和又指，圍繞可再生能源價格及棄電上升會拖累獨立發電商盈利增長的憂慮正顯現。華能的業績會拖累龍源電力(00916)及大唐新能源(01798)，尤其是在近期股價反彈的背景下。隨著相關公司將在8月公布業績，預料股價回調的趨勢正在出現。

國金證券：受多項因素拖累 次季煤電風電利潤下滑



另國金證券指，華能國電次季煤電盈利按季下滑或受三方面因素影響，包括期內來水偏豐、機組檢修因素影響下，煤機上網電量按年少9.7%，每度電固定成本上升；採暖季結束，供熱利潤貢獻減少；上半年入爐除稅標煤單價維持高位。



該行又指，華能國電次季風電利潤下滑預計主因包括小風季；首季新增裝機固定資產轉固；次季文昌風電廠關停風機32台，涉47.5兆瓦；光伏利潤增速不及電量增速，預計主因平價機組增多、市場化交易比例提升帶來電價按年下行。

IEA料全球電力需求強勁增長持續到明年 內地今年增長率將逾6%

雖然華能國電業績令人失望，但電力股相信整體仍可受惠電力需求增長。根據國際能源署(IEA)近日發布的《電力年中更新》報告，全球電力需求正以近20年來最快的速度增長。IEA預計，2024年全球電力需求將增長4%，為2007年以來的最高水平(不包括2010年全球金融危機後以及2021年新冠疫情引發需求崩潰後的異常反彈)。全球電力需求的強勁增長將持續到2025年，屆時增長率仍將達到4%左右。



報告指，全球電力需求飆升的原因包括天氣變熱以及經濟強勁增長等，尤其是中國、印度和美國。由於服務業和包括清潔能源製造業在內的各個工業部門活動強勁，中國今年的電力需求增長率將超過6%。此外，隨著人工智能(AI)的興起，數據中心的電力需求愈來愈受關注。未來幾年，AI將繼續在推動電力需求方面發揮重要作用。





熊麗萍：或借不派中期息調整未宜吸納 不如轉吼中國電力潤電



（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，可能市場對華能國電不派息反應較大，但不要忘記很多H股包括華能一向都不派中期息，故華能繼續不派中期息不算特別壞的消息，不過以現時派息政策，市場會預期有些H股將會派中期息，當中機會最大是內銀股。而華能業績較飄忽，不派中期息政策也屬正常。不過，其股價已回至關鍵位置，有貨不要急於沽出，無貨想買可再等等。另要留意，華能屬傳統電力股，若想買電力股，不如吼兼有傳統及新能源業務的公司，如中國電力(02380)或華潤電力(00836)，它們不似華能受煤炭價格影響較大。當然，若煤炭價格下跌，華能會受惠，此前股價升過一輪正受惠於此。

華能國電半日跌6.74%收報4.57元，成交3.99億元。其他電力股亦普遍向下，華潤電力跌0.92%報21.55元，中國電力跌1.34%報3.67元，華電國際(01071)跌1.74%報3.96元，龍源電力跌1.54%報7.03元，大唐新能源跌1.85%報2.12元，中廣核電(01816)跌3.07%報3.16元，大唐發電(00991)跌0.65%報1.54元，中廣核能(01811)跌0.43%報2.33元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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