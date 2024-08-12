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澳門賭博 | 銀娛挫逾4%見七年半新低，澳門擬刑事化賭場換錢黨

12/08/2024

上周五(9日)澳門立法會第二常設委員會開會，討論打擊《非法賭博犯罪法》，當地媒體引述委員會主席陳澤武報道，將會新增法律條文，包括建議將換錢黨在娛樂場範圍的兌錢行為刑事化，最高判刑5年

濠賭股全線受壓；金沙(01928)跌3.9%，報13.42元；永利澳門(01128)跌2.9%，報5.28元；美高梅(02282)跌2.8%，報11.26元

 

澳門賭博 | 銀娛挫逾4%見七年半新低，澳門擬刑事化賭場換錢黨

 


　　上周五(9日)澳門立法會第二常設委員會開會，討論打擊《非法賭博犯罪法》。當地媒體引述委員會主席陳澤武報道，將會新增法律條文，包括建議將換錢黨在娛樂場範圍的兌錢行為刑事化，最高判刑5年；若在娛樂場外不涉及供博彩的換錢業務行為，則以金融法律處以行政罰款；即使在娛樂場範圍外，只要經搜證涉及博彩兌換，亦列為刑事。

 

　　銀娛(00027)跌4.4%，報29.45元，盤中低見29.45元，見2017年2月以來新低。該股成交約457萬股，涉資1.36億元。


　　報道又指，法案建議酒店和商場範圍均屬娛樂場附屬相鄰設施，視為娛樂場範圍，在有關範圍內換錢會被推定為博彩用途的兌換，可判1個月至5年，其中法案只有寫最高5年。他引述政府解釋按現行刑法最低1個月，因此毋須寫入法律。對於向換錢黨換錢人士的行為則不受處罰。


　　濠賭股全線受壓；金沙(01928)跌3.9%，報13.42元；永利澳門(01128)跌2.9%，報5.28元；美高梅(02282)跌2.8%，報11.26元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅4.6%；澳博(00880)跌2%，報2.44元；新濠(00200)跌2.3%，報4.17元。


撰文:經濟通市場組

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