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港股 | 午市前瞻 | 騰訊績前大市傾向觀望 政策消息勢持續不利濠賭股

12/08/2024

　　恒生指數半日報17098，升8點或不足0.1%，主板成交逾398億元。恒生中國企業指數報6023，升5點或不足0.1%。恒生科技指數報3426，跌10點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報374.6元，升4.6元或1.2%，成交18.39億元；美團報103.8元，跌2.4元或2.3%，成交14.1億元；阿里報78.3元，升0.45元或0.6%，成交12.72億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(銀娛網頁截圖)

 

 

聶振邦：恒指本周料16800至17500上落



　　港股成交進一步轉弱，半日成交僅得400億餘元。博威環球證券首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，投資者在重磅業績公布前傾向觀望，騰訊(00700)將於周三(14日)收市後公布業績，預計此前大市成交都會偏低。但他提到，上周內地公布7月份CPI升幅大於市場預期，預計大市現時沽壓不重，恒指本周料介乎16800至17500上落。


　　聶振邦補充，市場對騰訊業績有較大憧憬，尤其預計手遊業務於上季將有較佳表現，假如騰訊業績一如市場預期甚至有更佳表現，股價攀升將對恒指有較大刺激作用。

 

港股 | 午市前瞻 | 騰訊績前大市傾向觀望 政策消息勢持續不利濠賭股

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



銀娛撈底不宜急，28元附近覓支持



　　上周五(9日)澳門立法會討論修改《非法賭博犯罪法》，其中針對換錢黨行為作出更強打擊，建議將換錢黨在娛樂場範圍的兌錢行為刑事化，最高判刑5年；若在娛樂場外不涉及供博彩的換錢業務行為，則以金融法律處以行政罰款；即使在娛樂場範圍外，只要經搜證涉及博彩兌換，亦列為刑事。消息拖累一眾濠賭股表現，藍籌銀娛(00027)半日挫約5%，低見29.05元逾七年半新低。


　　聶振邦分析指，「賭」對內地政策較為敏感，近年澳門加強打貪及反洗黑錢，相關消息都持續影響賭業環境，因應政策趨向收緊，預計澳門未來將會不時修例，消息面上將較利淡濠賭股。他提到，要等到內地居民消費力增強，月度賭收出現較大回升，市場認為賭收真正見底回升後，才有利濠賭股前景。


　　至於銀娛今日進一步下試低位，聶振邦建議有意撈底投資者，宜等股價進一步回落至2016年底約28元水平才開始部署，目前應先忍手。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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