美股 | 中東戰爭危機升級，華爾街驚魂未定，美股漲勢受阻

美國向中東派遣航母打擊群和核潛艇，顯示針對伊朗的軍事行動一觸即發

道指下跌140.53點，或0.4%，報39357.01點。標普500指數基本持平，報5344.39點。納指上漲35.31點，或0.2%，報16780.61點

美國向中東派遣航母打擊群和核潛艇，顯示針對伊朗的軍事行動一觸即發。上周經歷股市暴跌的華爾街驚魂未定，在美國CPI數據發布前難以找尋方向，美股周一（12日）升勢受阻。



道指下跌140.53點，或0.4%，報39357.01點。標普500指數基本持平，報5344.39點。納指上漲35.31點，或0.2%，報16780.61點。主要板塊多數下跌，但技術、能源和公用事業股上漲。



華爾街人士指出，本周美股可能再陷波動，如果周三（14日）公布的數據顯示通脹過低，可能會加劇對美國走向衰退的擔憂。如果通膨過高可能會令市場更加擔憂，聯儲局或無法及時降息以保護經濟。地緣政治風險也仍然高企。



美元持平，美匯指數報103.16。美元兌日圓上漲0.3%，至147.06，在空頭回補和止損美元買盤的推動下一度上漲1.1%。英鎊兌美元漲0.1%，至1.2768。巴克萊預計，本周包括就業、消費者物價指數和國內生產毛額等一系列英國經濟數據，將凸顯經濟改善並提振英鎊。





*中東局勢推高黃金和石油價格*



市場對伊朗可能襲擊以色列的擔憂，提振了黃金和石油價格。現貨金漲逾1.5%，至每盎司2468.25美元。紐約期金漲1.2%，收2504美元。油價創下去年10月以來的最大單日漲幅，紐約期油上漲4.2%，結算價報每桶80.06美元。布蘭特期油上漲3.3%，結算價報每桶82.3美元。

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