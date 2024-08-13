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港股成交縮港交所股價疲弱，惟料次季營收再錄升幅仍可吼？

13/08/2024

　　藍籌股業績高峰期將至，加上短期有多項中美重要經濟數據出爐，市場觀望氣氛濃厚，導致中港兩地股市成交萎縮，其中恒指昨日(12日)乾升21點，收報17111點，成交只有703億元，為今年2月中以來新低。近期港交所(00388)股價亦表現疲軟，曾低見222.4元。不過，港交所下周公布的業績應不會太差，據彭博綜合分析，預料其第二季經調整營收將錄接近一成升幅，有機會自2021年第二季後首次營收錄升幅，同時預料經調整淨利亦會上升，大行亦普遍料其第二季盈利及收入有兩位數增長，是否仍可吸納呢？

 

 （資料圖片）


美銀證券料港交所次季錄強勁盈利　予目標價310元


　　港交所將於下周三(21日)公布業績，美銀證券早前發表研報指，由於港交所成交額復甦及倫敦金屬交易所(LME)交易量增長，今年第二季為一個強勁的季度，因生息資產規模擴大和市場好轉，利息收入以及投資收入按季反彈也是關鍵動力因素，現價市盈率24倍的估值具有吸引力，並且今年下半年的進一步政策動力因素或會帶動價格，予目標價310元，維持「買入」評級。


　　美銀證券預計港交所今年第二季強勁盈利將推動上半年利潤保持穩定，而未來幾個月，該股以及香港市場的驅動因素主要包括，如果阿里巴巴(09988)能夠在8月底之前完成轉為雙重主要上市，公司可能會被納入港股通並令香港成交額增加1%至2%。

 

瑞銀：次季日均成交增18%惟近月已回落　降目標價至261元

 

　　瑞銀預測港交所今年第二季稅後淨利達到32億元，按年及按季分別增長10%及7%；季度收入預期達到55億元，按年及按季分別增長11%及7%。估算其第二季淨投資收益按年增長3%至12億元，按季則跌12%。全年計，預測收入及稅後淨利將達到217億及123億元，按年增長6%及4%。公司次季日均成交額(ADT)為1220億元，按年增長18%，按季增長22%，是自去年首季以來最好表現，主要來自於4至5月份市場回暖所帶動。但ADT已從5月份的高位有所放緩，7月以來ADT已回落至約990億元，對比5月為1400億元。預測下半年ADT與上半年大致持平，全年則在低基數下同比上升。

 

　　瑞銀維持港交所「中性」評級，考慮到市場表現，將2024至2026年ADT預測下調至1100億、1230億及1370億元，每股盈利預測相應下調1%、2%及3%至9.7元、9.9元及10.1元，目標價從275元降至261元。

 

大摩：次季盈利升14%惟持續性難料　予目標價223元

 

　　摩根士丹利預計港交所第二季盈利將錄部分復甦，第二季純利將按年增14%，但其可持續性可能仍取決於貿易活動：在成本收入比較低的情況下，預計收入增長12%，利潤增長將超過收入，予目標價223元及「減持」評級。


　　大摩指，港交所第二季日均交易量1220億元，按年增18%，按季增長22%，尤其是5月份，每日平均交易量為1400億元。由於利率下降，預計第二季淨投資收益按季下降11%，但按年增5%，料淨投資收益為12億元，約佔總收入的21%。

 

滙證：受惠美國減息且新股市場快見底　惟降目標價至300元

 

　　另滙證近日發表研報指，美國聯儲局減息將令股票相對債券及定存吸引，過去股票流轉量在低息環境下一般較高，日均成交量增加或有助股份估值獲重估。港交所股價在4和5月經歷大規模重新評級，從4月中旬的215元升至5月中旬的296元並見頂，然後再回落到近日的225元。這樣的波動將持續，不過美聯儲減息將帶來影響。

 

　　滙證又指，美國減息將令人民幣轉強，屆時內地將有更大空間推更多支持政策，包括人民幣南向互聯互通。新股市場方面，雖然仍未有明顯改善，但相信已接近見底。滙證下調港交所2024和2025年盈利預測3至4%，以反映今年平均每日成交額預期下降，目標價由312元降至300元，維持「買入」評級。

 

黃瑋傑：大市成交及IPO市場均表現不濟　港交所難大升


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，港交所股價5月時曾升至近300元，但當時是藉著中證監公布五項對港合作措施，五項都被認為對港交所有利，刺激其由4月低位212.2元升至298.8元，差不多升了四成。不過，現時港股每日成交只有700億至800億元，料短期難再有逾千億元成交，而IPO市場除6月半年結時很多公司急於上市曾旺過一段時間外，一到7、8月又轉趨淡靜，且大部分新股上市首日即跌破招股價。總之，港交所要升，主要看大市成交及IPO市場，兩者現時表現都不濟，除非往後有轉機，又或者中證監再公布對港多項合作措施，但這些都不可預測，港交所現時仍未有條件重上300元。


　　港交所半日跌0.17%收報231.2元，成交2.45億元。恒指升17點或0.1%，收報17128點，成交375.39億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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《外資精點》大摩料港交所第二季盈利升14%，目標價223元

 

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