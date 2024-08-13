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中東局勢升溫油價五連升，三桶油股價向好可再吼？

13/08/2024

　　美國預計伊朗最早本周對以色列發動襲擊，以報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人哈尼亞遭暗殺身亡。市場預期中東衝突擴大，可能導致全球原油供應緊張，抵銷對美國經濟可能放緩，導致原油需求增長疲弱的憂慮。縱使石油輸出國組織(OPEC)近日下調全球石油需求增長預測，也無阻國際油價連升5日，紐約期油昨(12日)飆4.2%，報每桶80.06美元，創近一個月以來最高收市價。布蘭特期油亦漲3.3%，報每桶82.3美元。「三桶油」近日股價也向好，其中中海油(00883)今日(13日)最多升逾3%，表現最好，有大行指供需緊張、地緣政治風險加劇等因素可刺激油價反彈，油股或可再留意。

 

（Shutterstock）

 

美國料伊朗最早本周報復以色列　分析：美或對伊實施原油禁運

 

　　據報以色列預計伊朗可能在未來幾日發動大規模襲擊，報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治局領導人哈尼亞在德黑蘭遭暗殺身亡。美國白宮亦指，伊朗對以色列發動襲擊的可能性愈來愈高，最早可能本周發生。美國日前已向中東派遣航母打擊群和核潛艇，顯示針對伊朗的軍事行動一觸即發。而據《華爾街日報》報道，以色列在察覺伊朗與激進組織真主黨準備行動後，昨日已將其軍隊置於高度戒備狀態。記得伊朗上次襲擊以色列是在4月，當時伊朗發射了數百枚彈道飛彈和無人機，幾乎全部被攔截，傷亡有限，以色列當時以有限的無人機行動作回應，但沒進一步升級。美國官員擔心這次可能會有所不同，特別是如果伊朗的襲擊造成更多傷亡。

 

　　瑞穗駐紐約能源期貨主管Bob Yawger表示，若伊朗發動襲擊，可能導致美國對伊朗原油出口實施禁運，進而可能影響每日150萬桶的原油供應。Again Capital駐紐約的合夥人John Kilduff指，市場愈來愈擔心中東發生區域衝突，戰爭擴大可能導致以色列以伊朗石油為目標，進而阻礙包括伊拉克在內該地區其他重要產油國的原油產出。

 

OPEC下調今明兩年全球石油需求增長預測　反映中國需求疲弱


　　石油輸出國組織(OPEC)昨日下調今明兩年全球石油需求增長預測，以反映中國需求疲弱預期。OPEC在月度報告中表示，今年世界石油需求將每日增加211萬桶，低於上個月預期的225萬桶，不過今年需求增長仍高於疫情前的歷史平均水平。同時，OPEC將明年的需求增長預期從之前的每日185萬桶下調至178萬桶，亦處於業界預期的上限。


　　另報告顯示，儘管與上一年比較，夏季駕駛季節的開始較為緩慢，但由於公路和航空運輸的健康發展，運輸燃料需求預計仍將保持穩健。

 

花旗：供需緊張兼地緣政治風險加劇　布油或彈至84美元

 

　　花旗上周發表研報指，受累於廣泛的避險情緒，原油期貨8月初遭拋售，加劇自7月中旬以來的下行局面。然而，市場上行風險依然存在，包括石油於8月的供需關係仍然緊張、北非和中東地區地緣政治風險加劇、颶風季節可能出現與天氣相關的影響等。同時，高頻庫存數據顯示，全球原油庫存下降，其中美國原油庫存跌幅最大。布蘭特期油有機會反彈至每桶80至84美元水平。

 

　　高盛亦指，未來幾星期油價將見支持，雖然在美國7月就業數據公布後，該行經濟師將衰退的機會率上調，但整體經濟數據仍然良好，未見金融失衡的情況，加上估計聯儲局有525點子的減息空間，衰退風險受限。而近期美國失業率上升的風險有別於以往，因為長期削減職位的比率仍然偏低，出現居民收入減少及削減開支的惡性循環風險亦較低。另方面，市場對原油的需求亦未有反映全球衰退的跡象，汽油、原油產品及航空燃油的需求仍處於溫和上升趨勢。繼續維持於基本情境下，明年布蘭特期油處於每桶75至90美元的假設。

 

林嘉麒：伊朗若再發動襲擊或令油價飆升　中海油可看好

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，今日石油相關股份表現不錯，其中中海油升約2%。一方面美國料伊朗短期內會向以色列報復，並已向中東派遣導彈核潛艇，另根據以色列情報，伊朗很可能在周四(15日)發動襲擊，當日恰巧有很多其他消息，包括美國會公布CPI，亦要消化內地「三頭馬車」經濟數據，要特別小心。雖然美國及以色列都已打晒開口牌，但市場避險情緒現時不算太大，其中金價近期已持續上試高位，惟升幅不算很大，而美國10年期國債息率現為3.9厘，也只是由之前低位略有反彈，未見異動，但到伊朗真正發動襲擊時市場會否很驚慌難以預料。事實上，市場近期對一些消息往往不是完全消化，就如日本會加息大家都知，但一落實即引發日圓拆倉。因此，伊朗今次若再發動襲擊可能會令油價飆升，中海油應可看好，也可買入黃金。

 

　　中海油今日升1.57%收報20.05元，成交12.23億元；中石油(00857)升0.9%報6.73元，成交4.31億元；中石化(00386)升0.61%報4.99元，成交2.05億元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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