港股 | 午市前瞻 | 恒指受地緣政局影響難升 中生製藥2.7元有支持

恒生指數半日報17111，跌62點或0.4%，主板成交超過356億元。恒生中國企業指數報6023，跌25點或0.4%。恒生科技指數報3402，跌27點或0.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中移動(00941)；騰訊報372.2元，跌6.4元或1.7%，成交35.4億元；阿里報78.5元，跌0.15元或0.2%，成交12.7億元；中移動報73.3元，升1.35元或1.9%，成交8.96億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中移動。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及網易(09999)；網易報133.9元，跌5.2元或3.7%，成交6.66億元。

(中生製藥網頁截圖)

溫鋼城：地緣政局仍將困擾金融市場





美國周二公布的7月生產物價指數(PPI)按年升2.2%，升幅低於上月的2.7%，亦輕微低於市場預期的2.3%。道指收升408點，納指更升2.4%。恒指今早承接外圍利好氣氛，今早高開數十點。但早段升至17254遇阻力。



恒指近期多次在17250附近掉頭，即使隔夜美股造好，今日一樣沒有例外，在該水平遇到阻力。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國7月PPI數據略好過預期，美股上升，但港股走在美股前面，已經預先消化了這項利好因素。因此，恒指高位出現回吐。加上近日中東政局轉趨緊張，伊朗，以色列關係可能進一步惡化，都為金融市場增添變數。他預料恒指短期內難以上升，料維持在16500至20天線（約17154點）區間上落。





中生製藥料在2.7元有支持





中國生物製藥(01177)公布，截至2024年6月30日止中期純利30.17億人民幣，按年升1.4倍；每股基本盈利16.39分人民幣；派發中期息3港仙，按年增加50%。期內收入158.74億人民幣，升11.1%。期內研發費用佔收入比率16.2%，按年下跌0.1個百分點。創新產品收入61.3億人民幣，按年增長14.8%，佔收入38.6%，按年上升1.2個百分點。



受到中期純利倍升，加上中期派息按年升一半的消息帶動，中生股價今早高開4%，早段高見3.13元，為兩個月高。但高位缺乏承接，掉頭向下，並一度倒跌。溫鋼城表示，股價在公布業績前預先炒起，在業績公布後出現獲利回吐的情況並非少見。

中生股價在2.7元附近開始上升，某程度上已經反映中期純利上升的利好因素。但市場擔憂下半年的純利增長能否維持。因此，今日高位受阻，中生之前的阻力位同樣在3至3.2元附近。不過，他指出，中生股價就算回跌，跌幅應該不會太大，預料在2.7元有支持。

中生製藥股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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