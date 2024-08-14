萬洲中期盈利大增派息翻倍，獲大行唱好可伺機吸納？

豬肉股龍頭萬洲國際(00288)昨日(13日)收市後公布業績，上半年生物公允價值調整前純利按年升81%，派息增一倍至10港仙。雖然受制於內地消費疲弱等因素，期內收入跌6.3%，肉製品銷量跌6%，中國銷量更跌近一成，但管理層指下半年踏入銷售旺季，料肉製品銷量靠穩。萬洲績後獲大行普遍唱好，指其業績對辦兼股息率達7厘吸引，股價今早(14日)一度升7%至5.62元，為表現最佳藍籌，若想吸納應如何部署？

（萬洲國際網頁截圖）

中期生物公允價值調整前純利按年升81% 派息10仙升1倍

萬洲國際公布，截至2024年6月30日止中期生物公允價值調整前純利6.94億美元，按年升81.2%；每股基本盈利5.41美仙，派發中期息0.1港元，按年升1倍。期內生物公允價值調整後純利7.84億美元，按年升86.7%；收入122.93億美元，跌6.3%；經營利潤11.4億美元，增78.4%。

萬洲上半年肉製品收入減少2.4%至64.91億美元，當中中國收入受銷量下降及貨幣換算不利影響而按年跌13.4%。期內核心業務肉製品銷量下降6%至150.1萬公噸，當中在中國肉製品銷量跌9.9%，美國肉製品銷量因價格高企，下跌3.4%，歐洲肉製品銷量升1.6%，主要因收購Argal。豬肉業務方面，上半年豬肉收入按年跌11.7%至49.26億美元，期內錄得經營利潤9500萬美元，上年同期錄經營虧損4.09億美元。生豬屠宰總量約2229萬頭，下跌12.2%。上半年受惠於貸款的平均利率下降，財務成本減少12.9%至7400萬美元，未償還貸款的平均利率為3.1%，按年跌0.1個百分點。

萬洲：料下半年肉製品銷量靠穩 豬價整體呈下降趨勢

萬洲國際執行董事兼行政總裁郭麗軍表示，由於踏入下半年銷售旺季，料肉製品銷量靠穩；中、美及歐洲3個區域的經營利潤皆增長。至於上半年銷量按年跌6%，內地銷量更跌近一成，郭麗軍解釋指，期內肉製品受制於內地消費疲弱等因素，但受惠於內部成本控制，經營利潤仍有所增長。另外，萬洲未有進一步交代分拆史密斯菲爾德食品在美上市進度，郭麗軍又稱，目前仍未有具體併購目標，未來目標仍為投入至肉製品業務，及務求提高生豬業務規模，至於上游養豬業務規模則會收縮。



萬洲國際執行董事兼河南雙匯投資發展股份有限公司總裁馬相傑預測，今年下半年平均生豬價格會高於上半年，但整體呈下降趨勢，並推斷明年初豬價會明顯下降。雖然他預期下半年豬肉消費較好，但由於豬價仍高，中期需求及消費仍會受壓。他亦提到，基於傳統銷售渠道佔比下降，公司會加大投入新渠道，如電商業務等，以提升銷量。另會擴展滲透率較低的市場，與其他營運商合作跨境銷售。而對於早前有報道指，旗下雙匯擬加快推進預製菜業務發展，馬相傑強調，相關業務不會過快擴張。

瑞銀：次季業績勝預期為行業首選 予目標價6.5元



瑞銀發表研報指，萬洲上半年銷售按年跌6%至122.93億美元，純利升81%至6.94億美元，反映次季銷售及純利分別按年跌4%及升88%。次季業績好過市場及該行預期，儘管內地業務較弱，但美國業務強過預期及亮麗的歐洲業務帶動季績表現。管理層重申計劃直到年末繼續減少美國豬的產能至每年少於1500萬頭，未來兩至三年每年少過1000萬頭。至於美國包裝肉，管理層因為成本、組合及定價的改善而對未來盈利能力感到樂觀。



瑞銀料市場對公司業務反應正面，分別上調其今明兩年的純利預測3%及1%，維持「買入」評級及目標價6.5元，同時重申為行業首選。

富瑞：上半年銷量改善上調盈測 升目標價至6.74元

富瑞指，由於萬洲上半年銷量表現見改善，上調公司2024至26年純利預測24.8%、6.8%、4.3%。另公司銷售及其他支出低於預期。管理層指，雖然很難預測生豬業務利潤，但它已經關閉了成本較高、表現不佳的農場，將有利於利潤。肉製品方面，雖預計下半年每噸利潤將因假期因素而降低，但透過成本控制、價格調整及更好的產品組合，料長期的利潤能力仍有進一步改善空間。

另富瑞指，對於派息政策，管理層表示維持不低於30%的派息率，而隨著營運及現金流狀況改善，可能會考慮增加股東回報。富瑞將其目標價由6.21元上調8.5%至6.74元，維持「買入」評級。

摩通：上半年業績符預期股息率吸引 升目標價至6.8元

摩通稱，萬洲上半年銷售額按年減6.3%，淨利按年增81%，基本符合市場預期。美國上游業務在第二季轉虧為盈，抵銷了內地市場的疲軟。預測今年銷售額較去年減1%，經調整盈利按年升55%。



摩通又指，萬洲現價為2025年7倍預測市盈率，股息率達7%，具有吸引力，將其目標價由6.6元升至6.8元，維持「增持」評級。





中銀國際：業績好壞參半 降目標價至6.2元



中銀國際表示，雖然萬洲上半年淨利潤按年大增81%至6.94億美元，而中期股息每股10港仙也創歷史新高，但認為業績好壞參半。壞的一面，中國業務較預期大為疲弱，第二季收入按年下降14%，延續弱勢，反映消費者以及經銷商均缺乏信心。好的一面，美國上游業務不再拖累盈利，當地整體業務實現翻身。



中銀國際指，考慮到公司目前在推進史密斯菲爾德業務在美國上市，美國業績改善會是目前最關鍵的一點。史密斯菲爾德的上市可以釋放公司的價值，以及股息率也吸引，重申「買入」評級，惟將目標價降至6.2元。

黃偉豪：成本控制得宜股息率吸引 若突破5.75元中線上望6.5元

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，萬洲中期業績比預期好，僅收入輕微下跌，始終公司除內地業務外，亦有歐美業務，業務分布上也遍及上中下游，受豬價上升影響較小。而公司上半年生物公允價值調整後純利按年升逾86%，也可見其成本控制得宜。萬洲現時市盈率只有10幾倍，不算貴，股息率達7厘亦屬吸引，在一眾內需股中股價也較硬淨，無疑是較佳選擇。其股價近月主要在5至5.75元上落，而現價與5月高位5.75元已相差不遠，在技術上若能突破5.75元，中線可上望6.4至6.5元；否則，可待回至5.2或5.3元才吸納。

萬洲半日升6.1%收報5.57元，成交1.35億元。其他豬肉股表現麻麻，雨潤食品(01068)無升跌報0.135元，中糧家佳康(01610)跌0.63%報1.59元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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