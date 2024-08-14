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小鵬收購滴滴智能車業務首次交割，股價卻彈唔起，新能源車股不宜沾手？

14/08/2024

　　雖然內地7月新能源車銷售表現不差，但近期受困市場競爭加劇，加上歐盟對內地新能源車加徵關稅未見轉圜餘地，新能源車股股價持續低迷，其中小鵬汽車(09868)昨日(13日)更低見25.5元，今日(14日)才因公司公布已於上月底開始量產Mona，完成收購滴滴智能車業務SOP首次交割，股價一度反彈4%，但其後升幅收窄至不足2%。大摩近日下調小鵬及比亞迪(01211)目標價，指保護主義冒起及競爭加劇影響行業表現。新能源車股是否全都不宜沾手？

 

（小鵬汽車網頁截圖）

 

小鵬上月底開始量產Mona　收購滴滴智能車業務SOP交割已發生

 

　　小鵬汽車公布，公司已於7月30日開始量產車輛Mona以向普通客戶銷售和交付，因此收購滴滴智能汽車開發業務資產SOP里程碑已達成。自8月1日起，智能純電掀背轎跑小鵬MONA M03的首批展車已陸續抵達全國的小鵬汽車展廳。相應地，SOP交割已於8月13日發生。根據股份購買協議，公司已向滴滴發行約463.6萬股A類普通股作為SOP對價股份，佔擴大後股本約0.24%，令滴滴持股由3.07%升至3.31%。

 

　　小鵬汽車與滴滴出行的合作始於2023年8月，當時小鵬宣布將通過發行A類普通股的方式，收購滴滴的智能汽車開發業務資產，並計劃攜手推出MONA系列車型，共同進軍緊湊型車市場。根據雙方合作協議，小鵬汽車承諾向滴滴出行分階段交付總計高達36萬輛的新品牌車輛。若業績目標得以實現，小鵬將額外向滴滴增發最多9113萬股A類普通股，屆時滴滴的持股比例將進一步提升至約5%。


　　小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬對合作前景充滿信心，他曾公開表示，MONA系列新車的年銷量「保守預期」為10萬輛。小鵬汽車還透露，若合作車型銷量達到預期，將實施進一步的股權激勵計劃，以激勵團隊持續推動業務增長與創新。

 

內地7月新能源乘用車零售同比增37%　滲透率首次超過50%

 

　　值得一提，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會近日發布數據，2024年7月全國乘用車市場零售汽車172萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%，其中7月常規燃油乘用車零售汽車84萬輛，同比下降26%，環比下降7%，7月新能源乘用車市場零售汽車87.8萬輛，同比增長36.9%，環比增2.8%。7月新能源乘用車月度銷量首超過燃油乘用車，單月零售滲透率首次超過50%，達到51.1%，同比提升15個百分點。

 

　　中汽協數據則顯示，7月汽車產銷分別完成228.6萬輛和226.2萬輛，環比分別下降8.8%和11.4%，同比分別下降4.8%和5.2%。新能源汽車方面，7月份產銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3%和27%，新能源汽車新車銷量達總銷量的43.8%。

商務部：中方已向世貿起訴歐盟電動車臨時反補貼措施

 

　　另方面，據商務部網站近日發布消息，為維護電動汽車產業發展權益和全球綠色轉型合作，上周五(9日)中國將歐盟電動汽車臨時反補貼措施訴諸世界貿易組織爭端解決機制。商務部新聞發言人就此表示，歐盟初裁中的認定缺乏事實和法律基礎，嚴重違反世貿組織規則，損害全球應對氣候變化合作大局。中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經貿合作和電動汽車產業鏈供應鏈穩定。


　　據過往報道，歐委會今年6月發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，裁定由7月5日起對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。中方多次對此表達強烈不滿及堅決反對。被徵收高額關稅的車企如上汽集團已要求歐委會舉行聽證會，並提交抗辯意見，預計歐委會將於11月2日做出最終裁定。

 

大摩：保護主義冒起競爭加劇影響行業　降小鵬比亞迪目標價


　　大摩近日發表研報指，全球電動車採用率下降及保護主義冒起，已嚴重影響內地電動車行業年初至今的表現。即使上半年內地乘用車數量按年升6%，由於競爭加劇，主要原始設備製造商(OEMs)未能達成銷售目標。在資金流向不利的情況下，此產業亦經歷了更長的降級周期。儘管前景看起來低迷，但在定價調節及訂單走勢具韌性的情況下，出現少許希望，維持全年電動車交付量目預測1070萬輛不變，相當於按年升20%。


　　大摩將小鵬今明兩年交付量預測分別下調39%及13%，至分別14.1萬輛及26.1萬輛，將今明兩年每股虧損預測分別下調32%及15%，目標價由71元降至45.6元，維持「增持」評級。另將比亞迪今明兩年交付量預測分別上調3%及1%，至分別370萬輛及410萬輛，將今明兩年盈利預測分別上調6%及4%，目標價由225元降至209元，維持「與大市同步」評級。

 

熊麗萍：受困競爭加劇及加徵關稅消息　新能源車股只宜揀比亞迪

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，近期見新能源車企在減價方面有些收斂，對「汽車新勢力」幫助應會較明顯，但要視乎各自的競爭能力及技術包括自動駕駛的進展，始終市場競爭加劇，此前連小米(01810)也加入，有很多新能源車廠都已倒閉。雖然香港上市那幾家應不用擔心會倒閉，但恐業績不濟，股價未必升得起。至於海外市場對內地新能源車加徵關稅的政策，歐盟指仍在調查中，內地就向世貿提出申訴，雙方看來都暫時拖延，看往後還有否商討空間，故近來也見相關消息淡化，但問題始終未解決，可能會影響新能源車股表現。

 

　　熊麗萍又指，在「汽車新勢力」中，本來理想汽車(02015)股價表現不錯，所推出新車市場反應及公司業績都明顯逐步改善，但股價其後一直下滑，跌至現價相信下跌空間已有限，若有貨可耐心持有，惟升至80元以上宜減持。小鵬則每逢有些利好消息股價都可彈一彈，但同樣不是可揀買的對象。若想買新能源車股，只宜揀龍頭比亞迪。

 

　　小鵬今日升1.73%收報26.5元，最多升4.03%至27.1元，成交2.42億元。其他新能源車股表現各異，比亞迪跌0.28%報212.4元，理想汽車跌1.33%報74.45元，蔚來(09866)升1.18%報30.05元，零跑(09863)無升跌報22.4元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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