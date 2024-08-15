港股 | 午市前瞻 | 內地因素比外圍更影響港股 騰訊績佳惟四百大關難破

恒生指數半日報17171，升57點或0.3%，主板成交超過493億元。恒生中國企業指數報6061，升36點或0.6%。恒生科技指數報3409，升14點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報372元，跌1.8元或0.5%，成交47.57億元；阿里報76.6元，跌1.7元或2.2%，成交22.06億元；美團報103.2元，升1.1元或1.1%，成交15.71億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(騰訊遊戲網頁截圖)

黃偉豪：港股突破17300需更大利好因素

美國7月份CPI按年升2.9%，低於預期及6月份的升幅，美股報升，港股今早低開有支持，半日恒指轉跌為升。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，美國上月通脹率符合預期，且正好處於不高不低水平，令9月減息幅度預期傾向為0.25厘，未至於出現一次過減0.5厘的激進幅度，預計對港股有一定正面影響。



但他認為，誠如今早表現，較左右港股市況的始終是內地因素，例如A股即市表現、經濟政策等。另外，港股步入業績高峰期，個別重磅股業績表現會對港股氣氛有所影響。因此黃偉豪認為，外圍因素對港股而言是催化因素，但更重要的仍是本地與及內地的經濟狀況，預計恒指暫時未能擺脫16500至17300區間上落，要企穩在17300以上才有突破可能。

騰訊績佳 但股價偏強難再有更大升幅

騰訊(00700)公布中期及第二季業績，次季經調整盈利為573.13億人幣，按年升53%，按季升14%，兩者皆遠勝預期。季內分部收入方面，整體增值服務收入按年增6%至788億人幣，國際遊戲收入增9%至139億人幣，績前最受關注的本土遊戲收入一如市場預期重拾升幅，按年增9%至346億人幣。廣告收入保持強勁增速，按年增19%至299億人幣；而金融科技及企業服務收入則按年升4%至504億人幣。

雖然本土遊戲收入重拾升軌，但市場聚焦金融科技之的商業支付收入增速進一步放緩，隔晚騰訊ADR受壓，港股今早亦反覆偏軟，半日微跌。黃偉豪指，騰訊次季業績對辦，甚至可以稱為好過預期，可以留意過去半年以來，不少龍頭科技股業績都開始改善，增速不快但整體向好，騰訊業績亦正正符合市場預期。至於騰訊今日股價偏軟，他解釋因為在一眾科技股中，騰訊一路都比較硬淨，變相佳績過後亦難有太大升幅。



他認為，騰訊績後偏向正面，個別消息如「蘋果稅」等會影響短期股價，但預料問題不大，只要守穩355元，後市基本趨向穩定，但要留意上方400元阻力偏大。

遊戲業有望維持穩定增長





今次業績遊戲業務表現亮眼，黃偉豪認為，本土遊戲業務之後將有望繼續維持穩定增長，因為今年以來內地對遊戲監管大為放寬，每月版號發放量亦良好，單計騰訊旗下新遊戲都成績良好，但始終基數大，料未來將保持這樣的平穩增長。他指出，騰訊此後的增長引擎會是廣告收入方面，尤其新渠道的廣告收入，包括視頻號及直播，都有望為騰訊提供增長新出路。

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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