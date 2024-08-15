新秀麗上半年銷售額下跌，大行紛降目標股價急挫未宜撈底

知名行李箱製造商新秀麗(01910)公布業績，中期純利按年升7.7%至1.64億美元，銷售淨額跌0.4%至17.7億美元，其中亞洲銷售淨額跌2%，並只有同名主品牌銷售額實現增長。新秀麗績後遭多間大行下調目標價，主要指其第二季業績遜預期，管理層又下調全年銷售增長指引。新秀麗今日(15日)低開6%後跌幅擴大，最多跌近15%低見18.04元，創逾一年半新低，半日仍跌逾12%。不過，集團上半年毛利率升至60.2%創紀錄，並尋求於美國雙重上市，可否趁低吸納呢？

（新秀麗網頁截圖）

中期純利按年升7.7%不派息 銷售淨額跌0.4%



新秀麗公布，截至6月30日止中期純利1.64億美元，按年升7.7%，撇除匯兌影響則升16.1%，每股盈利11.3美仙，維持不派中期息。銷售淨額約17.7億美元，跌0.4%；毛利10.6億美元，升2%；毛利率60.2%，創上半年紀錄，升1.4個百分點，受直接面向消費者渠道在總銷售淨額中的佔比上升、品牌組合變化及繼續嚴格控制促銷折扣推動。經營溢利3.147億美元，升0.8%；經調整EBITDA約3.3億美元，跌0.3%。

分區銷售方面，新秀麗上半年亞洲銷售淨額為6.8億美元，按年跌2%；北美洲錄6.08億美元，跌0.5%；歐洲錄3.723億美元，增1.8%；拉丁美洲錄1.075億美元，增2.7%。按品牌計，新秀麗的銷售淨額為9.038億美元，升2.7%；Tumi錄4.139億美元，跌1.7%；American Tourister錄3.074億美元，跌4.2%。

新秀麗：宏觀經濟不確定加劇 續管理促銷折扣保持高利潤率



新秀麗主席Timothy Charles Parker指，對新秀麗上半年的強韌業績感到鼓舞，去年的銷售淨額受旅遊業復甦及積壓的消費者需求推動而創新高後，預計今年將逐漸恢復正常增長，然而表現受宏觀經濟不確定性加劇及消費者情緒疲弱所影響。儘管如此，集團期內繼續保持穩健的財務表現，凸顯彈性的業務模式、利潤率的提升及對開支的持續嚴格管理。另外，董事會已授權公司尋求新秀麗股份於美國雙重上市，認為可將鞏固公司於香港聯交所獲得的強大投資者支持，透過提高公司股份流動性並且讓美國及全球股東更易接觸到公司股份，穩步增強創造價值。



展望下半年，集團指，儘管全球旅遊業及觀光業保持穩健增長，但全球眾多市場的宏觀經濟不確定性加劇及消費者情緒疲弱，集團將利用新秀麗的分權管理架構，在投資推動業務增長的同時，靈活應對更困難的經營環境。同時，集團將繼續進行營銷投資，以推動銷售淨額進一步增長，今年全年營銷開支目標定為銷售淨額約7%，並將繼續努力管理促銷折扣及非營銷開支，以保持新秀麗的高利潤率，並透過其利潤率較高的品牌、渠道及地區，推動可盈利銷售淨額的增長。

美銀證券：次季業績遜預期 管理層下調全年銷售指引

美銀證券發表研報指，新秀麗第二季業績遜預期，管理層將全年銷售增長指引目標由高單位數下調至低單位數，因為第三季增長停滯，整體消費情緒疲弱、去年基數偏高、行業競爭和折扣增加是主要拖累因素。下調其今明兩年經調整EBITDA預測各4%及5%，降每股盈利預測各4%及6%，並將目標價由28.6元降至26.8元。不過，該股今年以來表現落後於恒指，每股盈利風險已被折現。由於其股份回購計劃將於第二季業績公布後啟動，股東總收益率可能達到9%，在香港上市的消費股中名列前茅，因此重申「買入」評級。



富瑞稱，全球消費意欲疲弱，或會拖累新秀麗短期銷售前景，但其財務表現、現金流及成本結構均已改善，考慮到資本充足，管理層將推進2億美元的股份回購計劃，並可能增加派息，尋求於美國雙重上市的計劃仍在進行中，公司亦對明年經營情況維持正面看法。基於最新業績表現，將其2024至2026年純利預測下調11%、15%及19%至3.59億、3.83億及近4.05億美元，銷售額預測則下調6%、9%及11%。展望第三季，預測以當地貨幣呈列的銷售額將下跌1.2%，全年計預測增長1.3%，仍維持「買入」評級，惟將目標價由34.4元降至28.59元。

花旗：料短期盈利面臨壓力 降目標價至30.5元



花旗指，新秀麗次季業績遜預期。按固定匯率計算，收入按年微升1.5%，低於管理層先前指引的6至8%。純利按年增加3.4%至8100萬美元，而經調整EBITDA則按年跌3%。盈利未達預期主要受中國市場疲弱及印度市場價格競爭加劇所拖累。下調其2024至2026財年盈利預測，因銷售前景及利潤趨勢較為疲弱，預期短期盈利將面臨壓力。不過，由於估值吸引，加上公司致力增加股東回報及宣布爭取在美國雙重上市，維持「買入」評級，並將目標價由36.3元降至30.5元。



里昂表示，新秀麗第二季銷售較市場預期低4%；毛利率為60%，仍然保持強勁。管理層考慮到宏觀不確定性因素，將全年銷售指引下調至按年低個位數增長。相信集團的短期壓力仍會持續，而在美國第二上市會是驅動該股評級的催化劑，將目標價由33元降至27元，維持「跑贏大市」評級。





大和：消費者愈趨審慎損害公司增長 惟盈利率強勁令人驚喜



大和指，新秀麗第二季收入顯示縱使全球旅遊需求持續，消費者愈來愈審慎正損害公司在近乎所有主要市場的增長。兩個最重要亞洲市場，即中國及印度的季度收入分別按年跌4%及11%，管理層更預期第三季將進一步按年下跌。

不過，大和指，有關情況不會顯著改變該股的投資理據，基於市場已長期計入疲弱的能見度，另公司在困難宏觀環境下的盈利率保持強勁令人驚喜，毛利率及經調整EBITDA率在上半年創新高，重申其「買入」評級，相信該股估值便宜，並獲2億美元股份回購與在美國雙重上市利好支撐，但下調其今年至2026年每股盈利預測19%至22%，以反映不明朗的宏觀展望，目標價由37元降至30元。

何啟俊：下半年業績可能更差 宜待跌至16元才博反彈

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指表示，新秀麗中期盈利及收入都遠低於彭博預期，而在收入下跌情況下，盈利卻升7.7%，也只得益於毛利率上升，以及財務管理及營業費用率等。管理層又預期第三季銷售額會略低於零，即負增長，其中亞太區包括中國及印度市場表現更令人擔心，畢竟中國第一季銷售仍有雙位數增長，到了第二季卻出現負增長。公司亦同時下調全年銷售增長指引，市場也料其受宏觀經濟不確定性及消費情緒疲弱影響，下半年業績難有改善，雖然其現價預測市盈率只有8.5倍相對低，但在下半年業績可能更差的預期下，未宜貿然撈底。股價今早也曾跌穿重要支持位18至19元，可能會下試2020年時低位15.5至16元，可跌至此水平才投機性博反彈。

新秀麗半日跌12.44%收報18.52元，最多跌14.7%低見18.04元，連跌3日，累計跌幅15.24%，成交3.72億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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