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李澤鉅：「不敢賭香港市場太差，邊個賭香港長期差都錯」

15/08/2024

　　長實(01113)主席李澤鉅在網上中期業績會議上稱，「我不敢賭香港市場（樓市）太差，過去歷史話畀我哋聽，邊個賭香港長期差都是錯」。他指出，沒有水晶球去預測香港樓市，但於過去十年，香港已經歷多個周期，當中賺最多錢的人，就是當所有人看淡時最為樂觀，個人經驗亦反映，香港市場翻身十分之快，甚至讓人反應不及。

 

李澤鉅：「不敢賭香港市場太差，邊個賭香港長期差都錯」

李澤鉅（網上截圖）

 

　　至於長實推盤，主要以市場導向，他本人一直都相信銷售團隊。

 

續競投香港項目，集團有能力隨時動用大量資金回來投資

 

　　李澤鉅指出，會繼續競投香港項目。當市場復甦時，利潤會快速復甦，加上集團沒有「穩贏」心態，而現時亦處於選擇優勢，如有一定數量的海外投資項目，提供雙位數字回報率，「如果香港有好的投資機會，我們會很容易用國際資產籌集資金返回香港」，或是當香港或內地有龐大的投資機會時，可以有能力隨時動用大量資金回來投資。

 

　　他亦指，集團於英國過去數年投資，有助抵銷本港租賃市場下跌影響。集團租賃資產出租率現約85%，他稱會繼續嘗試做得更好；而當市場復甦，長江中心二期亦會表現良好。

 

　　不過，集團提到上半年英式酒館經營環境持續困難。長實企業業務發展部總經理馬勵志回應稱，年內會著力提升業務利潤能力，提供良好客戶體驗，亦期望市場潛在減息會有所利好。

 

李澤鉅：不敢太看淡內地零售，無想過長和第二上市

 

　　長和(00001)主席李澤鉅指出，對回購維持開放態度，相信在基本面考慮下，現時股價屬吸引水平去進行回購。而上半年未有進行回購，則因集團採取謹慎的財務策略。

 

　　長和上半年零售部門方面，撇除東盟及亞洲以外，大部分業務表現強勁，甚至超越疫前水平。黎啟明稱，雖然內地零售業務面對挑戰，但不敢長期看淡內地零售市場。不過，保健及美容產品方面，則預期亞太區市場趨勢持續正面，亦會抵銷非亞洲市場的疲弱情況。李澤鉅則指出，「今日內地生意係辛苦啲，但不敢太過睇淡中國（內地）零售市場」，稱內地大家對於過去十年輝煌成績有目共睹。

 

對回購維持開放態度

 

　　對於旗下長和基建(01038)剛宣布即將在英國將第二上市，被問及有否考慮將其他長和系公司在海外第二上市，他直指一直未有此想法，其後表示會先完成長建上述的相關工作。他亦提到，長建強勁財務表現，可給予尋找新收購項目機會，以及夥策略夥伴長實及電能實業(00006)尋找新投資機會。

 

　　被問及會否再投資本港基建項目，李澤鉅指，過去數年，基建部門表現良好，集團續尋找全球具吸引力的投資機會，亦重申「如果香港有好的投資機會，我們很容易用國際資產籌集資金返港」。

 

　　對於長和較早前有管理層變動，李澤鉅則稱，集團策略將維持不變。

 

下半年港口資本支出較高

 

　　港口業務方面，長和聯席董事總經理兼屈臣氏集團董事總經理黎啟明指出，就算紅海危機持續平復，航線重新編排及營運需時，但旗下中東港口所受影響則不大。他料，第三季需求樂觀，惟第四季放緩，由於航運公司提前補充因應假期旺季貨櫃訂單。而長和聯席董事總經理及財務董事陸法蘭則指出，港口業務資本支出於下半年因持續投資，包括用於解決墨西哥港口擠塞，資本只支出會多於上半年。

 

　　對於英國競爭當局將英國電訊合併決定日期順延至今年12月7日。陸法蘭確信，合併有助增加規模競爭，期望監管當局會見到，以及集團可明確反映相關效應。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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