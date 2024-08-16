美股 | 七月零售數據強勁，道指大漲逾550點，標普六連漲

首次申領失業救濟人數下降

美國7月份零售銷售增幅超過預期，首次申領失業救濟人數下降，緩解了對經濟衰退的擔憂，美股周四（15日）漲幅擴大。



道指上漲554點，或1.4%，報40563.06點。標普500上漲88.01點，或1.6%，報5543.22點，連續第六個交易日上漲。納指上漲401.89點，或2.3%，報17594.5點。



非必需消費品和科技類股漲幅居前，沃爾瑪股價觸及盤中紀錄高位，股價上漲6%，此前該公司上調了全年業績預期。華爾街分析指，大量數據顯示勞動力市場仍保持良好狀態，並且在刺激消費者支出。



美國7月份零售銷售增加1%，增幅超過預期，表明消費者即使在面對高物價和高借貸成本的情況下仍保持著活力。與此同時，截至8月10日當周，美國首次申領失業救濟人數減少7000至22.7萬，為7月初以來的最低水平。





美元兌日圓上漲逾1%



美元走高，美匯指數上漲0.42%，至103.03。美元兌日圓上漲逾1%，至高達149.32。美元兌瑞郎一度上漲1.1%，至0.8749，隨後抹去漲幅。英鎊兌美元漲0.2%，至1.2862，英國GDP數據顯示經濟從去年的衰退中持續穩步復甦。



聖路易斯聯邦儲備銀行行長慕撒冷(Alberto Musalem)表示，他相信聯儲局降息的時機正在臨近。而市場分析指，「美國經濟正在放緩，但仍將高於潛在水平。這意味著市場將削減對聯儲局降息的大手筆押注，這會提振美元。」



面對強勁美元，金價仍上漲。紐約期金漲0.5%，收每盎司2492.4美元。受伊朗緊張局勢和美國零售銷售強勁影響，油價結束兩日連跌。紐約期油上漲超過1美元，收於每桶78美元上方，此前兩個交易日累計下跌超過3%。布蘭特期油上漲1.6%，報每桶81.04美元。

撰文:經濟通國金組

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