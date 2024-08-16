  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 七月零售數據強勁，道指大漲逾550點，標普六連漲

16/08/2024

美股 | 七月零售數據強勁，道指大漲逾550點，標普六連漲

 

首次申領失業救濟人數下降

 

 

　　美國7月份零售銷售增幅超過預期，首次申領失業救濟人數下降，緩解了對經濟衰退的擔憂，美股周四（15日）漲幅擴大。

 


　　道指上漲554點，或1.4%，報40563.06點。標普500上漲88.01點，或1.6%，報5543.22點，連續第六個交易日上漲。納指上漲401.89點，或2.3%，報17594.5點。

 


　　非必需消費品和科技類股漲幅居前，沃爾瑪股價觸及盤中紀錄高位，股價上漲6%，此前該公司上調了全年業績預期。華爾街分析指，大量數據顯示勞動力市場仍保持良好狀態，並且在刺激消費者支出。

 


　　美國7月份零售銷售增加1%，增幅超過預期，表明消費者即使在面對高物價和高借貸成本的情況下仍保持著活力。與此同時，截至8月10日當周，美國首次申領失業救濟人數減少7000至22.7萬，為7月初以來的最低水平。

 



美元兌日圓上漲逾1%

 

 


　　美元走高，美匯指數上漲0.42%，至103.03。美元兌日圓上漲逾1%，至高達149.32。美元兌瑞郎一度上漲1.1%，至0.8749，隨後抹去漲幅。英鎊兌美元漲0.2%，至1.2862，英國GDP數據顯示經濟從去年的衰退中持續穩步復甦。

 


　　聖路易斯聯邦儲備銀行行長慕撒冷(Alberto Musalem)表示，他相信聯儲局降息的時機正在臨近。而市場分析指，「美國經濟正在放緩，但仍將高於潛在水平。這意味著市場將削減對聯儲局降息的大手筆押注，這會提振美元。」

 


　　面對強勁美元，金價仍上漲。紐約期金漲0.5%，收每盎司2492.4美元。受伊朗緊張局勢和美國零售銷售強勁影響，油價結束兩日連跌。紐約期油上漲超過1美元，收於每桶78美元上方，此前兩個交易日累計下跌超過3%。布蘭特期油上漲1.6%，報每桶81.04美元。

 

撰文:經濟通國金組

 

 

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00365

芯成科技

0.144

異動股

01643

現代中藥集團

0.305

異動股

00168

青島啤酒股份

47.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00365 芯成科技
  • 0.144
  • 01643 現代中藥集團
  • 0.285
  • 00168 青島啤酒股份
  • 47.400
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.000
  • 01094 承輝國際
  • 0.560
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.660
  • 目標︰$12.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 27.450
  • 目標︰$30.00
  • 01818 招金礦業
  • 13.040
  • 目標︰$15.00
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.960
  • 目標︰$8.80
  • 00811 新華文軒
  • 9.980
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.100
  • 00700 騰訊控股
  • 374.000
  • 00005 滙豐控股
  • 65.950
  • 00001 長和
  • 39.300
  • 00941 中國移動
  • 74.400
報章貼士
  • 00992 聯想集團
  • 9.660
  • 目標︰$12.00
  • 00288 萬洲國際
  • 5.640
  • 目標︰$6.00
  • 02318 中國平安
  • 34.350
  • 目標︰$38.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 76.450
即時重點新聞

16/08/2024 13:38  《寶島股市》台積電彈2.8%，引領台股收升2.1%

16/08/2024 12:15  《午市前瞻》恒指企穩牛熊線樂觀，京東系被低估，升勢未完

16/08/2024 12:05  恒指升288點報17397，京東集團升9%，港鐵升6%

16/08/2024 11:00  【外圍經濟】受隔夜美股收高提振，日經指數收復37000點大關

16/08/2024 10:10  【恒指季檢】恒指季檢結果即將出爐，信達生物、中遠海運等或染藍

16/08/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒３５億元，買盈富沽美團

16/08/2024 08:50  【大行炒Ｄ乜】阿里績後獲多間大行升目標，高盛升長和、長實目標

16/08/2024 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７９５７，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

1周部署 | 陳永陸：恒指現好兆頭，可上望18000點新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 阿里巴巴、京東系、長和系績後點部署，一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】新首都明「首秀」，印尼挑戰未完新文章
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

黃金長線看好的三大基本面
人氣文章

著數速遞

HK Express馬來西亞檳城新航線11月首航！每日1班往返航班、來回機票最平$18！連20kg行李連稅幾多錢？
人氣文章

娛樂情報

莊韻澄狂呻遭「前夫」呂成忠長期騷擾！失聯僅30分鐘即報警上門：差啲以為我失蹤20小時
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「各位觀眾，我係楚原」楚原電影回顧展：選映 26 部作品，見證香港電影的演變與突破
人氣文章

Travel & Dining

中秋節2024 | 8大精緻月餅禮盒推介！環保雙層便當禮盒／玉兔星影燈籠／復古高貴通花造型，貴氣得體不失禮！
人氣文章

Art & Living

3本關於巴黎的讀物，感受一席流動的、過期的、疲累的巴黎饗宴
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胰臟癌症狀 | 30歲女無任何不適體檢驚現5cm胰臟腫瘤！醫生：逾7成早期患者無症狀！1類人患胰臟癌機會高8倍 新文章
人氣文章
直腸癌症狀｜15歲少女腹脹確診患晚期結直腸癌！揭與兩大不良飲食習慣有關！即睇8類腸癌高危因素+５大防癌方法
人氣文章
澳州醫學團隊預測：2050年全球男性患癌人數升幅逾8成、死亡率激增93%！兩個習慣是致癌主因！即睇12種防癌食物清單新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2024 15:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2024 15:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2024 15:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/08/2024 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/08/2024
1周部署 | 陳永陸：恒指現好兆頭，可上望18000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

科技人才爭奪戰，應向美國搶精英

16/08/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金