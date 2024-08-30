  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中銀香港 | 中期多賺近兩成增派息，大行叫買股價飆港銀首選？

30/08/2024

　　中銀香港(02388)昨日(29日)收市後公布業績，中期純利按年升18%至200億元，派息增加8.2%至57仙；淨息差1.46%，按年擴闊1個基點。雖然上半年撥備增近七成，但不良貸款率為1.06%，與去年同期相近，績後多家大行仍予「買入」評級，今早(30日)股價飆半成，現價股息率仍有近7厘。值得一提，恒生銀行(00011)早前公布中期純利按年僅增1%至99億元，不良貸款比率由去年底2.83%急升至5.32%，而東亞銀行(00023)中期純利按年跌20%至21億元，中期息減少近14%至31仙。相比之下，以本港業務為主的銀行當中，中銀香港業績明顯較好，應可看高一線。

 

（李崇偉攝）

 

中期純利按年升18%派息增8%　淨息差擴闊1基點至1.46%


　　中銀香港公布，截至2024年6月30日止中期純利200.4億元，按年升17.9%，勝預期；每股基本盈利1.8954元，派中期息0.57元，上年同期派0.527元，按年升8.2%。期內淨利息收入為259.82億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為288.17億元，按年升15.3%，主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。淨息差為1.46%，按年擴闊1個基點。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.61%，按年擴闊5個基點。減值貸款比率為1.06%，持續優於市場平均水平。


　　期內提取減值準備前之淨經營收入為353.36億元，按年升14.6%。經營支出為81.21億元，按年增3.4%。成本對收入比率為22.98%，維持本地銀行業較佳水平。

 

上半年撥備按年增68.7%   不良貸款率1.06%


　　上半年貸款及其他帳項減值準備淨撥備為20.67億元，按年增加68.7%，與2023年下半年相比，減值準備淨撥備減少60.2%，主要是2023年下半年若干客戶評級下降，以及對個別不良客戶撥備增提，令撥備基數較高。另上半年不良貸款率為1.06%，與去年同期的1.05%相近。截至6月30日，中銀總貸款減值準備對客戶貸款比率為0.96%。而内房不良貸款率為10.3%，總規模為896億元，較去年底下降3.6%，當中國企客戶佔82%，民企佔18%。


　　截至2024年6月30日，普通股權一級資本較上年末增長6%，主要由2024年上半年盈利帶動。總資本較上年末增長5.3%。風險加權資產較上年末升0.6%，其中集團自2024年起採用重新開發的住宅按揭違約損失率模型作資本計算，令相關風險權重下降，抵銷了業務發展所帶來的部分風險加權資產升幅。普通股權一級資本比率及一級資本比率均為20.05%，總資本比率為22.17%。

 

中銀香港：冀全年淨利息收入穩中有升   房地產資產質量良好風險可控

 

　　中銀香港副總裁兼財務總監劉承鋼表示，隨著該行核心業務持續增長，今年上半年淨利息收入及淨息差均表現良好，當中包括其存貸款基本保持穩定，直接推動生息資產上升，亦主動管控好該行的資產和負債等。而市場普遍預測美聯儲可能很快將進行減息，而環球來看目前也處在一個市場利率下行的趨勢，減息對銀行的淨息差將會構成一定的壓力，但該行會就此作出前瞻性部署，多措並舉緩解市場利率下行對該行淨息差的影響，推動該行全年的淨利息收入能夠穩中有升。


　　副總裁王化斌表示，香港市場貸款需求仍然比較疲弱，但該行的貸款基本是穩定的，展望下半年，從貸款需求端來看，眾多因素也會影響貸款需求，包括經濟復甦情況及美元和港元利率走勢。內地、香港及東南亞三大市場機遇和挑戰並存，該行的策略為堅持穩中求進的基調，努力實現貸款穩定增長。


　　副總裁兼風險總監徐海峰指，該行今年致力維持全年的不良貸款率保持相對平穩，也有信心繼續優於市場平均水平，也會作出充分撥備，力爭下半年的信貸成本環比保持相對平穩。而今年在高息環境下，香港房地產貸款市場仍然受壓，部分房地產企業的流動性的壓力也有所增大，但整體該行的相關地產組合資產質量維持良好，而從貸款的結構上來看也處於健康水平，相關風險可控，而從客戶結構上來看，該行香港房地產客戶更多為本地大型藍籌企業，相關企業的財務狀況整體穩定，展望下半年，該行會積極拓展客戶需求，也會堅持一貫審慎穩健的風險管控政策，確保資產質量持續保持良好水平。

 

美銀：上半年純利勝預期兼資產質素穩定   升目標價至30.9元

 

　　美銀證券發表研報指，中銀香港上半年純利按年增17.9%至200億元，優於該行預期增7%，該行淨息差表現好於同業，資產質素穩定，且撥備覆蓋率有所改善，上調其2024至2026年盈利預測3%至6%，目標價相應由28.8元升至30.9元，維持「買入」評級，以反映其強勁的盈利增長、估值吸引以及達7.6%的高股息率，相較於恒生，更看好其表現。

 

　　高盛稱，中銀香港第二季營業利潤為122億元，按年增14%，較市場及該行預期為高，上半年每股盈利較市場及該行預期為高，但每股派息遜於市場預期，上半年派息比率30%，創歷史新低。該行不良貸款率按季持平於約1%，信貸成本按季上升，遜於該行預期，符合市場預期，預期股價對業績表現反應溫和。考慮到第二季表現勝預期，上調其2024及2025財年每股盈利增長預測6%及5%，並下調2026財年每股盈利增長預測7%，將目標價由30.1元降至27.7元，維持「買入」評級。

 

花旗：上半年表現勝預期惟貸款增長較差   予目標價27.6元

 

　　花旗指，中銀香港上半年純利按年增18%至200億元，總收入按年增15%至353億元，均較市場預期高出3%，這得益於期內經調整淨利息收入表現強勁，而非利息收入表現穩健。營運支出和信貸成本基本上符合預測。CET1比率較去年底提高1個百分點至20.0%，部分歸功於抵押貸款RWA權重有所優化，予「買入」評級，目標價27.6元。

 

　　不過，花旗認為，貸款增長是中期業績較負面的部分，期內淨借貸按半年持平，但按季跌2%。香港企業貸款按半年跌1%，離岸貸款按半年跌2%，但被按揭貸款按半年增3%所抵銷。另管理層目標下半年維持NPL比率和信用成本穩定，而實施巴塞爾協議III(Basel III)的最後部分料將有利資本狀況。

 

溫鋼城：受制香港經濟環境盈利難大增   惟股息率吸引23.8元可吸

 

中銀香港 | 中期多賺近兩成增派息，大行叫買股價飆港銀首選？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中銀香港上半年減值撥備金額大增近七成，料繼續成為其隱憂。事實上，香港經營環境較複雜，樓價已累積跌約三成，開始有銀行call loan，金管局早前也要出手幫中小企，而之前疫情時中小企擔保貸款的壞帳亦較多，達到七八成，銀行取態較保守有其道理。雖然金管局「出聲」，但銀行不批出新貸款可以有很多借口。中銀香港以香港為本，有一班熟客戶、老客戶，但香港暫仍要休養生息，在經濟環境不太好的情況下，盈利要大幅增長不容易，而美國減息亦會令其淨息差收窄，資產質素可能會輕微惡化。相信其股價會繼續橫行，前頂約25元會成為短期阻力，不建議現價買入。不過，其股息率不差，市場預期有8厘幾，是其最大吸引之處，今次中期息亦增至57仙，待股價回至之前橫行區頂約23.8元才買入較佳。

 

　　中銀香港半日升5.07%收報24.85元，成交4.89億元。其他本地銀行股亦普遍隨大市上升，滙控升0.88%報68.85元，恒生升0.84%報95.6元，渣打(02888)升0.44%報679.65元，東亞升0.61%報9.95元，大新銀行(02356)升1.93%報6.34元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他中銀香港相關新聞：
大行報告 | 內銀內險點揀好？一表盡掌握
大新銀行中期純利升25.6%至13.96億港元，派息27港仙
《外資精點》花旗:中銀香港半年表現勝預期，惟貸款增長欠佳
《外資精點》高盛:中銀香港次季業績勝預期，降目標至27.7元

 

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02611

國泰君安

8.290

異動股

01010

天璽曜１１

0.540

異動股

02171

科濟藥業－Ｂ

3.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02611 國泰君安
  • 8.290
  • 01010 天璽曜１１
  • 0.540
  • 02171 科濟藥業－Ｂ
  • 3.250
  • 00195 綠科科技國際
  • 0.280
  • 02552 華領醫藥－Ｂ
  • 1.150
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.670
  • 目標︰$0.80
  • 00656 復星國際
  • 4.050
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 118.200
  • 目標︰$129.20
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.660
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.180
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.450
  • 00700 騰訊控股
  • 382.000
  • 00941 中國移動
  • 76.200
  • 00005 滙豐控股
  • 68.600
  • 00388 香港交易所
  • 240.400
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 8.360
  • 目標︰--
  • 09969 諾誠健華
  • 4.980
  • 目標︰$5.40
  • 01426 春泉產業信託
  • 1.900
  • 目標︰$2.14
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.265
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 33.600
即時重點新聞

30/08/2024 12:46  【提振內房】傳中國擬下調存量房貸利率，首次允許轉按揭

30/08/2024 13:23  《異動股》大新銀行(2356)績後飆逾7%，中期息增1.4倍

30/08/2024 13:11  《中資異動》四環醫藥漲近4%，「減肥神藥」內地臨床實驗獲批

30/08/2024 13:04  《異動股》萬科急飆近9%領漲內房，傳內地擬下調存量房貸利率

30/08/2024 12:07  恒指半日升313點報18100返月高，理想開車比亞迪系兩股漲

30/08/2024 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒６７億元，買騰訊沽工商銀行

30/08/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通降長汽至中性，中金升交行目標近兩成

30/08/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９５４，三個月拆息較上日微升至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存量房貸利率或降，滬指月挫3%，阿里完成三年整改新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地再推救市措施內房爆升，績差遭大行唱淡博唔過？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 民調結果持續對特朗普不利，賀錦麗在七大搖擺州領先新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費
人氣文章

娛樂情報

炎明熹遭TVB官網藝人名單除名？半日後悄悄「翻生」有轉機？ 當紅12位小生花旦「現身」在名單首頁
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】堅定信仰急需創新高，大客遭狙擊拖累老黃？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Le Labo城市限定系列回歸！新成員是「芫茜香水」？一年一度限定，入手人氣東京、上海、柏林香調！
人氣文章

港女講男．妮洛

首次約會就被Out？見面談及這2個話題，切忌自踩地雷、口不擇言！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

紅寶石和尖晶石成拍賣場上的新貴寶石！可媲美紅、藍寶石？藍色尖晶石更難求？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
著名魔術師劉謙患肺腺癌！曾上「春晚」紅遍中港台今年初做手術！腫瘤科醫生拆解「無聲殺手」症狀！與肺癌有何不同？新文章
人氣文章
74歲英格蘭前領隊艾歷臣胰臟癌病逝！上周發布影片向球迷告別：不用覺得遺憾，微笑吧！即睇胰臟癌7大症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 18:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事30/08/2024
神州經脈 | 存量房貸利率或降，滬指月挫3%，阿里完成三年整改
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

29/08/2024 19:16

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金