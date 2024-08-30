中銀香港 | 中期多賺近兩成增派息，大行叫買股價飆港銀首選？

中銀香港(02388)昨日(29日)收市後公布業績，中期純利按年升18%至200億元，派息增加8.2%至57仙；淨息差1.46%，按年擴闊1個基點。雖然上半年撥備增近七成，但不良貸款率為1.06%，與去年同期相近，績後多家大行仍予「買入」評級，今早(30日)股價飆半成，現價股息率仍有近7厘。值得一提，恒生銀行(00011)早前公布中期純利按年僅增1%至99億元，不良貸款比率由去年底2.83%急升至5.32%，而東亞銀行(00023)中期純利按年跌20%至21億元，中期息減少近14%至31仙。相比之下，以本港業務為主的銀行當中，中銀香港業績明顯較好，應可看高一線。

（李崇偉攝）

中期純利按年升18%派息增8% 淨息差擴闊1基點至1.46%



中銀香港公布，截至2024年6月30日止中期純利200.4億元，按年升17.9%，勝預期；每股基本盈利1.8954元，派中期息0.57元，上年同期派0.527元，按年升8.2%。期內淨利息收入為259.82億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為288.17億元，按年升15.3%，主要由平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。淨息差為1.46%，按年擴闊1個基點。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.61%，按年擴闊5個基點。減值貸款比率為1.06%，持續優於市場平均水平。



期內提取減值準備前之淨經營收入為353.36億元，按年升14.6%。經營支出為81.21億元，按年增3.4%。成本對收入比率為22.98%，維持本地銀行業較佳水平。

上半年撥備按年增68.7% 不良貸款率1.06%



上半年貸款及其他帳項減值準備淨撥備為20.67億元，按年增加68.7%，與2023年下半年相比，減值準備淨撥備減少60.2%，主要是2023年下半年若干客戶評級下降，以及對個別不良客戶撥備增提，令撥備基數較高。另上半年不良貸款率為1.06%，與去年同期的1.05%相近。截至6月30日，中銀總貸款減值準備對客戶貸款比率為0.96%。而内房不良貸款率為10.3%，總規模為896億元，較去年底下降3.6%，當中國企客戶佔82%，民企佔18%。



截至2024年6月30日，普通股權一級資本較上年末增長6%，主要由2024年上半年盈利帶動。總資本較上年末增長5.3%。風險加權資產較上年末升0.6%，其中集團自2024年起採用重新開發的住宅按揭違約損失率模型作資本計算，令相關風險權重下降，抵銷了業務發展所帶來的部分風險加權資產升幅。普通股權一級資本比率及一級資本比率均為20.05%，總資本比率為22.17%。

中銀香港：冀全年淨利息收入穩中有升 房地產資產質量良好風險可控

中銀香港副總裁兼財務總監劉承鋼表示，隨著該行核心業務持續增長，今年上半年淨利息收入及淨息差均表現良好，當中包括其存貸款基本保持穩定，直接推動生息資產上升，亦主動管控好該行的資產和負債等。而市場普遍預測美聯儲可能很快將進行減息，而環球來看目前也處在一個市場利率下行的趨勢，減息對銀行的淨息差將會構成一定的壓力，但該行會就此作出前瞻性部署，多措並舉緩解市場利率下行對該行淨息差的影響，推動該行全年的淨利息收入能夠穩中有升。



副總裁王化斌表示，香港市場貸款需求仍然比較疲弱，但該行的貸款基本是穩定的，展望下半年，從貸款需求端來看，眾多因素也會影響貸款需求，包括經濟復甦情況及美元和港元利率走勢。內地、香港及東南亞三大市場機遇和挑戰並存，該行的策略為堅持穩中求進的基調，努力實現貸款穩定增長。



副總裁兼風險總監徐海峰指，該行今年致力維持全年的不良貸款率保持相對平穩，也有信心繼續優於市場平均水平，也會作出充分撥備，力爭下半年的信貸成本環比保持相對平穩。而今年在高息環境下，香港房地產貸款市場仍然受壓，部分房地產企業的流動性的壓力也有所增大，但整體該行的相關地產組合資產質量維持良好，而從貸款的結構上來看也處於健康水平，相關風險可控，而從客戶結構上來看，該行香港房地產客戶更多為本地大型藍籌企業，相關企業的財務狀況整體穩定，展望下半年，該行會積極拓展客戶需求，也會堅持一貫審慎穩健的風險管控政策，確保資產質量持續保持良好水平。

美銀：上半年純利勝預期兼資產質素穩定 升目標價至30.9元

美銀證券發表研報指，中銀香港上半年純利按年增17.9%至200億元，優於該行預期增7%，該行淨息差表現好於同業，資產質素穩定，且撥備覆蓋率有所改善，上調其2024至2026年盈利預測3%至6%，目標價相應由28.8元升至30.9元，維持「買入」評級，以反映其強勁的盈利增長、估值吸引以及達7.6%的高股息率，相較於恒生，更看好其表現。

高盛稱，中銀香港第二季營業利潤為122億元，按年增14%，較市場及該行預期為高，上半年每股盈利較市場及該行預期為高，但每股派息遜於市場預期，上半年派息比率30%，創歷史新低。該行不良貸款率按季持平於約1%，信貸成本按季上升，遜於該行預期，符合市場預期，預期股價對業績表現反應溫和。考慮到第二季表現勝預期，上調其2024及2025財年每股盈利增長預測6%及5%，並下調2026財年每股盈利增長預測7%，將目標價由30.1元降至27.7元，維持「買入」評級。

花旗：上半年表現勝預期惟貸款增長較差 予目標價27.6元

花旗指，中銀香港上半年純利按年增18%至200億元，總收入按年增15%至353億元，均較市場預期高出3%，這得益於期內經調整淨利息收入表現強勁，而非利息收入表現穩健。營運支出和信貸成本基本上符合預測。CET1比率較去年底提高1個百分點至20.0%，部分歸功於抵押貸款RWA權重有所優化，予「買入」評級，目標價27.6元。

不過，花旗認為，貸款增長是中期業績較負面的部分，期內淨借貸按半年持平，但按季跌2%。香港企業貸款按半年跌1%，離岸貸款按半年跌2%，但被按揭貸款按半年增3%所抵銷。另管理層目標下半年維持NPL比率和信用成本穩定，而實施巴塞爾協議III(Basel III)的最後部分料將有利資本狀況。

溫鋼城：受制香港經濟環境盈利難大增 惟股息率吸引23.8元可吸

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中銀香港上半年減值撥備金額大增近七成，料繼續成為其隱憂。事實上，香港經營環境較複雜，樓價已累積跌約三成，開始有銀行call loan，金管局早前也要出手幫中小企，而之前疫情時中小企擔保貸款的壞帳亦較多，達到七八成，銀行取態較保守有其道理。雖然金管局「出聲」，但銀行不批出新貸款可以有很多借口。中銀香港以香港為本，有一班熟客戶、老客戶，但香港暫仍要休養生息，在經濟環境不太好的情況下，盈利要大幅增長不容易，而美國減息亦會令其淨息差收窄，資產質素可能會輕微惡化。相信其股價會繼續橫行，前頂約25元會成為短期阻力，不建議現價買入。不過，其股息率不差，市場預期有8厘幾，是其最大吸引之處，今次中期息亦增至57仙，待股價回至之前橫行區頂約23.8元才買入較佳。

中銀香港半日升5.07%收報24.85元，成交4.89億元。其他本地銀行股亦普遍隨大市上升，滙控升0.88%報68.85元，恒生升0.84%報95.6元，渣打(02888)升0.44%報679.65元，東亞升0.61%報9.95元，大新銀行(02356)升1.93%報6.34元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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