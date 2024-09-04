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油股 | 憂供過於求油價大跌創近9個月低，中海油中石油獲大行唱好照樣急插未宜急撈？

04/09/2024

　　北非主要產油國利比亞有望解決原油供應中斷的爭端，加上石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)或於10月增產，以及中美經濟數據疲弱，加深市場對原油需求擔憂，令布蘭特期油昨日(3日)急跌4.9%報每桶73.75美元，紐約期油跌4.4%報70.34美元，齊創近9個月來新低。「三桶油」今日(4日)也隨油價下挫，其中中海油(00883)及中石油(00857)都插逾半成，兩桶油早前公布業績後都獲大行唱好，卻未能遏止跌勢，看來仍未到吸納之時。

 

憂供過於求油價大跌創近9個月低，中海油中石油獲大行唱好照樣急插未宜吸納？

（Shutterstock）

 

中美經濟數據疲弱加深對需求擔憂　利比亞有望解決供應中斷爭端

 

　　近幾個月來，中國和美國等主要石油消費國的經濟擔憂打壓了市場情緒，只有偶爾的地緣政治憂慮和輕微的供應中斷能夠轉移市場注意力。中國8月份製造業採購經理指數(PMI)報49.1，按月下降0.3個百分點，低於50的盛衰分界線，創半年新低兼遜預期，加深市場對其原油需求擔憂。另中國7月新出口訂單8個月來首次下降，且8月新房價格漲幅為今年以來最小。美國方面，最新公布的8月份ISM製造業指數為47.2，不但連續第5個月處於收縮區間，更低於市場預期的47.5。

 

　　另外，OPEC成員國利比亞有望解決原油供應中斷的爭端，亦令油價回落。事件緣於早前控制西部的利比亞總統委員會宣布更換央行行長，東部政府隨即宣布關閉所有石油生產及出口，以表達不滿，令該國每日原油產量由約100萬桶降至約45萬桶，一度刺激國際油價急升。不過，利比亞立法機構代表昨日簽署的聲明顯示，已同意在聯合國主持的會談後30天內任命新的央行行長。盛寶銀行分析師Ole Hansen表示，有關達成協議的臆測引發了原油市場賣盤。瑞穗證券美國能源期貨部門主管Robert Yawger指，供應過剩、需求下滑、技術面看跌和產品基本面不佳正合力摧毀原油市場。

 

路透：OPEC+將按計劃從10月開始增產　冀聯儲局降息提振經濟

 

　　另方面，路透上周五(30日)援引6名知情人士消息報道，由於利比亞的石油供應中斷以及OPEC+的一些成員國承諾減產以彌補生產過剩，該組織將繼續按計劃從10月份開始提高石油產量，以抵銷需求疲軟的影響。OPEC+的8個成員國計劃在10月份將每日產量提高18萬桶，此為解除每日減產220萬桶計劃的措施之一，同時將其他減產計劃維持到2025年底。


　　雖然需求增長放緩尤其是中國，已對油價造成壓力，一些分析師也懷疑OPEC+是否會按計劃在10月份增產，但知情人士透露，隨著利比亞減產讓油市緊張，以及美國聯儲局在9月中旬降息的希望增強，增產計劃仍在繼續。其中一名知情人士稱，需求方面存在許多不確定性，但也存在聯儲局降息將提振經濟成長的希望。OPEC+先前曾表示，若是市場依然積弱不振，有可能暫停或是逆轉增產計劃。知情人士表示，未來的增產行動可能逐月決定。而在10月2日召開聯合部長級監督委員會(JMMC)之前，OPEC+並未安排任何正式會談。


高盛：AI未來10年或為油價添壓　惟油價最近跌幅偏大


　　此外，高盛於昨日表示，人工智能(AI)可能會在未來10年通過提振石油供應，給油價造成拖累。AI有可能將開發新頁岩油井的成本降低約30%，這將推動邊際激勵價格下降約5美元/桶。假設在AI的催化下，目前美國頁岩油極低的採收率將躍升10至20%，將推動石油儲量增加8至20%(100至300億桶)。估計在未來10年內，通過提高收入，AI或給石油需求帶來70萬桶/日的小幅提振。而與未來10年電動汽車和天然氣價格下降對石油需求的負面影響相比，AI造成的影響較小。


　　另高盛分析師Yulia Grigsby等在報告中指，油價最近的下跌相對於基本面消息而言幅度偏大，為金融需求復甦留下了空間，儘管價格有進一步下跌的風險。油價下跌是因為利比亞原油供應有望恢復，以及投資者在中美發布的經濟數據不佳後規避風險。跌勢可能因追蹤趨勢的算法交易策略被放大。預計非OPEC產油國的供應增長將更為強勁，尤其是加拿大。綜合來看，該行對布蘭特油價70至85美元/桶的預測區間面臨的風險偏向下行。


摩通：中海油業務前景佳派息回購政策不變　升目標價至23.5元

 

　　摩通近日發表研報指，中海油管理層在日前的業績發布會中透露，公司的蓋亞那業務、莫桑比克業務、中國天然氣業務的增長前景良好，同時強調其成本控制措施，以及實現今年上半年每桶油總成本於27.75美元。另外，中海油仍維持派息及回購政策基本不變。集團目前的派息政策將於今年內到期，管理層指，派息政策的轉變將取決於公司產量的增長計劃及債務情況。考慮到上述因素，將中海油目標價由20.5元升至23.5元，維持「增持」評級。

 

　　星展指，中海油中期業績堅如磐石，作為龍頭石油及天然氣企業的地位毋庸置疑，上半年桶油主要成本低於30美元，屬極具競爭力，加上其穩健增長策略和卓越執行力，推動上半年純利創新高，達到797億人民幣，較市場預期高5%。不過，中海油的業務及股價與油價表現有高度相關性，由於OPEC+有機會於10月起減產，可能會打擊市場氣氛，並削弱明年油價前景，將為中海油股價上升空間帶來阻力，維持「持有」評級，目標價由19.5元升至23元。

 

　　另瑞銀表示，中石油管理層認為油價在每桶70至90美元，有利其上游部門。集團堅持「穩油增氣」的上游戰略，預計未來幾年天然氣產量增長5至6%，同時積極拓展海外油氣儲備。管理層又強調煉油廠的有效成本控制，以及以氣體為基礎的乙烯項目成本優勢；在追求穩健經營業績的同時，將繼續注重股東回報；憑藉穩健的自由現金流，中石油將以有紀律的方式進行投資，同時優化債務組合，予中石油A股(滬:601857)「買入」評級及目標價13.3元人民幣。

 

熊麗萍：若OPEC+大幅增產油價仍會受壓　油股走勢轉弱未宜急撈

 

油股 | 憂供過於求油價大跌創近9個月低，中海油中石油獲大行唱好照樣急插未宜急撈？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，油股股價走勢轉弱，現時最主要看OPEC+是否真的會增產，而地緣政治因素很飄忽，之前已反映很大程度，除非再有惡化，否則現時市場反而預期以巴停火談判有望成功，令局勢緩和。若OPEC+增產幅度大，料油價短期仍會受壓。而買油股除了看好油價表現外，部分原因是為了收息，股價跌至現時位置，有貨宜繼續持有，但其走勢已不似此前一輪升勢，尤其中海油明顯正向下走，無貨不宜急於買入。

 

　　中海油今日跌6.35%收報19.9元，成交35.47億元；中石油跌6.06%報6.51元，成交14.18億元；中石化(00386)跌2.48%報5.11元，成交7.44億元。 

 

憂供過於求油價大跌創近9個月低，中海油中石油獲大行唱好照樣急插未宜吸納？

 

憂供過於求油價大跌創近9個月低，中海油中石油獲大行唱好照樣急插未宜吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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