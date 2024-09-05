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地產股 | 傳銀行恢復按揭現金回贈，大行料樓價受惠美國減息，地產股可再吼？

05/09/2024

　　市傳中銀香港(02388)、恒生(00011)及渣打(02888)相繼恢復按揭現金回贈，而滙豐雖然未有重啟現金回贈，但已重新推出預先批核服務，消息令一眾地產股今日(5日)造好，新地(00016)、恒地(00012)及新世界(00017)等都升約2%。雖然本港樓價持續下跌，但瑞銀指隨著美國快將減息，香港最快年底跟減最優惠利率(P)，料明年樓價走勢平穩，大摩更料樓價明年回升5%，部分地產股或可再部署吸納。

 

銀行恢復按揭現金回贈，大行料樓價受惠美國減息，地產股可再吼？

（新鴻基地產網頁截圖）

 

恒生渣打中銀重推按揭現金回贈　滙豐重推預先批核服務

 

　　據本地傳媒引述消息指，恒生銀行日內推出現金回贈，回贈額度介乎0.1至0.2%，主要針對400萬元以上的按保客人，以及目標客群之一，即有穩定出糧記錄人士。另外，渣打上月已重啟現金回贈，按揭額度600萬以上可享有0.1至0.2%的回贈。報道又指，滙豐雖然未有重啟現金回贈，但亦已重新推出預先批核服務，即準買家入市前已可向該行申請按揭，待購買物業及正式簽約後，銀行便可直接批出按揭貸款。

 

　　另此前有報道指，中銀香港近日重啟現金回贈優惠，所有新買樓，包括一手現樓、樓花及按保，不論按揭貸款金額多少，均予0.1至0.25%回贈；倘貸款金額達1000萬元以上，最高可享0.25%回贈。

 

中原：樓市陷沙士後最長跌浪　新界四成屋苑呎價不足萬元

 

　　不過，發展商頻頻劈價賣樓，令二手樓價跌勢加劇。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓價已連跌兩年，今年以來再跌近5%，創2003年沙士後樓市最長跌浪。目前全港138個主要大型屋苑，已有近兩成屋苑呎價跌穿1萬元水平。其中新界有四成屋苑呎價不足1萬元，當中荃灣荃威花園最新呎價僅7367元，成為全港呎價最低藍籌屋苑。而隨著美國9月開始減息，預料第四季樓市可否極泰來，樓價止跌回升，甚至追回今年失地，即全年樓價有機會「打和」。

 

　　政府今年2月底宣布全面撤辣，市場一度轉旺，惟大批購買力被消化後，樓市無以為繼。踏入9月，市場憧憬減息，惟發展商續劈價清貨，近日接連有市區新盤減價促銷，減幅高見四成，令二手樓價面臨更大下調壓力。中原城市領先指數CCL上周報138.17點，按周跌0.32%，已連跌4周，累跌逾2%，創近8年新低。目前樓市已由2021年歷史高位191.34點累跌近28%。而近年租金逆市向上，某程度上亦反映部分市民對後市缺乏信心，寧願租樓也暫緩入市。

 

瑞銀料香港最快年底減P　明年樓價走勢平穩

 

　　瑞銀投資銀行大中華研究部總監連沛堃指，市場預期美國未來一年減息200點子，該行料最快今年底或明年初香港才會跟減最優惠利率(P)。雖然基於租金水平，該行對樓市不太悲觀，惟本港失業率有惡化趨勢，料明年樓價屬平穩走勢。

 

　　基於市場因素，本地地產股估值模型由每股資產淨值轉移至派息水平。連沛堃指，針對本地地產股股價水平，要留意槓桿、現金流之外，亦要關注股票流通量、短債比例，如大股東持股較多的公司較少機會減少派息。

 

大摩：料港樓價受惠減息明年回升5%　偏好新地領展九置

 

　　摩根士丹利發表最新研報指，香港會受惠於美國息口降低及內地經濟較高增長。就算缺乏內地增長，美國減息亦會利好現時處於估值新低，但亦提供到穩定及高股息率的本地地產股。料今年本港樓價跌8%，但受惠於美國減息，料明年可回升5%。

 

　　據大摩估算，香港銀行同業拆息(HIBOR)每跌100點子，會平均推升本地地產股5%盈利。該行偏好盈利前景穩定及於減息後潛在給予較高派息的新地、領展(00823)、九倉置業(01997)，分別予目標價104元、41元及28元，均予「增持」評級。此外，恒地及嘉里建設(00683)亦會受惠，惟新世界、恒隆地產(00101)、希慎(00014)則看法謹慎，由於基本面續面對挑戰，就算減息，明年派息仍存風險。

 

花旗：地產股受惠租金彈性及減息預期　首選恒地太地領展

 

　　花旗表示，對本港地產商旗下租金收入具一定彈性持正面看法，預期美聯儲局9月議息會議將會降息，市場已收到正面回饋，因為租金比預期更有彈性可支持現金流入；第二是本港每個周末前往深圳或深圳北行穩定在約55萬人次(8月31日至9月1日暑假後按周跌12%)；第三零售額整體降幅收窄，特別是非必需品零售額，同時奢侈品零售整合仍在持續；第四是隨著房屋租金上漲，負利差收窄(目前收益率為3.3至3.4%)。

 

　　花旗美國經濟學家預計美國9月及11月降息50個基點，料對本港地產業屬好兆頭，儘管行業問題仍會長期存在，但仍有數家公司捍衛穩定的股息和進行若干回購，行業首選股為恒地、太古地產(01972)及領展。

 

李偉傑：銀行重推按揭現金回贈消息正面　信置可吼惟房託更值博

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，銀行重推按揭現金回贈優惠屬正面消息，對樓市應會有些幫助，但最重要仍要看市民買樓意欲及能力。樓市主要受供應、需求及利率影響，其中利率方面，預期美國本月開始減息，香港最快年底減P，今年下半年及明年樓價確有機會喘穩，但仍要審慎看待，始終金融市場表現未見明顯好轉，在缺乏財富效應下，買樓意欲恐難提升，加上若經濟仍然受壓，樓市也難復甦，而港府為招攬外地人才而推出的「高才通計劃」能否同時為樓市帶來幫助仍有待觀察。

 

　　至於可否開始部署地產股？李偉傑指，美國9月18日才公布議息結果，加上仍有地產股未公布業績，不需急於入市，其中新地於今日收市後放榜，可留意其撥備減值及債務情況。若想買地產股暫可留意信置(00083)，公司不見有很大債務問題，資金充裕，應可捱過行業逆境，近期股價主要於8至8.5元上落，回至近8元可買入，開始減息後料可上望9元。不過，收租股尤其領展等REITs(房託基金)比地產股更值得吸納，減息有助其減少利息支出，且它們的股息率也較高。

 

　　地產股今日普遍造好，其中嘉里建設(00683)及領展都升逾3%，其他大多升約2%，惟恒隆地產(00101)股價偏軟。

 

銀行恢復按揭現金回贈，大行料樓價受惠美國減息，地產股可再吼？

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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